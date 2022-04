De Japanse persfotograaf Yasuyoshi Chiba won precies twee jaar geleden de World Press Photo met een foto uit Soedan waarop demonstrant Mohamed is afgebeeld. De foto heeft Mohamed veel gebracht. Hij studeert inmiddels in Maastricht en hoopt ooit president van Soedan te worden.

Op de dag dat Yasuyoshi Chiba zijn prijswinnende World Press Photo maakt, is het doodstil in de straten van Khartoem. Het is juni 2019, twee weken na het bloedbad in de hoofdstad van Soedan. Eerder die maand beëindigen de Soedanese autoriteiten met grof geweld een grootschalige sit-in van jonge demonstranten die protesteren tegen het regime. Zeker 127 mensen komen die dag om.

Kat-en-muisspel

"De stad was niet meer dan een lege huls", herinnert de Japanse persfotograaf zich vanaf een terras in zijn woonplaats Nairobi. De duizenden betogers hebben plaatsgemaakt voor nerveuze soldaten, Chiba houdt zijn toestel in zijn tas.

"De sfeer was enorm gespannen. We waren natuurlijk op zoek naar demonstranten, maar het was vrijwel onmogelijk om hen te vinden. Al Bashir (oud-dictator, red.) had het telefoonnetwerk en internet platgelegd, dus massale bijeenkomsten waren lastig te organiseren. Hier en daar zetten betogers stapels autobanden in brand, maar de politie was nooit ver weg. Ze speelden een kat-en-muisspel."

Klappende jongeren

Na een weinig productieve dag in het verlaten centrum van Khartoem hoort een collega van Chiba dat er een kleine protestbijeenkomst wordt gehouden in een woonwijk. "Die avond bereikten we een leeg voetbalveldje", herinnert Chiba zich. "Het was pikkedonker, want de stroom was door de regering afgesloten." Dan klinkt er geklap uit één hoek van het veld. "Overal kwamen plotsklaps ritmisch in hun handen klappende jongeren vandaan. Vrouwen aan de ene kant, mannen aan de andere."

Het gezang en geklap zwelt aan. "Toen pas kon ik die aanstekelijke sfeer van de protestbeweging voelen", zegt Chiba. "Ondanks al het geweld van de dagen ervoor was de passie voor het protest nog springlevend. Dat was erg indrukwekkend." Het veldje staat nu vol met jongeren. Chiba geniet van het moment: omdat het donker is verwacht hij niet dat hij foto's kan maken. Maar dan pakken de demonstranten hun telefoons, en ontsteken ze de mobiele zaklampjes. De groep begint teksten te scanderen.

Charismatisch

"Ze reciteren gedichten", zegt Chiba's collega die Arabisch kan verstaan verbaasd. Chiba pakt zijn camera en kijkt door de lens. Hij stelt scherp op de jongen met het blauwe overhemd. Wanneer de vijftienjarige betoger zijn mond opent om met kracht een gedicht over vrijheid te reciteren, drukt de fotograaf af. "Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden", zegt hij, "hij kwam zo charismatisch over. Ik richtte me niet meer op de andere betogers, ik wist dat ik alleen hem nodig had."

De prijswinnende foto van Yasuyoshi Chiba, met in het midden de dan vijftienjarige Mohamed Yousif die een gedicht over vrijheid reciteert. De prijswinnende foto van Yasuyoshi Chiba, met in het midden de dan vijftienjarige Mohamed Yousif die een gedicht over vrijheid reciteert. Foto: AFP

Normaliter heeft Chiba altijd even contact met de mensen die hij fotografeert, maar nu twijfelt hij. Als hij de naam van de jongen met zijn foto meestuurt, komt de jongen dan niet in de problemen? "Je weet nooit wat er met een foto gaat gebeuren nadat je hem hebt genomen", legt Chiba uit. "Ik wilde die jongen in bescherming nemen. Ik ben altijd op zoek naar de balans: mensen fotograferen is mijn vak, maar ik wil niet dat ze door mijn foto's in de problemen komen."

De fotograaf besluit de jongen om die reden niet aan te spreken, iets waar hij later spijt van zal krijgen. Chiba stuurt de foto zonder de naam van de jongen naar Parijs, naar zijn werkgever Agence France Presse (AFP), waar de foto gebruikt zal worden bij de berichtgeving over de protesten in Soedan.

"Ik ging zo op in het moment dat ik helemaal niet doorhad dat er een foto van me werd gemaakt", zegt Mohamed Yousif (17), de jongen die Chiba fotografeerde. Pas als hij op 17 april 2020 wakker wordt geappt door zijn vrienden, ziet hij de afbeelding voor het eerst. Weet Mohamed wel dat hij op een foto staat die net de prestigieuze World Press Photo of the Year is geworden? Hij vertelt het nieuws die ochtend aan zijn ouders, maar die geloven hem aanvankelijk niet.

Boegbeeld

Mohamed is in één klap is getorpedeerd tot boegbeeld van de Soedanese protesten die uiteindelijk een einde maken aan het decennia durende regime van dictator Omar Al Bashir. De jury van de prestigieuze World Press Photo noemt de foto van Yasuyoshi Chiba een "hoopgevende en poëtische foto", die "de kracht van jongeren en de kracht van kunst laat zien".

Mohamed heeft in eerste instantie een dubbel gevoel over de prijswinnende foto. Op het moment dat de winnaars van de World Press Photo-wedstrijd bekend worden gemaakt, zit hij thuis bij zijn ouders in Khartoem. "Hoewel ik blij was met de aandacht voor de protestbeweging, wist ik niet wat er met me ging gebeuren", zegt hij. Waar Chiba al bang voor was, lijkt nu realiteit te zijn geworden. "Ineens was ik het gezicht van de protesten", zegt Mohamed. "Ik had opgepakt, gemarteld of vermoord kunnen worden. Dat was echt een realistisch scenario. Maar ik had niets te verliezen, dus ik was niet bang."

