'Gele Hesjes', pandemie en oorlog in Oekraïne: Emmanuel Macron werd een crisispresident. Maar anders dan de latere crises kwam de dreiging bij de Franse protestbeweging van binnenuit. De sociale breuklijnen en de politieke crisis die de 'Gele Hesjes' blootlegden, zijn verre van geheeld.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze heeft al tijden geen geel hesje meer gedragen, maar als president Emmanuel Macron herkozen wordt, steekt Priscilla Ludosky (36) zich hoogstwaarschijnlijk weer in het geel. Haar petitie tegen de verhoging van de brandstofprijzen stond aan de basis van de gelehesjesbeweging - de grootschalige protestbeweging aan het begin van Macrons presidentschap die zijn ambtstermijn diepgaand zou ontregelen. En niet alleen zijn ambtstermijn; de gewelddadige confrontaties tussen autoriteiten en demonstranten hebben diepe breuklijnen in de Franse samenleving blootgelegd.

Drie grote crises hebben Frankrijk de afgelopen vijf jaar getekend - de 'Gele Hesjes', de corona-pandemie en nu de oorlog in Oekraïne. Maar anders dan bij die laatste twee kwam bij de protestbeweging de dreiging niet van buiten, maar vanuit het hart van de samenleving. De opstand van de 'Gele Hesjes' was een directe reactie op de Franse politiek en op het beleid van Macron in het bijzonder. En de woede over de sociale ongelijkheid die daaraan ten grondslag ligt, broeit nog altijd.

Gevestigde partijen

De verkiezing van Macron in 2017 bracht een golf van positieve energie teweeg. De jongste Franse president ooit - 39 jaar - zou Frankrijk klaarstomen voor de toekomst met niets minder dan een Revolutie!, zoals de titel van zijn campagneboek beloofde. 'Niet links en niet rechts', maar pragmatisch zou hij de ongelijkheid aanpakken, de economie moderniseren en een nieuwe politiek mogelijk maken, los van de oude gevestigde partijen. Tegenover het nationalistisch pessimisme van zijn rechts-radicale rivaal Marine Le Pen was de keuze voor Macron die van de weg vooruit.

Althans, zo was het voor kiezers die zich in hem herkenden, zegt Ludosky: jong, financieel comfortabel, vol vertrouwen in het systeem. Zelf had ze een heel ander gevoel bij de nieuwe president. "Hoe kan iemand die zo jong en nog relatief kort politiek actief is zo snel opklimmen tot het hoogste ambt? Mijn gedachte was: daar moet veel geld achter zitten."

Net als miljoenen andere Fransen had Ludosky, op dat moment ondernemer met een cosmeticaboetiek in Savigny-le-Temple, net buiten Parijs, in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen een blanco stem uitgebracht. Een keuze die in Frankrijk bij de ongeldige stemmen wordt geteld - in 2017 waren dat er 4 miljoen in totaal, naast nog eens 12 miljoen Fransen die überhaupt niet waren gaan stemmen. Een ongekend groot aantal, tekenend voor het wantrouwen en het verzet tegenover beide kandidaten.

Ludosky somt via een videoverbinding de redenen voor haar wantrouwen op: 'Opgegroeid in een voorstad van Parijs, wist ik dat de toegang tot goed onderwijs niet overal gelijk is; wij hadden moeilijk toegang tot de prestigieuze grandes écoles, bijvoorbeeld. In het bedrijfsleven had ik gezien hoe niet-democratisch veel bedrijven worden bestuurd, zonder oog voor de werknemers, die massaal met burn-outs kampen. En op Martinique, waar ik vandaan kom, zag ik de grote schade aan gezondheid en biodiversiteit door het gebruik van zeer agressieve pesticiden.'

Buiten de grote steden

De nieuwe president Macron beloofde niet alleen de ongelijkheid en armoede aan te pakken, maar verhief ook de strijd tegen klimaatverandering tot prioriteit. In dat kader kondigde hij in 2018 een verhoging van de accijns op brandstof aan, die autogebruik moest ontmoedigen. Ludosky zag de maatregel echter vooral als verraad: 'Het idee was solidair klimaatbeleid, vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. Maar Macron richtte zich alleen op autogebruikers, de scheeps- en luchtvaart liet hij met rust. De maatregel raakte vooral particuliere Fransen buiten de grote steden die van de auto afhankelijk zijn voor werk en zorg.'

