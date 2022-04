De toerismesector in Turkije wordt hard geraakt door de oorlog in Oekraïne. Normaliter komen hier veel Russische en Oekraïense vakantiegangers. De Oekraïners die er zijn, zijn gestrand.

Met golfkarretjes voor de ingang en verschillende internationale vlaggen naast de oprit, is het Akka Hotel typerend voor de honderden hotels aan de kust van Antalya. Alles is enorm - de lobby, de tuin en vooral het lunchbuffet: van pizza en pasta tot köfte, mezze, salades en chocoladebaklava. Dit is nog maar een van de vijf restaurants, waarvan één speciaal voor kinderen.

Natuurlijk is het vijfsterrenhotel niet compleet zonder een aquapark en verschillende zwembaden. Op een van de strandstoelen naast het verwarmde buitenband ligt Anna Pohvliai in zwart trainingspak, op de heup een patch met een teddybeer. Ze geniet niet van het lentezonnetje, en ook niet van het prachtige uitzicht met azuurblauwe zee aan de ene en ruige bergen aan de andere kant.

Pohvliai is afkomstig uit Dnipro in Oekraïne. daar zijn ook haar gedachten de hele dag. "Het is mooi hier, maar ik kan niet genieten." Al weken verblijft de Oekraïense hier in het hotel. Haar werk ligt nagenoeg stil. Ze had een baan als salesmedewerker bij een interieurbedrijf, maar zelfs de beste verkoper zal in deze tijden weinig Oekraïners vinden die nieuw behang willen aanschaffen.

Gestrand

Met Pohvliai zijn er nog zo'n tachtig landgenoten die sinds het uitbreken van de oorlog in het resort gestrand zijn. Marketingmanager van het hotel Ömer Çakir vertelt dat ze hun best doen voor de gasten, met vijf gratis overnachtingen en korting op de rest van hun verblijf. Ook mogen ze voor niets de was laten doen; niemand had voor een maand ingepakt.

De all-inclusive hotels in en rondom Antalya zijn niet alleen favoriet bij Oekraïners; de grootste groep toeristen zijn Russen. Vorig jaar spendeerden 4,5 miljoen Russen en 2 miljoen Oekraïners hun vakantie in Turkije. De toerismesector is belangrijk voor de kwakkelende Turkse economie en de hoop was dat na twee coronazomers deze cijfers verder zouden stijgen.

Maar door de oorlog en de sancties is er veel onzekerheid in de toeristische sector. Hüseyin Gülmez van boekingskantoor Book Up vertelt dat veel grote hotels met alleen maar Russische gasten besloten hebben voorlopig niet open te gaan. Toch blijft Gülmez optimistisch: "Wij passen ons aan en richten ons nu nog meer op toeristen uit andere landen. Ik geloof zeker dat het een goed seizoen zal worden."

Met cash betalen

Sommige kleine hotels zien sinds de oorlog ook juist meer boekingen binnenkomen, zoals Mustafa Hamarat, eigenaar van een appartementencomplex genaamd Anatolian Homes. Hij had zo vroeg in het seizoen nog niet op klanten gerekend, maar juist sinds het begin van de oorlog is hij helemaal volgeboekt. Alle gasten komen uit Rusland, en ze blijven soms juist langer dan gebruikelijk. "Later vandaag komt iemand inchecken die dertig dagen blijft. Meestal blijven mensen maar een week."

Het enige probleem voor hem is praktisch van aard. Sinds Russische banken van het bankencommunicatiesysteem Swift zijn afgesloten en Mastercard en Visa hun activiteiten in Rusland hebben opgeschort, moeten de vakantievierders met cash betalen. "Soms willen ze alsnog proberen met de kaart te betalen. Ik weet dat dat niet werkt, maar ik laat ze toch even testen", lacht Hamarat.

Hoewel niet iedereen er last van heeft, zorgen de gevolgen van de oorlog toch voor onzekerheid in de toeristische sector. Oekraïners worden sowieso niet meer verwacht en het effect van de sancties op de Russische vakantiegangers is onvoorspelbaar. Met de verminderde vluchten dwingt het de toeristische sector verder te kijken dan naar de trouwe Russische gasten.

'Je kunt ze herkennen aan hun verdrietige gezicht'

In het Akka Hotel is het Russisch nog wel behoorlijk aanwezig, zo staat bij elke boom ook een bordje met tekst en uitleg in het Russisch. Twee Russen nemen lachend een duik in het koude zeewater, terwijl de Oekraïense Maryna Solodka alleen maar pijn voelt: "We zijn hier op een prachtige plek, maar ik kan het niet zien."

Solodka werkte in Dnipro bij een reisbureau en regelde de boekingen voor de Oekraïense gasten van het Akka Hotel. Ze was op werktrip in Moldavië toen de oorlog uitbrak. Het hotel haalde haar naar Antalya. Nu woont ze op de hotelkamer en is ze aangesteld als contactpersoon voor de Oekraïners die nog zijn overgebleven: "Je kunt ze herkennen aan hun verdrietige gezicht, ze huilen de hele tijd."

Terwijl ze haar warme chocomel onaangeroerd laat, vertelt Solodka over haar familie die zich nog steeds in Dnipro bevindt. Die vinden het nu te gevaarlijk om de stad te verlaten. Haar ogen worden waterig als ze over haar ouders spreekt, ze hoopt dat ze uiteindelijk ook naar Antalya kunnen komen. Maar te veel vooruitkijken doet ze niet, daar wordt ze alleen maar verdrietig van.

Het enige wat Solodka hoop geeft is een boom in de vorm van een hart op het kleine eiland in het midden van het zwembad. "Ik probeer dan te denken aan liefde en niet aan oorlog."