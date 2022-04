Honderdduizenden ondernemers staat het water aan de lippen, signaleert de Kamer van Koophandel. Een op de tien balanceert op de rand van faillissement. Zij kunnen hun rekeningen niet betalen en kampen met problematische schulden.

Een op de zeven ondernemers ervaart bovendien emotionele problemen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 5000 bedrijven. Daarvan reageerden er 1135, 20 procent daarvan zegt 'geen controle' meer te hebben over het bedrijf. De uitkomsten zijn het resultaat van twee jaar coronacrisis en meer recent de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

Hans Klein Swormink, programmamanager 'Zwaar weer' bij de KVK verwacht dit jaar een 'substantiële toename' van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. Het gaat om 200.000 tot 220.000 bedrijven.

Door de coronasteun bleven veel bedrijven de afgelopen twee jaar overeind. Economen voorspelden een inhaaleffect zodra de financiële hulp stopt. Daar lijkt het nu op, zegt Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. De steun verlengen, is volgens Knoben geen optie: "Het is niet goed als je bedrijven die soms voor corona al niet levensvatbaar waren eindeloos blijft redden."

Horeca, cultuur of evenementen

Voor de nationale economische groeicijfers voorziet de econoom 'geen grote gevolgen'. "Het gaat in veel gevallen om ondernemers in horeca, cultuur of evenementen. Die leggen macro-economisch niet zoveel gewicht in de schaal."

De sociale en persoonlijke drama's wil Knoben niet bagatelliseren: "Als ik in het onderzoek lees dat 27 procent van de ondernemers het gevoel heeft er helemaal alleen voor te staan, die diepe eenzaamheid, dat raakt mij enorm."

Hij zou niet kiezen voor een nieuw financieel steunpakket, alleen al omdat dat praktisch niet uitvoerbaar is. "Kwijtschelding van schulden bij de Belastingdienst kun je niet generiek doen. Dat zou maatwerk zijn, maar hoe bepaal je wie daar dan wel recht op heeft en wie niet? Veel ondernemers leenden bij familie en vrienden. Wat doe je daar mee?"

Eerder beloofde het kabinet zich al in te spannen voor 'in de kern gezonde bedrijven'. Voor andere ondernemers in nood komt er betere informatie en extra begeleiding bij schuldsanering, faillissement, bedrijfsbeëindiging of een heroriëntatie naar een nieuwe toekomst.

Ondernemer Maarten had drie bijbanen om te overleven 'en nog was dat niet genoeg'

Maarten Tegenbosch (55) verdiende zijn goede brood met bier. Hij heeft er net twee sessies bij een psycholoog op zitten. Lees zijn verhaal onder de foto: "Het is heel donker in mijn tunnel."

Maarten Tegenbosch ging door corona met zijn bedrijf in export van Nederlands (speciaal)bier onderuit. Foto: Raphael Drent. Maarten Tegenbosch ging door corona met zijn bedrijf in export van Nederlands (speciaal)bier onderuit. Foto: Raphael Drent.

Hij heeft het heel druk. Maarten Tegenbosch is sinds een maand facilitymanager bij ETC Design Center Europe in Culemborg. ETC biedt op 15.000 vierkante meter een platform aan 500 merken uit het hogere interieursegment. Interieurprofessionals kunnen zich er laten inspireren. Voor Maarten is er altijd wel wat te doen. "Als er iets is met de elektra bij een beursstand of wat anders met het pand, dan regel ik dat. Ik zorg dat alles in orde is."

Dat is nu zijn baan. Hij wil niet klagen, Maarten is allang blij dat hij in loondienst zijn kostje kan verdienen. Maar eigenlijk liggen zijn hart en ziel bij zijn bedrijf Romat NLD bv in Schijndel. Waar bijna alles draait om bier.

Het laatste splintertje hoop

Maarten geldt als bierautoriteit, afficheert zichzelf als 'bierinspirator', omdat hij er altijd een mooi verhaal bij kan vertellen. Hij verdiende zijn brood vooral met import (van onder andere Duits bier) en export naar Rusland. Grote Nederlandse en Belgische biermerken vonden hun weg naar Rusland 'door mij'. De belofte was dat nog meer merken zouden volgen. "Russen houden van ons speciaalbier." Een van de toprestaurants in Sint Petersburg rekende hij zelfs tot zijn exclusievere klanten.

Daar maakte de Russische inval in Oekraïne een einde aan. De oorlog vernietigde het laatste splintertje hoop dat na corona nog van zijn bedrijf over was. "Want dat wordt natuurlijk voorlopig helemaal niets meer."

'Als autosportliefhebber zeg ik altijd: de voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel'. Foto: Raphael Drent. 'Als autosportliefhebber zeg ik altijd: de voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel'. Foto: Raphael Drent.

"Ik ben eigenlijk een heel optimistisch mens", lijkt hij zich te verontschuldigen. "Als autosportliefhebber zeg ik altijd: de voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel. Maar de tunnel werd ineens wel heel erg donker." De nieuwe werkelijkheid is dat hij zijn hoofd boven water probeert te houden en er twee sessies bij een psycholoog op heeft zitten. "Die constateerde posttraumatische stressstoornis." De gesprekken doen hem goed doet, zegt hij.