Al vaker lanceerde Ludosky petities rond onderwijs en klimaat, maar haar oproep tot verzet tegen de aangekondigde accijnsverhoging via Change.org kreeg massaal bijval. Ruim een miljoen Fransen tekenden de petitie. Op 17 november 2018 volgde de eerste grootschalige demonstratie in Parijs van wat zou uitgroeien tot de gelehesjesbeweging, een massale volksopstand die links en (extreem)rechts verenigde, in heel Frankrijk gevolg kreeg en het land tot ver in 2019 in zijn greep zou houden met wekelijkse demonstraties en gewelddadige confrontaties met de politie.

President Macron, een voormalig Rothschild-bankier, vestigde met zijn brandstofplan eens te meer zijn reputatie als president des riches, president van de rijken. Eerder schafte hij al de belasting op grote vermogens af. De eisen van de betogers waaierden al snel breed uit: niet alleen de brandstofprijzen moesten het ontgelden, ook de ongelijkheid en de kloof tussen burger en politiek, tussen stad en platteland, tussen de winnaars en de verliezers van economisch liberalisme dreven de woede aan.

Rechtvaardig klimaatbeleid

De strategie die de 'Gele Hesjes' tot bedaren moest brengen, was een combinatie van concessies, repressie en een luisterend oor. De accijnsverhoging ging van tafel, Macron beloofde tot twee keer toe een pakket koopkrachtmaatregelen van in totaal 17 miljard euro. De inkomstenbelasting ging omlaag, net als de belasting op overuren. Het 'Grand Débat National', een serie van tienduizend bijeenkomsten door heel Frankrijk, gaf burgers de kans hun zorgen te delen. Later kregen 150 door loting gekozen Fransen de kans om in een burgerberaad voor het klimaat tot sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te komen.

Maar er was ook repressie. De politie reageerde op de demonstranten met traangas en rubberkogels - meerdere demonstranten verloren een oog of een hand, elf Fransen kwamen om het leven. Bovendien voerde de regering boetes in van 135 euro voor deelname aan een onaangekondigde demonstratie. "Mensen die op de bus stonden te wachten met een zoutoplossing en een pakje zakdoekjes in hun tas werden al bekeurd", zegt Magali Della Sudda, die aan de universiteit van Bordeaux sociale bewegingen onderzoekt en gespecialiseerd is in de 'Gele Hesjes'. "Een vorm van preventieve justitie die uitermate zorgelijk is."

De protesten werden gesust, maar dat geldt niet voor de woede. Della Sudda ziet tekenen dat de beweging zich herpakt. "Met name in het zuiden en in Bretagne is er een sterke wil tot verzet tegen de sociale ongelijkheid, aangewakkerd door de forse prijsstijgingen van eten, energie en andere basisbehoeften." Ze noemt de 'Gele Hesjes' 'een openbaring voor de politieke crisis' in Frankrijk. "Veel van de deelnemers zijn geëngageerd, geloven in democratie, maar gaan niet stemmen - ze willen een democratie waarin ze beter worden gehoord en waarin politici beter worden gecontroleerd."

De zeer gecentraliseerde macht van de president, waar de 'Gele Hesjes' een reactie op waren, heeft Macron des te meer gesterkt, zegt Della Sudda. "Hij haalde bevoegdheden weg bij burgemeesters, maakte veel gebruik van presidentiële decreten en maakte voor de pensioenhervorming gebruik van de mogelijkheid om een stemming in het parlement te omzeilen. Dat is bedoeld voor uitzonderlijke crisissituaties." Uiteindelijk moest Macron afzien van zijn gewenste pensioenhervorming, maar bij herverkiezing wil hij de plannen alsnog doorzetten.

Belastingverlaging

Het Grand Débat en het burgerraad waren mooie processen, maar met de uitkomst is nauwelijks iets gedaan. Als Macron wordt herkozen, is nieuw grootschalig protest 'zeer waarschijnlijk', zegt Della Sudda. Een deel van zijn beloofde revolutie is er volgens haar wel gekomen - deregulering, investeringen in nieuwe technologie, belastingverlaging - maar bij een groot deel van de oorspronkelijke 'Gele Hesjes' leeft het gevoel dat Macron hun niets heeft gegeven.

Of misschien toch, afgaand op activist van het eerste uur Ludosky, die intussen voor meerdere maatschappelijke organisaties werkt op het gebied van burgerparticipatie en ecologie? "Motivatie om ons protest samen voort te zetten', dat heeft het afgelopen presidentschap haar gebracht. Over de vorm denkt ze nog na, maar de afgelopen maanden heeft ze zich onder meer bijgeschoold in leiderschap. Wat ze zondag gaat stemmen? 'Ik ben er nog niet uit. Maar het wordt geen blanco stem."