Het kabinet heeft grootse plannen met windenergie op zee. Plannen voor de lange adem, blijkt bij een vaartocht op de Noordzee. 'Van idee tot de eerste elektriciteit duurt acht jaar.'

Het lijkt windstil op Scheveningen als een vijftiental ambtenaren van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en andere genodigden aan stappen van de DP Galyna voor een werkbezoek aan Hollandse Kust Zuid. Daar wordt het grootste Nederlandse windpark ooit gebouwd. Een uur varen later en 22 kilometer van de kust zoeken opvarenden beschutting op het dek tegen de snoeiharde en ijskoude wind.

"En boven waait het nóg harder'', wijst TenneT-woordvoerder Jorrit de Jong naar de denkbeeldige punt van de turbine. Want er staan nog geen turbines.

"Volgende maand gaat de eerste turbine stroom leveren. We plaatsen 140 turbines'', zegt Robert Portier van energiebedrijf Vattenfall. Eind volgend jaar moet de windpark Hollandse Kust Zuid in zijn geheel operationeel zijn met een vermogen van 1500 megawatt. Ter vergelijking: dat is evenveel als het vermogen van de grootste kolencentrale van Nederland bij de Eemshaven.

Reuzen

De turbines worden reuzen, met wieken van bijna 100 meter lang die op het hoogste punt 245 meter boven de golven uitsteken. Daarmee zijn ze ruim twee keer groter dan de turbines die Shell gebruikt op het eerste Noordzee-windpark bij Egmond aan Zee. Het vermogen per stuk van 11 megaWatt is bijna vier keer meer dan de 'molentjes' - zoals ze aan boord worden genoemd - van Shell.

Groot, groter, grootst is het credo op zee. Hogere turbines met langere wieken vangen meer wind. Ook het vermogen van de turbines op zee gaat komende jaren nog verder omhoog naar 14 megawatt en ook 20 megawatt is in zicht, die worden formaat Eifeltoren.

Ook de 'stopcontacten' die TenneT op zee installeert om al die elektriciteit te verwerken worden steeds groter. Ze lijken op booreilanden op een skelet van gele buizen. De huidige, met een vermogen van 700 megawatt, zijn kolossen die 66 meter boven de zee uitsteken. Ze worden in de toekomst nóg groter. TenneT werkt aan een nieuwe generatie die in één keer 2000 megawatt kan aansluiten en die zullen zo groot worden als een voetbalstadion.

Investering

Vattenfall investeert 2 miljard euro in windpark Hollandse Kust Zuid. Dat bedrag moet in 25 jaar terugverdiend worden. Het park is uniek, zegt de industrie, want voor het eerst komt er windenergie van zee zonder overheidssubsidie. Sterker: energiebedrijven betalen om op zee te mogen bouwen, zo lucratief is windenergie geworden.

Dat is maar deels de waarheid, want TenneT - waarvan de staat 100 procent aandeelhouder is - legt de offshore-netaansluiting aan. Midden op zee zijn twee enorme stopcontacten aangelegd waar de kabels van de windturbines inpluggen. Kosten voor het staatsbedrijf: 600 miljoen euro, en dat geld zal uiteindelijk door de energiegebruikers worden betaald. Bij eerdere windparken betaalde de bouwer ook die aansluitingskosten en kreeg daar subsidie voor.

Platform Beta in de Noordzee ter hoogte van Scheveningen. Het platform gaat de energie van een kavel met nog te bouwen windmolens verwerken. Platform Beta in de Noordzee ter hoogte van Scheveningen. Het platform gaat de energie van een kavel met nog te bouwen windmolens verwerken. Foto: ANP

Het kabinet wil twee keer zoveel elektriciteit van zee halen dan nu in de plannen zit; dat betekent dat er nog vijf nieuwe windparken gepland en gebouwd moeten worden om in 2030 in totaal 21 gigawatt aan windenergie te hebben.

Tien jaar tijd

De relatief ondiepe Noordzee - enkele tientallen meters - is perfect om nog veel meer windparken aan te leggen. Maar aan boord van de Galyna wordt er gezwegen als de vraag wordt gesteld of al die extra windenergie in krap tien jaar tijd gaat lukken.

"Het duurt nu acht jaar van plan tot realisatie'', zegt offshore-directeur Marco Kuijpers. Hij wijst naar de Pioneering Spirit, een takelschip dat is gebouwd om olieplatformen te plaatsen en ook de 'stopcontacten' op de fundering heeft geplaatst. De boot een dagje huren kost nu al 600.000 euro. De kosten van windenergie zullen stijgen, vreest hij. Ieder land met een kustlijn kijkt door de energiecrisis naar de zee, iedereen wil turbines en iedereen heeft boten als de Pioneering Spirit nodig.

De vraag naar windenergie en de markt van fabrikanten is een mondiale geworden. Schaarste aan materialen gecombineerd met meer vraag kan de groene ambities van Nederland dwarsbomen.

Er is nóg een probleem: waar laten we die extra stroom? Niet alles kan het huidige hoogspanningsnet op. TenneT wil het liefst dat de energie direct bij de grootverbruikers komt. Bij staalfabriek Tata bijvoorbeeld die het kan gebruiken voor een waterstoffabriek. De rijksambtenaren op de boot kijken met name daar naar. Hoe kan alle energie van zee zo efficiënt mogelijk benut worden. Is er over tien jaar genoeg vraag voor alle elektriciteit vanuit de industrie?

Zomer

Het plaatsen van de turbines zal vooral in de zomer plaatsvinden. Bouwen op zee kan niet heel het jaar door, in het najaar en de winter is de zee vaak te woest. Hoe gevaarlijk dat is, bleek in februari toen storm Corrie over de Noordzee trok. Vrachtschip Julietta D. raakte op volle zee op drift en schampte een van de stopcontacten en later ook een van de funderingen van de op te richten turbines.

Personeel moest geëvacueerd worden. De schade lijkt mee te vallen. Een van de pijlers van het stopcontact heeft een deuk, maar inspectie en mogelijk reparatie kost als snel miljoenen euro's. De gele kop van de geraakte funderingspaal moet er ook af, weer een miljoenenklusje.

Van het windpark is op zee nu nog niet heel veel te zien. De gele koppen van de eerste serie turbines zijn zichtbaar voor de opvarenden, vanaf de wal is er niets zichtbaar. Maar komende anderhalf jaar zullen maandelijks nieuwe turbines worden geplaatst die ook meteen energie kunnen leveren. Op heldere dagen zullen vanaf Scheveningen slechts dunne witte streepjes zichtbaar zijn van de turbines die miljoenen huizen van energie kunnen voorzien.