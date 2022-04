De in de Sovjet-Unie geboren Alexander Presman en Alla Khoroujenko kijken vanuit Apeldoorn met afgrijzen naar de oorlog in Oekraïne. Ze voelen zich machteloos, maar proberen te helpen waar nodig. In een flat op tien hoog vangen ze hun Oekraïense hartsvriendin Tetyana op. 'Ze is bang. Zo erg, dat ze niet alleen naar buiten durft.'

Tetyana tuurt op de bank van een Apeldoornse flat met een lege blik voor zich uit. Ze heeft uitzicht over de hele stad, maar dat kan de Oekraïense gestolen worden. Er zijn andere zorgen. Hoe zou het in haar oorlogvoerende thuisland met man, zoon en schoonzoon gaan? Er volgt een diepe zucht. "Ze voelt zich onprettig hier. Tetyana wil naar huis", klinkt het naast haar.

Twee koffers

Aan het woord is de Oekraïense Alla Khoroujenko. Ze leert Tetyana kennen in haar toenmalige woonplaats Kharkiv. Ze vangt haar hartsvriendin op, sinds in Oekraïne de oorlog uitbreekt. Alla woont inmiddels 24 jaar in Apeldoorn. Samen met echtgenoot Alexander Presman, geboren in het Belarussische Minsk.

Oekraïne versus Belarus, waar dictator Lukashenko heerst , maar onder het militair bewind van de Russische president Poetin, terwijl de Belarussische bevolking grotendeels tegen de oorlog is. Ook op tien hoog in Apeldoorn. "We voelen ons pro-Westers en pro-Oekraïens", zeggen Alexander en Alla.

Ze ontmoeten elkaar als kinderen op een groot damtoernooi. Tien jaar later krijgen ze een relatie. Hij als internationaal grootmeester, zij als topspeelster bij de dames. Ze strijken daarna voor operaties van hun zoon neer in Nederland, met de intentie daarna weer huiswaarts te keren. "We kwamen met twee koffers, maar de tijd verstreek en we settelden ons in Nederland", zegt Alla. "Dus bleven we hier. Dat ging op natuurlijke wijze."

Helse tocht

Hoe anders is dat voor Tetyana. Hoewel oorlogsgeweld haar woonplaats nog bespaard blijft, slaat ze vier weken geleden met haar dochter en kleinkind op de vlucht. Een helse tocht, na tien uur wachten bij de Poolse grens. Twee dagen later omhelst Tetyana haar vriendin op Schiphol. "Er viel voor mij een last van mijn schouders", zegt Alla.

Voor Tetyana en haar gezelschap breekt een onzekere periode aan. Net als 24 jaar geleden bij Alla en Alexander worden weken nu maanden. Komt Tetyana met haar dochter en kleinkind ooit nog bij haar geliefden in Oekraïne?

Foto: Rob Voss | Een potje dammen met grootmeester Alexander Presman. Foto: Rob Voss | Een potje dammen met grootmeester Alexander Presman.

Onzeker en bang

Als Tetyana door Alla naar haar gevoel wordt gevraagd, zijn haar ogen donker. Haar hoofd buigt omlaag, een vluchtig antwoord in het Oekraïens volgt. "Ze is witheet op de Russen en verdrietig dat ze voor hen moet vluchten", vertaalt Alla. "Tetyana voelt zich schuldig dat ze hier is. Dat hoeft niet. Ze is bang. Zo erg, dat ze niet alleen naar buiten durft."

Haar dagen vult ze door te kletsen met haar geëmigreerde hartsvriendin, op haar telefoon het nieuws te volgen of te bellen met het thuisfront. "Haar dochter en kleinkind verbleven hier drie nachten, maar slapen nu bij mijn dochter", zegt Alla. "Je houdt het niet vol als je in zo'n kleine ruimte dicht op elkaar moet leven."

Af en toe ziet Alla nog een lach bij Tetyana, als haar echtgenoot aan de andere kant van de lijn hangt. "Haar man vraagt hoe hij soep moet maken. Dat heeft hij in zijn zestig jaar nog niet gedaan, nu moet hij wel", glimlacht ze.

Machteloos

Het zijn volgens Alla slechts kleine oplevingen bij Tetyana. "Niemand had verwacht dat de oorlog zou uitbreken", zegt ze. "Het verdriet is groot. We kijken niet naar de televisie, want dan komen de tranen weer. We verstoppen ons voor de ellende."

Ze wijst naar haar telefoon. Daarop staan foto's en filmpjes, doorgestuurd door kennissen uit Kharkiv. "Je ziet kapotgeschoten straten waar je vroeger zelf doorheen liep. Alleen die gedachte is al moeilijk. Je bent machteloos. Daarom wilden Alexander en ik iets betekenen. Het liefst verwelkomen we hier thuis nog meer mensen, maar dat kan niet."

Het opvangen van Tetyana en haar familie is een vanzelfsprekendheid, zeggen Alla en Alexander in koor. "Er was nul twijfel. Waar moeten ze anders heen? Bij Casa Bonita zit verre familie van mij", zegt Alla. "Een geluk bij een ongeluk. Daar ondersteun ik hen als tolk en begeleider."

Alexander: "Alla heeft ook geholpen met de vertalingen bij Stichting WHOE, die vrachtwagens met goederen naar de grens met Polen stuurt." Alla: "Dat voelt goed om te doen. Dat zorgt voor een bepaalde opluchting. Je wil meer doen dan alleen een beetje geld sturen naar Oekraïne. Dat is voor ons niet genoeg."

Van dag tot dag

Tetyana tuurt dan nog altijd naar buiten. Ze heeft net als miljoenen landgenoten geen idee of en wanneer ze terug kan. "We leven van dag tot dag", zegt Alla. "We moeten geduld hebben. Te ver vooruit denken is zinloos." Ze hoopt dat Tetyana moed houdt. "Ze mag blijven, dat is voor ons geen probleem." De twee hartsvriendinnen kijken elkaar aan, wisselen wat woorden uit en knikken voorzichtig.

Een kleine glimlach krult zich Tetyana's mondhoeken. De blikkerige ogen zijn voor even verdwenen, in gedachten is de Oekraïense bij haar man, zoon . In de hoop dat ze hen morgen weer in de armen mag sluiten. Vooralsnog kan ze er alleen maar van dromen.