Enkele duizenden ouderen die cursussen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam volgden, kunnen daar plots niet meer terecht. Het Hoger Onderwijs voor Ouderen is gestopt, omdat het financieel niet langer verantwoord zou zijn om deze specifieke lesprogramma’s aan te bieden. 'Ondertussen zegt de universiteit wel dat we een leven lang moeten leren'.

Ze hadden zich juist nu graag ingeschreven voor de lessen over Rusland, of een cursus over de geschiedenis van de tolerantie of over klimaatverandering, maar het kan niet meer. De verontwaardiging is groot over het stoppen van het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Rotterdam. De cursisten luchten hun hart op een speciaal in het leven geroepen reactieformulier op de website; van een bedeesd 'Zeer spijtig! Al sinds mijn pensionering volgde ik periodiek cursussen - een nobele invulling van mijn agenda' tot een uitgesproken 'Schandalig!! Nalatig!! Waardeloos!!'.

"Duizenden ouderen uit Rotterdam en omstreken missen een verruiming van hun horizon waar ze veel plezier aan beleefden'', zegt een al net zo boze Harm Bart, emeritus hoogleraar wiskunde aan de Erasmus Universiteit en vroeger betrokken bij het HOVO in Rotterdam.

Het Hoger Onderwijs voor Ouderen is een typisch fenomeen bij de universiteiten en hogescholen in Nederland. Bijna allemaal bieden ze het aan. "Het past in de filosofie van een leven lang leren die zij graag uitdragen'', zegt voorzitter Ineke van Oosten van HOVO Nederland. Het, na ruim dertig jaar, stoppen van het HOVO in Rotterdam strookt in ieder geval niet met die boodschap, zegt zij. Behalve in Rotterdam is pas ook de Radboud Universiteit in Nijmegen met het HOVO gestopt. "Of het een trend is? In ieder geval wel dat universiteiten naar de kosten kijken en dan blijkt dat seniorenonderwijs niet overal prioriteit heeft.''

Stil liggen

Jaarlijks volgden tussen de 1500 en 2000 50-plussers de cursussen in Rotterdam. In coronatijd kwam dat stil te liggen, en in Rotterdam is het niet meer opgestart.

Volgens de Erasmus Universiteit past het apart aanbieden van cursussen voor 50-plussers niet meer bij de universiteit die ze nu wil zijn. Zij noemt het HOVO 'het domein van de hoogopgeleide, witte Nederlander', terwijl ze juist geen groepen wil uitsluiten. De ouderen kunnen voortaan terecht bij de reguliere opleidingen en masterclasses die de Erasmus Academie voor iedereen aanbiedt, aldus de universiteit.

Maar die opleidingen zijn niet vergelijkbaar met de HOVO-cursussen, reageert Harm Bart. "Alleen al de prijzen. Voor de HOVO-cursussen was dat gemiddeld enkele honderden euro's, voor de postacademische opleidingen enkele duizenden.'' De doelgroepen hebben volgens hem en ook volgens HOVO-voorzitter Ineke van Oosten nauwelijks overlap.

'Andere dynamiek'

"Terwijl de HOVO-cursisten de lessen volgen om hun eigen interesse te bevredigen en hun kennis te verbreden, volgen de jongeren een opleiding om hun loopbaanperspectief te vergroten'', zegt Van Oosten. "Het zijn andere onderwerpen. Er is ook een andere dynamiek in het leslokaal.''

Op de vraag of de Erasmus Universiteit het cursusaanbod nog aanpast om de voormalige HOVO-cursisten tegemoet te komen, kon de universiteit deze week geen antwoord geven.

Volgens Van Oosten heeft de Erasmus Universiteit op z'n minst 'de morele verplichting' om mee te werken aan een doorstart. Er zijn volgens haar verschillende oplossingen mogelijk. Zij verwijst naar de manier waarop HOVO Utrecht en HOVO Brabant het schrappen van de cursussen van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben opgevangen: "Die bieden hun opleidingen nu ook daar aan.''