Nog diezelfde middag dat bekend wordt dat Chiba's foto heeft gewonnen, krijgt Mohamed bericht van een Nederlandse krant. Een journalist van NRC Handelsblad wil een verhaal maken over de jongen op de foto. Mohamed grijpt de publiciteit aan om een politiek statement te maken: hij zegt pas te willen vieren dat hij op de foto staat "wanneer alle mensen van het oude regime worden berecht".

De foto, maar ook zeker het politieke statement in NRC, wekt de interesse van Sandra van den Tillaard, die voor het United World College (UWC) in Maastricht verantwoordelijk is voor fondsenwerving. 60 procent van de leerlingen die aan dat college een opleiding volgt, wordt betaald door donateurs.

Het UWC wilde Mohamed een opleiding in Maastricht aanbieden

Kort daarop gaat de telefoon van Lars Boering, dan nog de directeur van World Press Photo. "Het UWC wilde graag met Mohamed in contact komen om hem een opleiding in Maastricht aan te bieden", legt hij uit. "Dat vond ik natuurlijk een heel leuk idee, dus daar zijn we meteen achter gaan staan. We hebben binnen ons netwerk een oproep voor donaties gedaan."

Als het voorstel Mohamed bereikt, twijfelt hij. Moet hij als boegbeeld van de protesten wel gaan studeren in het buitenland? "Ik wilde eigenlijk in Soedan studeren", zegt hij, "zodat ik actief kon blijven binnen de protesten. Als je een leider van het volk wilt zijn, moet je wel onder de mensen zijn. Je moet onderdeel uitmaken van het land, de cultuur begrijpen en aan den lijve ondervinden wat er speelt. Vooral tijdens je studententijd is dat belangrijk. Ik wil ooit de president van Soedan worden."

Nadat zijn vrienden uit de verzetsbeweging hem aanmoedigen om de kans toch aan te grijpen, gaat Mohamed overstag: hij besluit zich in te schrijven voor de opleiding in Maastricht, voor het schooljaar dat in augustus 2020 begint.

Mohamed rondt in Maastricht zijn laatste twee jaar van de middelbare school af in combinatie met een onderwijsprogramma waarin leiderschap en wereldpolitiek aan bod komen. "Je kunt heel goed zien dat Mohamed een enorme drive heeft en met passie kan vertellen", zegt Van den Tillaard van het UWC. "We wilden graag meer over hem te weten komen."

"Hij moest nog wel door de selectieprocedure heen komen", vervolgt ze, "want je hebt voor de opleiding wel bepaalde vaardigheden en denkniveau nodig. Maar dat was voor Mohamed geen probleem."

Goede beslissing

Inmiddels heeft hij zijn opleiding van twee jaar er bijna op zitten. Naar Maastricht komen was achteraf toch wel een goede beslissing, zegt Mohamed. "Dankzij mijn jaren in Nederland kan ik nu met een internationale bril naar Soedan kijken. Ik ben ervan overtuigd dat ik door de kennismaking met andere culturen en perspectieven een sterkere leider ben geworden. Ik heb geleerd hoe je de dialoog aan kunt gaan, hoe je problemen op een diplomatieke manier kunt oplossen."

Fotograaf Yasuyoshi Chiba en Mohamed Yousif hebben sinds de prijswinnende foto af en toe contact. "Toen ik hoorde dat Mohamed dankzij mijn foto een opleiding kreeg aangeboden, was ik erg blij", zegt Chiba. "Het doet me goed om te zien dat één foto zoveel positieve impact kan hebben."

Voormalig World Press Photo-directeur Boering sluit zich daarbij aan. "Hier zie je de kracht van fotografie en de kracht van een instituut als World Press Photo", zegt hij. "Het is een geweldig voorbeeld hoe het onderwerp van een winnende foto er beter van kan worden. Dat is in het verleden wel eens anders geweest."

Omar Al Bashir mag dankzij de protesten in 2019 zijn afgezet, in Soedan wordt vandaag nog steeds geprotesteerd. Dit keer richten de betogers zich tegen het militaire regime van generaal Abdel-Fattah Burhan, die in oktober vorig jaar plotseling de macht greep. Sinds de coup zijn er volgens Soedanese medici ten minste tachtig betogers door het leger vermoord. Mohamed volgt de ontwikkelingen in zijn thuisland op de voet.

"Toen ik uit Soedan vertrok, was ik ervan overtuigd dat je alleen door de druk van de protesten iets voor elkaar krijgt", zegt hij. "Maar door mijn opleiding in Maastricht ben ik erachter gekomen dat een ware revolutie anders in elkaar steekt. Kijk naar wat Nelson Mandela in Zuid-Afrika heeft gedaan: die revolutie begon weliswaar met protesten, maar daarna volgde het politieke verzet. In Soedan zijn we bij dat hoofdstuk aangekomen."

Mohamed doet later dit jaar zijn examens op het UWC. Hoewel hij zijn nieuwe inzichten te danken heeft aan zijn deelname aan de protesten in 2019, denkt hij dat zijn medebetogers beter kunnen ophouden met protesteren. "Als ik nu terugga naar Soedan, ga ik echt niet meer de straat op", zegt Mohamed. Hij lacht. "Ik wil niet dat mensen moeten huilen omdat de toekomstige president van Soedan is vermoord voor hij zelfs maar president kon worden."