De oorlog in Oekraïne kan nog vele maanden, zelfs jaren, duren. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg gezegd bij de start van de NAVO-top in Brussel. Intussen wordt het voor de Oekraïners steeds moeilijker om te overleven.

Wie hoopte dat de Russische terugtrekking rond Kyiv het einde zou inluiden van de invasie is fout. Volgens Jens Stoltenberg, de Noorse secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), trekken de Russische troepen zich immers tijdelijk terug naar het noorden om zich daar te hergroeperen en voorraad in te slaan. Daarna verwacht Stoltenberg een hevig offensief om de Donetsbekken-regio in Oost-Oekraïne in te palmen.

Ook daarna is het wellicht nog niet voorbij, want volgens de NAVO-baas is Poetin nog altijd van plan om heel Oekraïne te controleren. "Deze oorlog kan nog maanden, zelfs jaren, duren. We moeten daarop voorbereid zijn", waarschuwde hij bij aanvang van de NAVO-top in Brussel. Op die bijeenkomst bespreken de buitenlandministers van de lidstaten hoe ze de steun aan Oekraïne kunnen opvoeren zonder verwikkeld te raken in een veel groter conflict.

Mobiele crematoria

Intussen blijven er gruwelijke verhalen opduiken uit Oekraïne. Na de lijken op straat, de verkrachtingen en de massagraven rijden er volgens het stadsbestuur van de havenstad Mariupol nu ook Russische vrachtwagens rond die dienst doen als mobiele crematoria. Daarmee zouden de troepen hun sporen proberen uitwissen. Vanwege de brutaliteit en het nakende offensief heeft de Oekraïense overheid burgers in het oosten opgeroepen om onmiddellijk te evacueren.

Oekraïense soldaten halen de lichamen van vier dode burgers uit een uitgebrand voertuig in Boetsja Oekraïense soldaten halen de lichamen van vier dode burgers uit een uitgebrand voertuig in Boetsja Foto: AP

In het zuidelijke Mariupol, dat volledig omsingeld is, proberen burgers wanhopig weg te raken. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de 160.000 overblijvende burgers geen water, verwarming of medicijnen. De humanitaire corridors waarlangs ze de stad zouden moeten kunnen ontvluchten zijn nog altijd niet veilig. Zo deed het Rode Kruis een poging om de stad te bereiken, maar dat mislukte. Vijfhonderd burgers die op eigen kracht de stad konden ontvluchten, werden wel door het Rode Kruis weggevoerd.

Sancties

Het Westen blijft de sancties tegen Rusland opstapelen. Zo kondigden de Verenigde Staten een nieuw sanctiepakket aan tegen de Russische banken en de Russische elite, waaronder de dochters van president Vladimir Poetin en zijn buitenlandminister Sergey Lavrov. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe sancties uitgevaardigd. De Europese Unie blijft intussen wat achter omdat de 27 lidstaten het maar moeilijk eens geraken over het vijfde sanctiepakket dat de Europese Commissie dinsdag op tafel legde.

Terwijl er dinsdag al teleurstelling klonk over het ontbreken van een boycot op Russisch olie of gas, zegt de herverkozen Hongaarse premier Viktor Orbán nu ook dat hij niet zal zwichten voor de externe druk om energiesancties tegen Rusland in te stellen. Zelfs over de minder drastische boycot op steenkool werd er gisteren nog gediscussieerd. In een speech aan het Ierse parlement hekelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dan ook de besluiteloosheid van de Europese leiders.