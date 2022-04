Tom Geers (68) is al een paar jaar met pensioen, maar de voormalige internist van het St. Antonius Ziekenhuis houdt nu vrijwillig samen met acht gepensioneerde collega-artsen dagelijks spreekuur voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de opvang in de Jaarbeurs. "Oorlogstrauma's, verkrachte vrouwen, drugsverslaafden met aids, kinderen met griep; alles krijgen we binnen. We zijn ontzettend hard nodig nu."

Tatjana heeft last van haar voet. Al jaren, legt ze in gebrekkig Nederlands uit. De Oekraïense, die lang geleden een jaar in Nederland werkte, heeft er een lange reis opzitten vanuit Donetsk; de zwaar belegerde stad in de door de Russen geclaimde Donetsbekken-regio in Oekraïne. "Ik ga je doorverwijzen naar de orthopeed", vertelt Tom Geers. "Ik zorg dat je snel aan de beurt bent."

Dankbaar

Tatjana is dankbaar voor de snelle hulp. De Oekraïense vrouw is in haar eentje naar Utrecht gevlucht. Door medewerkers van het Rode Kruis is zij op Utrecht CS opgewacht en doorverwezen naar de opvang in de Jaarbeurs waar dagelijks tientallen vluchtelingen arriveren.

In de Jaarbeurs worden ze geregistreerd en zo snel mogelijk gekoppeld aan een opvangadres. Ze krijgen een maaltijd, schone kleren, kunnen op adem komen en als het nodig is gaan ze langs bij de medische post van Tom Geers en zijn collega's, door Tom omgedoopt en voorzien van logo van het UMT. "Het Utrechts Medisch Team, met een knipoog naar OMT", verduidelijkt Geers.

Een Oekraïense moeder en haar kind wachten in de Jaarbeurs op een opvangadres. Een Oekraïense moeder en haar kind wachten in de Jaarbeurs op een opvangadres. Foto: Angeliek de Jonge

Geers keek net als miljoenen Nederlanders met ontzetting en pijn naar de gruwelijke oorlogsbeelden die dagelijks via de media binnenkomen. "Ik wilde iets doen en heb twee weken geleden gewoon een mail gestuurd naar de gemeente. Ik ben 32 jaar internist geweest in het St. Antonius. Mijn motto is: gepensioneerd, maar nog niet verleerd. Ik wil helpen."

Vrijwillig

Via gemeente-arts Ronald Smit, die samen met een groepje Rode-Kruis-mensen en geestelijke hulpverleners van het Leger des Heils de medische post bemande in de Jaarbeurs, ging het balletje snel rollen. "Ze waren hartstikke blij met het aanbod. Geers: "Binnen een paar dagen hebben we met gepensioneerde collega's een complete medische post opgetuigd. We hebben huisartsen, een diabetesarts, een kinderarts, chirurgen en een aantal verpleegkundigen die deze post dagelijks vrijwillig bemensen."

Door zijn uitgebreide netwerk kreeg Geers snel hulp van gepensioneerde collega's. "Met een aantal van die gepensioneerde artsen werkten we al samen op vaccinatielocaties. Sommigen van hen heb ik benaderd voor deze missie. Het ging eigenlijk heel snel. Dit is het bewijs dat je met welwillende mensen razendsnel een goed functionerende tijdelijke organisatie op kunt tuigen. Ik zou bijna zeggen: wij als gepensioneerde artsen weten samen zoveel. Je merkt dat het iedereen in de opvang hier rust geeft dat wij hier dagelijks zijn."

Contacten

Dankzij zijn netwerk kan Geers de vluchtelingen direct doorverwijzen naar zijn oude St. Antonius Ziekenhuis. "Prachtig om te zien hoe snel en genereus ze meewerken. Oekraïense oorlogsvluchtelingen hoeven niet maanden te wachten en krijgen zo snel als het kan medische hulp." Lukt het niet in het St. Antonius, dan boort Geers zijn contacten bij andere ziekenhuizen aan. Ook zorgverzekeraars werken mee.

Tatjana wijst op de kaart van Oekraïne aan vanwaar zij is gevlucht. Tatjana wijst op de kaart van Oekraïne aan vanwaar zij is gevlucht. Foto: Angeliek de Jonge

Hoe lang Geers en zijn gepensioneerde collega's het Utrechts Medisch Team voor de Oekraïense vluchtelingen op de been gaan houden? "Ik heb geen idee", zegt Geers. "De gemeente is nu hard aan het werk om een structurele medische voorziening op te tuigen. Als die er is, dan treden wij terug. Maar ik verwacht dat het nog wel weken, misschien maanden kan duren. Tot die tijd zijn wij, de gepensioneerde artsen, paraat."