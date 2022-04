De dagen van Anouk Kamp uit Berkel-Enschot zijn vol chaos. Ze vergeet telkens wat ze zojuist heeft gedaan. Op haar 28-ste kreeg ze een hersenbeschadiging en dat veranderde haar leven totaal. Nu is er een muziekvoorstelling over en met haar: Anouk in Wonderland.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze is druk, praat voortdurend. Anouk Kamp (55) oogt energiek, maar is vooral vermoeid. Het dagelijks leven put haar uit. Alles kost zoveel meer energie. Een treinreis, ze geeft een voorbeeld, dat is een opgave. "Mijn man maakt een schema met de perrons en de tijden en print dat uit. Als er vertraging is, weet ik het niet meer. Als dan informatie wordt omgeroepen, zoals: 'de trein naar Deventer staat klaar op perron...' Daar hol ik daar naartoe. Als die trein rijdt kom ik erachter dat ik de verkeerde kant opga. Moet ik er bij het volgende station weer uit."

Welke kant moet ik op?

Ze woont tegenover een basisschool in Berkel-Enschot, die ligt aan de overkant van de straat. In de tijd dat ze haar zoon nog naar school bracht, was ze voortdurend de weg kwijt. Waar is het klaslokaal? Welke kant moest ze op? "Ik voelde me bezwaard dat telkens te vragen. Op een dag hebben de docenten borden gemaakt met de naam van mijn zoon erop en pijlen die de richting aangeven."

De worsteling komt elke dag terug. De verschijningsvorm is anders, de impact hetzelfde. In Berkel-Enschot is een nieuw winkelcentrum, op een andere plek. Boodschappen doen was al een ramp, maar nu helemaal. Ze kan de winkels niet vinden. "Ik zet het adres in de navigatie en als ik parkeer probeer ik niet te vergeten om een foto te maken van de auto. Anders kan ik die niet terugvinden." Ze vergeet, mist focus, mist richting. Bovendien ziet ze door één oog slecht omdat de hersenen geen informatie doorgeven.

'Dan heb ik het weer mis'

Ze is spontaan, maar ook in contact met mensen en vrienden gaat het mis. "Als ik ga tennissen en ik rust uit op een bankje, dan ben ik vergeten aan welke kant ik sta. Bij een toernooi zeg ik dat ik fijn tegen iemand heb gespeeld. Ik ben daar dan erg van overtuigd, maar ik heb het mis. Ik heb dan helemaal niet tegen die persoon getennist. Ja, misschien ooit. Gelukkig heb ik veel lieve, begripvolle mensen om me heen."

Foto: Kees Cools | De cast van 'Anouk in Wonderland'. Dit muziektheater gaat over het leven van Anouk Kamp. 'Ik heb veel lieve mensen om me heen'. Foto: Kees Cools | De cast van 'Anouk in Wonderland'. Dit muziektheater gaat over het leven van Anouk Kamp. 'Ik heb veel lieve mensen om me heen'. Foto: Kees Cools

Toen het nog goed ging

Tot haar 28-ste was er geen vuiltje aan de lucht. Ze groeide op in een muzikaal gezin, speelde piano en zong met haar zussen. Daarna werkte ze voor een Amerikaans bedrijf als artsenbezoeker om medicijnen te promoten en daar was ze gedreven in. Zeg maar, mateloos ambitieus. Ze deed het met plezier en ze holde hard om voor het predicaat Werknemer van de maand in aanmerking te komen. Ze had overredingskracht en wist mensen voor zich te winnen.

Een kluwen in haar hoofd

Toen werd het januari 1995. Ze kreeg een vriend en verhuisde naar Amsterdam. Het geluk was van korte duur. Op een avond kreeg ze stekende hoofdpijn. De bovenbuurman was arts en stuurde haar met de ambulance naar het ziekenhuis. Daar bleek dat dat ze een blijvende hersenbeschadiging had opgelopen, er zat een kluwen in haar hoofd. Artsen boorde een gat in haar hoofd en de schedel is gelicht. In het ziekenhuis balanceerde ze op het randje van de dood. Toen ze weer thuis was bleek dat haar vriend het niet aankon. "Hij heeft me bij mijn ouders in Berkel-Enschot thuisgebracht."

Nu heeft ze een man en een zoon. Ze maakt muziek, zingt, sport en heeft met mozaïek een nieuwe passie. Ze kan niet stilzitten en heeft haar enthousiasme niet verloren. Ze wil zich graag laten zien en vertelde haar verhaal al meerdere malen op TV. "Bij Jinek, Jeroen Paul, Omroep MAX, omdat ik ambassadeur ben van de Hersenstichting, en ik zat in Het Mooiste Meisje van de Klas. "Op mijn vijftigste kreeg ik opnieuw hoofdpijn. Er zat weer een knoop in mijn hoofd. In het Tweesteden Ziekenhuis ben ik behandeld met een Gamma Knife." Dat is een apparaat om te bestralen bij een neurochirurgische behandeling.

Haar dagelijkse worsteling

Zingen lijkt een levensdoel. Dat was als kind al zo en nu nog steeds. Ze zingt bij Popkoor Prestige en zong in de grote Tilburgse productie Jezus Christ Superstar. Ook zet ze haar schouders onder benefietconcerten voor de Hersenstichting. "Ik denk groot, altijd al gedaan. Bij de organisatie komt de overredingskracht die ik al had als artsenbezoeker goed van pas. Veel mensen willen helpen."

In de theaterzaal van Tiliander in Oisterwijk is op 23 april een benefietconcert voor Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). De opbrengst gaat naar het NAHuis in Tilburg. In de voorstelling Anouk in Wonderland wordt het verhaal van Anouk Kamp verteld. Haar achtergrond, haar dagelijkse worsteling komt met tekst, muziek en zang voorbij. Een danseres die dezelfde kleding draagt als Anouk neemt haar bij de hand. Of ze zelf gaat zingen? Dat weet ze niet meer. "Dat moet je de regisseur vragen. Ik weet wel dat muziek goed is voor verbinding in de hersenhelften. Als ik muziek van vroeger hoor dan zing ik de tekst letterlijk mee. En natuurlijk zorgt muziek voor verbinding tussen mensen."

Anouk in het konijnenhol

Het concert Anouk is Wonderland is gebaseerd op Alice in Wonderland. De regie is in handen van Monique Zijp. Zij organiseert de voorstelling met EELT Theatercollectief. "Anouk is net als Alice steeds in verwondering. Alles is telkens weer nieuw voor haar en ze weet daar een positieve betekenis aan te geven."

In de voorstelling valt Anouk net als Alice in een konijnenhol. Ze komt in een tranendal. Een danseres verbeeldt de gevoelens van Anouk nadat ze de hersenbeschadiging heeft opgelopen. Tijdens het stuk is een interview met Anouk Kamp en haar man Sino. Haar popkoor doet mee, net als meerdere muzikanten. Monique Zijp: "Anouk zingt nummers met haar koor en een zelfgeschreven nummer. Vaak vraagt ze wat de playlist is. Dat leggen wij dan aan haar uit. Driehonderd keer als dat moet."