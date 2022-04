Een gescheurde knieschijf, gebroken neus en een fikse hersenschudding. Was het een valpartij of is Jan Rullens (57) in elkaar geslagen? Zelf kan de Haastrechter zich niets herinneren van de bewuste avond, toen hij bebloed en gewond thuiskwam.

Het was een gezellige dinsdagavond in Amsterdam met zijn collega's, dát weet Rullens nog precies. De rest van de avond is een groot raadsel. Een fietstochtje van NS-station Gouda Goverwelle naar zijn huis in Haastrecht, dat normaal zo'n vijftien minuutjes duurt, veranderde al snel in een nachtmerrie. Wat gebeurde er die nacht in natuurgebied het Steinse Groen? Die vraag houdt de 57-jarige Rullens en zijn vrouw Linda (53) al ruim een week bezig. "Ik fietste rond tien over negen 's avonds weg bij station Goverwelle, via het Steinse Groen, op weg naar huis in Haastrecht", blikt hij terug vanaf de bank in zijn woonkamer.

De neus van de Haastrechter zit in een kapje, zijn knie in een brace en de wonden op zijn gezicht zijn gedicht met hechtingen. "Ruim een uur later kwam ik thuis, ik zat van top tot teen onder het bloed. Nota bene op mijn verjaardag. We dachten dat ik van mijn fiets was gevallen in het Steinse Groen en zijn meteen naar de huisartsenpost gegaan."

Vraagtekens

Maar als hij de volgende ochtend wakker wordt, plaatst Rullens vraagtekens bij dat scenario. "Ik heb bewusteloos in het Steinse Groen gelegen, de bloedsporen op het fietspad waren een dag later nog zichtbaar. Dat bloed lag net naast een veerooster, dus ik dacht dat mijn wiel daar misschien tussen was gekomen en dit een val veroorzaakt had. Maar mijn fiets is helemaal heel en de banden staan nog recht. Het zit me enorm dwars dat ik niets meer weet", verzucht hij.

"Toch denk ik nu dat het geen val kan zijn geweest, ik vermoed dat ik in elkaar ben geslagen. Waarom ik dat denk? Ik kan het niet bewijzen, maar het is opvallend dat ik zulke verwondingen heb en op mijn fiets en kleding geen enkele sporen van een val zitten. En mijn gezicht zat vol met bagger, terwijl op de plek waar het bloed op het fietspad lag geen bagger te vinden is."

Daarom besluiten Jan en Linda nog diezelfde dag een melding te maken bij de politie, waarna een wijkagent het stel thuis bezoekt. Zo bevestigt een woordvoerder van de politie. "Op dit moment onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. Daarom heeft de agent ook foto's van de verwondingen genomen."

Koude koffie

De politie komt daarom dan ook graag in contact met mensen die op de bewuste dinsdagavond (29 maart) tussen 21.10 uur en 22.10 uur Rullens hebben zien fietsen tussen station Gouda Goverwelle en Haastrecht. Zelf hoopt Rullens ook dat alle puzzelstukjes op zijn plaats gaan vallen.

"Zijn er mensen die me gezien hebben? Hoe ben ik thuisgekomen? Heeft iemand me geholpen? Ik heb veel vragen. Iemand moet toch íets weten?", vraagt Rullens zich hardop af, terwijl hij voorzichtig een slokje van zijn koude koffie neemt. "Ik kan niets warms drinken door de wonden in m'n mond", legt hij uit.

Op een bericht dat de dochter van de Haastrechter op Facebook plaatste over het voorval in het Steinse Groen, wordt geschokt gereageerd. "Mijn kinderen zijn ervan overtuigd dat ik ben neergeslagen. Ik hoop nu vooral dat ik me weer wat dingen ga herinneren of antwoorden krijg. Misschien was het inderdaad een geval verkeerde plek, verkeerde tijd. We gaan nu uit van het ergste."