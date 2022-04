Overdag is hij hoofdconducteur bij de NS, maar 's avonds gaat hij door het leven als Mr. Leather Netherlands 2022. Het zou zomaar het begin kunnen zijn van een aflevering van de tv-serie Jambers, maar het is het echte leven van Tio Lelieveld (50). 'Het voelt lekker, stoer en krachtig.'

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over

Of hij het erg vindt om op een vol perron zijn conducteursuniform even te verruilen voor een leren shirt? "Nee jongen ben je gek, géén probleem", zegt Lelieveld met een lach op perron 1 van station Den Bosch. En hup, daar gaan de stropdas, overhemd en gilet. Uit zijn rugzak vist hij een leren shirt én zijn pronkstuk: de sjerp die toebehoort aan Mr. Leather Netherlands 2022. Trots als een pauw poseert hij er vervolgens mee op het perron. "Die draag ik niet altijd hoor. Als ik dat zou doen, dan zouden ze op elk feestje denken: daar hebben we háár weer."

Verkozen tot Mr. Leather Netherlands 2022, maar al vijf à zes jaar in de 'leerscene', zoals hij het zelf noemt. "Leer is mijn passie", zegt hij over zijn fetisj. "En de community is heel sterk en mooi. Ik deed mee aan de verkiezing omdat ik wilde laten zien dat je dit niet alleen in Amsterdam en de rest van de Randstad hebt, maar ook gewoon hier in Brabant. Daarom organiseer ik ook leerfeesten in Tilburg: Fetisj Social Brabant. Ik ben heel actief en daar ben ik supertrots op." Op het evenement waarop hij werd verkozen, deed hij een act: een gedicht voordragen op de melodie van Elton John's This Train Don't Stop There Anymore. "Ik blijf toch een conducteur, hè?", zegt hij met een ondeugend gezicht.

Maar wat is er nou zo fijn aan leer? Dat schuurt toch? Dat is toch veel te warm? Dat 'kraakt' toch zo erg? "Niet als het op maat gemaakt is", legt Lelieveld uit. "Ik voel me lekker, stoer en krachtig als ik leer draag. Maar het is niet goedkoop. De sjerp die ik heb gekregen, kost zo'n 400 euro en voor een goede leren broek ben je toch al tussen 500 en 800 euro kwijt." Om lachend eraan toe te voegen: "Dat laatste moet ik trouwens nog even aan mijn verzekering doorgeven!"

Barcelona, Berlijn en Antwerpen

Het Mr. Leather-schap heeft Lelieveld al veel gebracht. Vorige maand was hij als Mr. Leather Netherlands nog in Barcelona voor een fetisjweekend waar hij met andere Mr. Leathers uit Europa was en er staan al bezoeken aan Berlijn en Antwerpen op de planning. Ook moet hij acte de présence geven bij verschillende prides en in oktober is de verkiezing voor Mr. Leather Europe. "Of ik die ga winnen? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel heel leuk om mee te doen."

Maar het brengt hem niet alleen veel, het kost hem ook wat. Geld, maar vooral tijd. Heel veel tijd. "Ik neem mezelf als Mr. Leather niet serieus, maar ik neem de titel wel heel serieus. Dat gaat zitten in gesprekken met mensen, in interviews en in reizen. Het is een hele verantwoordelijkheid en daar houd ik wel van. Ik wil laten zien dat een 'leerman' een hele leuke en normale gozer kan zijn. Wees gewoon lief voor elkaar."

Trainbow Award

Op het werk levert zijn hobby geen rare gezichten op van collega's. Sterker nog: ze prijzen hem erom. Vorige week won hij de Trainbow Award van de lhbtiq+vereniging van ProRail en NS mede door zijn werkzaamheden als Mr. Leather. "Een hele grote eer. De NS is hartstikke divers en dat is een van de redenen dat ik er werk. Dat ik dan zo'n prijs mag winnen om die groep als het ware te vertegenwoordigen, doet mij heel veel."

Met collega's praat hij vaak genoeg over zijn fetisj. "Zij vinden het leuk en interessant. Natuurlijk zijn er collega's die er weinig mee hebben en zich meer interesseren in de allernieuwste dubbeldekker. Maar het grappige is, is dat ik met collega's over Mr. Leather praat, maar wanneer ik Mr. Leather ben, dan praat ik in de leerscene over mijn werk bij de NS. Die twee werelden zijn zo met elkaar vervlochten."

'Ik ben een ouwehoer'

Eén keer is hij op zijn werk herkend als Mr. Leather. In Amsterdam-Zuid wachtte hij op een reiziger die het perron kwam oprennen. "Toen hij eenmaal binnen was, keek hij op en schrok hij bijna. 'Jij bent Mr. Leather!', riep hij. Ach, dat is wel leuk natuurlijk. Het contact met reizigers is ook het leukste van mijn werk. Ik heb regenboogspeldjes op mijn uniform, dus daar krijg ik wel reacties op. Voor de rest klets ik lekker weg. Wat zal ik zeggen: ik ben een ouwehoer!"