Bijna uit het niets, zo lijkt het, is Nienke Brinkman gelanceerd tot een van de kandidaten voor een podiumplek in de marathon van Rotterdam van zondag. Pas sinds twee jaar heeft ze zich serieus op het hardlopen toegelegd.

Het is wennen voor Nienke Brinkman dat ze volop in de belangstelling staat. Haar werk als geofysicus - ze doet onderzoek naar Mars aan de technische universiteit ETH in Zürich - voltrekt zich grotendeels uit het zicht. Maar na een toptijd in Valencia eind vorig jaar is de 28-jarige atlete zondag de vrouwelijke blikvanger voor de marathon van Rotterdam.

"Ik had wel ergens een droom om bekend te worden, maar als het dan gebeurt, schrik je er toch nog een beetje van", vertelt Brinkman in de aanloop naar wat pas haar tweede marathon wordt. "Het is allemaal een beetje nieuw voor mij."

Dat ze bij de perspresentatie van vrijdag wordt gebracht als een van de grote namen in Rotterdam is niet zo gek. Met de 2.26.34 die ze in Spanje op de klok zette is ze de snelste Nederlandse loopster van het moment. Slechts twee landgenoten waren ooit sneller: de tot Nederlanders genaturaliseerde Lorna Kiplagat en Hilda Kibet.

Naar EK en WK

Met één race heeft Brinkman een plekje in de atletiekwereld veroverd. Ze heeft een startbewijs voor de EK en WK op zak en staat sinds kort onder contract bij het NN Running Team, waar onder anderen ook marathongrootheid Eliud Kipchoge deel van uitmaakt.

In Rotterdam heeft ze op papier direct zicht op een podiumplek. Zondag staan er slechts drie vrouwen aan de start met een beter persoonlijk record: de Keniaanse winnares van vorig jaar Stella Barsosio (2.22.04), de Ethiopische Haven Hailu (2.20.19) en Rose Chelimo (2.22.51), de oud-wereldkampioene van 2017.

Haar ontwikkeling ging razendsnel. Twee jaar geleden nog maar vroeg ze zich af of ze wel goed genoeg zou zijn om aan te sluiten bij een hardloopgroepje van de universiteit waar ze werkt.

Ze mag dan het postuur van een hardloopster - licht en klein - hebben, ze is een late bekeerling. "Ik heb vroeger nooit gedacht dat je hardlopen echt als sport kon doen", zegt Brinkman. Ze droomde in haar jeugd van een toekomst als tophockeyer, een carrière die haar neef Jasper wel beleeft. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal.

Dat ze duurvermogen heeft, dat wist ze wel. Op het hockeyveld, als middenvelder, was ze onvermoeibaar. Vaak speelde ze door in te vallen bij andere teams meerdere wedstrijden in het weekend. De top haalde ze uiteindelijk niet. Als twintiger bleef ze steken in de overgangsklasse, het op een na hoogste niveau. "Toen besefte ik: ik ben niet goed genoeg."

Onderzoek naar Mars

Ze verlegde haar aandacht naar de wetenschap en verkaste naar Zürich. Aan de universiteit doet ze promotieonderzoek naar Mars. Met behulp van seismische data, bevingen en trillingen, doorgestuurd door de marslander van Nasa, probeert ze te bepalen hoe de planeet is opgebouwd.

In Zwitserland sportte ze aanvankelijk alleen: in de sportschool, met de racefiets door de regio en drie keer per week rennen. Een vriendin polste of ze een keertje mee wilde met de hardloopgroep van de universiteit. Na enige aarzeling - zou ze het bijhouden? - ging ze. Gehuld in een oud hockeyshirt kon ze met de snelsten mee.

Sindsdien is ze hardloper, al kon ze dat de wereld dat nog niet laten zien. De marathon van Amsterdam van 2020, waar ze wilde debuteren, werd om corona afgelast. In plaats daarvan liep ze met haar trainingsmakkers een eigen marathon in Zürich. "We hadden een achtje uitgezet bij het meer." Handgeklokt kwam ze tot 2.39.

Stiekem droomde ze daarna van deelname aan de Spelen in Tokio, maar een enkelblessure in het voorjaar van 2021 weerhield haar van een aanval op de kwalificatielimiet.

Daarna legde ze zich toe op trailrunning, een discipline die over geitenpaadjes door ruige bergachtige gebieden voert. In die sport keken ze in de zomer van 2021 vol verbazing naar deze Nederlandse nieuweling, die direct met de besten mee over de bergtoppen kon. Het bleek een vooraankondiging van haar marathondebuut.

Wachten, wachten en wachten

Bij trailrunning gaat het over moeilijk begaanbare paden voortdurend op en af. Dat is een ongelijkmatige inspanning, terwijl de 42 kilometer op de weg juist geleidelijkheid vraagt. Dat weet Brinkman. "Op de marathon is het wachten, wachten, wachten tot je aan het einde voluit kan."

Toch is ze ervan overtuigd dat haar ervaring als trailrunner haar kan helpen in Rotterdam, waar de Erasmusbrug de hoogste berg is. Wie de mentale weerbaarheid heeft om na drie uur rennen nóg een bergpas over te komen, kan het loodzware slot van een marathon ook doorstaan.

De weersvoorspellingen en het vlakke parcours lenen zich voor snelle tijden. Bij de mannen heeft Abdi Nageeye zich daarom ten doel gesteld om zijn eigen nationaal record van 2.06,17 aan te scherpen.

Zo'n stunt heeft Brinkman niet voor ogen, al krijgt ze twee 'hazen' mee, twee mannelijke hardlopers die haar uit de wind zullen houden. Het parcoursrecord van 2.18,58 staat al te scherp en ook het nationale record van Kiplagat (2.23.43) is geen direct doel. Brinkman hoopt vooral te bestendigen wat ze in Valencia heeft laten zien. "Of iets eronder, dat zou mooi zijn."