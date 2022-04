Gezocht: de eigenaar van een slang. Signalement: anaconda. Vindplek: Havenkade Elburg. Voorwaar geen alledaagse oproep van Amivedi deze middag op internet. En waar de slang gebleven is? In de vriezer in Harderwijk.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie zijn twee meter lange gele anaconda mist, kan het dier in bevroren toestand ophalen. De wurgslang is in de vriezer gestopt, nadat hij uit de jachthaven van Elburg is gevist vandaag. Het dier overleefde het koude water van de jachthaven niet.

Gelukkig is het nog geen zwemweer, want anders hadden zwemmers in het Veluwemeer een nare verrassing tegen kunnen komen. De anaconda houdt van water. En er zijn genoeg verhalen bekend van een anaconda die zijn prooi vanuit het water benadert, en vervolgens verorbert.

Maar in dit geval viel dat mee. Toen de dierenambulance Noord-West Veluwe was gearriveerd, was de bijna twee meter lange wurgslang al overleden.

Veluwemeer is geen Brazilië

De slang is inmiddels onderweg naar de vriezer in het dierenopvangcentrum in Harderwijk. "We gaan er vanuit dat het een gedumpte slang is. Anaconda's houden van water", zegt Mireille Klip van de Dierenambulance Noord-West Veluwe. De anaconda kan zich normaal gesproken prima redden in de wateren van Brazilië, maar de watertemperatuur is hier anders. En daar is de slang niet op gebouwd.

"Aan zijn staart kunnen we zien dat het dier waarschijnlijk recentelijk nog gegeten heeft", vertelt Klip. Maar dat mocht niet baten: Een aantal voorbijgangers die langs de haven liepen zag de slang in het water liggen en hebben meteen gebeld.

"Waarschijnlijk kon de slang de kant niet opkomen. De kade was te hoog", verklaart Klip de mogelijke onfortuinlijke doodsoorzaak.

Twee weken in de vriezer

Maar wie de slang wel mist: het lichaam is er nog. Alle dieren die gevonden worden, worden twee weken bewaard. En in het geval van de slang is daarvoor maar een mogelijkheid: de vriezer.

"We zien helaas de laatste tijd een grote toename in gedumpte dieren", meldt de Dierenambulance ook nog in een Facebook-bericht. "Het gaat hier dan vooral om konijnen, cavia's, fretten, kippen en hanen. Maar ook honden en katten. Vaak is er nog wel een chip. Maar niet meer geregistreerd."

De dierenhulpverleners sluiten het bericht af met een hartenkreet: "Mensen, dump geen dieren maar bel ons. Er is altijd een oplossing!!"