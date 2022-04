Hij woog 183 kilo toen zijn arts hem vroeg of hij soms dood wilde. Die opmerking gaf Jo Schriek het laatste zetje om écht in actie te komen. 'Ik schrok enorm en stond even later jankend op de parkeerplaats.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Groene Hart. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik belde mijn vrouw en vertelde dat de arts vond dat ik te dik was. Toen bleef het even stil", blikt Schriek (54) terug. Zijn vrouw had al vaker iets gezegd van zijn gewicht en haar zorg uitgesproken dat de twee niet samen oud zouden worden, als haar man niets aan zijn overgewicht zou doen. Haar vrees werd bevestigd door de uitspraken van de arts.

'People manager'

Daar, op dat moment, ging de knop om. Niet dat Schriek niet al veel vaker had geprobeerd gewicht te verliezen. Het jojo-effect was hem zeer bekend. Dan viel hij weer 40 kilo af, maar dat kwam er dan ook wel weer bij. "Ik kreeg een longontsteking, moest aan de prednison en dan zat er weer 15 tot 20 kilo bij. Door die zooi kreeg ik angsten en nare dromen. Elk jaar werd ik iets zwaarder, dat merk je ook aan je kleding. Steeds weer een maatje erbij."

In de zomer van 2019 ging Schriek, die als 'people manager' in de ict-sector werkt, onder het mes. Hij kreeg een gastric bypass. "Daarbij wordt eigenlijk een nieuwe maag gecreëerd ter grootte van een kiwi. Het is een cadeautje waar ik al die jaren op heb gewacht. Ik wilde dat leven niet meer. Als je dik bent, kost alles moeite. Slapen, even op de fiets springen. Mensen kijken altijd naar je."

Het voelde zwaar kut

De Alphenaar herinnert zich nog goed zo'n pijnlijk moment. "Ik stond met een vriend aan de rand van een zwembad in Spanje. In het water lag een klein meisje dat tegen haar vader zei dat als ik in het water zou springen het zwembad leeg zou zijn. Ze spraken Spaans en wisten niet dat ik hen kon verstaan. Ik snap zo'n kind, echt. Maar het voelde wel zwaar kut."

Direct na de operatie vlogen de kilo's eraf en ook later ging dat gewichtsverlies nog gestaag door. Nu weegt Schriek met zijn 1.67 meter nog 62 kilo. Hij verloor 110 centimeter aan buikomvang. Met een jasje uit die tijd, demonstreert hij het verschil aan de fotograaf. "Mensen kennen mij van dit jasje. Ik had misschien één of twee broeken en truien. Eén paar schoenen ook. Je bent niet met jezelf bezig, ik had niet echt een heel positief zelfbeeld."

Het jasje gaat nu met gemak dicht! Foto: Peter Francken Het jasje gaat nu met gemak dicht! Foto: Peter Francken Foto: Peter Francken

Wennen

Hoe anders is dat nu. In de kast van Schriek liggen nu misschien wel vijftig broeken, vertelt hij. En meer dan honderd paar sneakers. "Als ik in de spiegel kijk, is het nog altijd wennen hoe ik er nu uitzie. Dertig jaar lang zag ik eruit als een voetbal. Maar voor mij is de grootste verandering niet mijn uiterlijk. De grootste verandering zit van binnen." Hij wijst naar zijn hoofd. "Altijd zorgde ik voor anderen, nooit zorgde ik voor mezelf. Nu heb ik geleerd dat het niet egoïstisch is om met jezelf bezig te zijn."

Ervaringen delen

En juist díe boodschap wil hij ook graag uitdragen aan anderen, zeker ook aan mensen die hetzelfde traject ondergaan. Hij heeft zich daarom aangemeld bij het Spaarne Gasthuis, waar hij zelf ook is geopereerd. Hij wil daar mensen die ook een maagverkleining ondergaan vóóraf toespreken en zijn ervaringen delen.



"Als je er zelf niet klaar voor bent, moet je er niet aan beginnen. Van de groep mensen die tegelijk met mij aan het traject begonnen, zijn de meesten weer teruggevallen. Het viel mij ook op dat zij vragen stelden als: 'Wanneer mag ik weer cola drinken of patat eten?' Daar was ík helemaal niet mee bezig."

Schrieks eetpatroon is drastisch veranderd. Hij eet nu zes keer per dag een kleine maaltijd. Zelf zegt hij dat het te vergelijken is met iemand die veganistisch gaat eten en zijn leven omgooit. Als ontbijt eet Schriek een roggebroodje of een koolhydraatarme boterham met stroop of een eitje. Om 10.00 uur een eiwitreep. "Mijn spieren zijn aangetast door het vele afvallen en doordat ik niet zoveel kan eten moet ik ook multivitamines slikken. Ik kom niet aan de 1200 calorieën per dag, dus dat moet ik anders aanvullen."

Als lunch weer een broodje en dan om 15.00 uur een handje rozijnen, pompoenpitten of ongebrande noten. Als avondmaaltijd komt er iets met kip, vis of een biefstukje op tafel, of koolhydraatarme pasta. "Ik vind het alsnog heerlijk om te koken, ook voor grote groepen. Pas nog heb ik asperges gemaakt voor mijn schoonouders, maar zelf eet ik dan maar heel weinig. Om 21.00 uur eet ik nog een beetje kwark."

Peter Francken Peter Francken

Obesitas is een psychische ziekte

Hij wandelt dagelijks zeker twee keer een uur met hond Bolt (vernoemd naar sprinter Usain Bolt), doet aan padel en zwemt 's ochtends baantjes. "Mensen denken eerst dat je ziek bent, als ze zien dat je zo afvalt. Ik ben begonnen met het lopen met van die stokken, nordic walking. Het was een gevecht, obesitas is een psyschische ziekte."

Toch vindt Schriek dat mensen met obesitas de waarheid moeten horen van de mensen om hen heen. Ook al is die confronterend. "Wij benoemen dat niet, maar verdorie je bent te dik! Ik wil je niet kwijt. Dat moet je kunnen zeggen als je van iemand houdt. En mensen moeten ook niet zeggen dat dikke mensen gezellig zijn. Ik krijg nu wel eens de opmerking dat ik ongezellig ben, omdat ik geen taart neem of een drankje. Daar heb ik overigens geen enkele moeite mee. Ik eet wat ik wil."

Veloverschot

Moest hij voorheen op een speciale weegschaal staan omdat zijn weegschaal thuis niet verder kwam dan 150 kilo, nu laat hij zich nog één keer per jaar wegen. "Vanwege het onderzoek waar ik aan mee doe. Ik heb bijvoorbeeld heel weinig veloverschot, dat snappen de artsen ook niet. Toen de arts mij opereerde, voorspelde hij dat mijn buik op mijn knieën zou hangen. Dat is niet gebeurd."

Schriek was in Alphen een bekend gezicht, omdat hij jarenlang actief was voor de SP. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de lijst voor Nieuw Elan, hij gaat straks als commissielid aan de slag. "Ik word vaak niet meer herkend, merk ik. Pas was ik op een ondernemersborrel, daar kan ik mij nu onderdompelen, ik ga op in de massa. Dat lukte me voorheen nooit. Nu kan ik zelf naar mensen kijken. Ik ben heel erg trots op mezelf, voor mij is het nog regelmatig niet te bevatten dat het gelukt is."