De ineenstorting begon toen corona twee jaar geleden binnenviel en alles stillegde. Tegenbosch probeerde met live stream-bierproeverijen en webshop nog wat te redden. Maar samen met de parttimebaan van zijn vrouw bij een boetiek in Den Bosch verdiende hij daardoor 'net te veel' en viel buiten de boot bij alle steunmaatregelen.

"Ik legde maandelijks duizenden euro's toe." Hij slikt. "Alles ging op. Mijn spaargeld, mijn pensioen, het geld dat we opzij hadden gezet voor een etentje met familie omdat we dertig jaar zijn getrouwd." Dat was nog niet genoeg. "We namen een overbruggingskrediet, omdat we na de eerste coronagolf hoopten dat het wel gauw voorbij zou zijn en we weer verder konden. Achteraf hadden we dat natuurlijk nooit moeten doen." De schulden stapelden op tot 70.000 euro en het werd nog erger.

"We leenden bij familie." Dat raakt hem misschien nog wel het meest. "Nee, ik wil niet zeggen hoeveel, maar je zou er een leuk, klein autootje van kunnen kopen." Of hij ze ooit zal kunnen terugbetalen?

Nachtreceptionist, gastdocent en personal trainer

Hij had zijn twee studerende kinderen graag wat geld toegestopt. Dat zit er niet meer in. "Je voelt je als vader zo tekortschieten." Om toch wat brood op de plank te krijgen had hij drie (bij)banen: hij werkte als nachtreceptionist, gastdocent en personal trainer bij een fitnessstudio. Als gastdocent leerde hij mbo-studenten in onder andere Apeldoorn en Rotterdam 'alles' over bier. Bij de fitnessstudio kon hij na een korte interne opleiding aan de slag.

"Vooral dat nachtwerk brak op. En aan het eind van de maand hielden we nog steeds amper genoeg over. Hoe ik dat volhield? Het was niet nadenken, maar doorgaan en ik heb een ongelooflijk fijn gezin, een lieve vrouw die mij goed verzorgde. Als ik daar aan terugdenk, word ik er emotioneel van."

Na de laatste lockdown had hij uitzicht op een herstart van zijn bedrijf. "Ik zou sales-technisch zes mooie biermerken - onder andere Stadshaven Brouwerij Rotterdam - naar de Russische markt begeleiden. Dus tussen die drie baantjes door werkte ik daar alvast aan. Even doorbijten. Tja. En toen kwam die oorlog."

Romat NLD bv is geen schim meer van wat het was, maar hij moet alles bij elkaar nog steeds hard werken. "Dat vind ik niet erg. Dat heb ik altijd gedaan. Wat mij psychisch zo belast, is dat het zo oneerlijk is. Wat mij overkomt is geen 'ondernemersrisico'. Het voelt onrechtvaardig. Weet u, ik ben 55. Als ik 40 was geweest, had ik nog tijd om te herstellen, schulden weg te werken, weer iets op te bouwen." In de 'hele donkere tunnel' glinstert nu een streepje licht.

"De gemeente bracht mij in contact met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Daar heb ik iemand gevonden die mij helpt om te kijken wat er nog mogelijk is. Dat voelt heel prettig. Als een soort coach. Dat je er niet meer alleen voor staat. Als er niets meer in zit, kijken we of ik mijn bedrijf op een fatsoenlijke manier kan beëindigen. Dan komt er ruimte voor een nieuwe toekomst."

Michele Obkircher is eigenaar van grand café Jipp in Ommen en beleefde en beleeft zwaar weer door alle crises. Foto: Frans Paalman Michele Obkircher is eigenaar van grand café Jipp in Ommen en beleefde en beleeft zwaar weer door alle crises. Foto: Frans Paalman

Michele Obkircher van grand café Jipp in Ommen zag door corona 100.000 euro spaargeld verdampen. Hij verkocht een deel van zijn bedrijf en is heel eerlijk: "Als er nu iemand komt die de hoofdprijs wil betalen, stop ik ermee." Hij is 51 jaar, heeft er 24 jaar lange dagen horeca op zitten en dan zou Michele het niet erg vinden om 'iets anders' te gaan doen. "De bouw in, ik vind wel wat."

Obkircher komt uit Zuid-Tirol en verhuisde voor de liefde naar Ommen. Daar vond hij inmiddels weer een andere liefde, waarmee hij Jipp runt. Het ging jarenlang heel goed met het grand café aan het Kerkplein. "Er is veel toerisme. Rond Ommen zitten twintig campings." Hij breidde de zaak uit met een pand ernaast en daarna nog eens met een pub. Het hele rijtje gebouwen aan die kant van het plein was op het hoogtepunt van hem. "Nou ja, gehuurd dan."

Net voor corona kocht hij met zijn vrouw en twee kinderen (13 en 16) een oude boerderij.

"Die zouden we voor een paar ton verbouwen, maar toen corona kwam zagen we daar direct vanaf. We moeten er nog steeds aan beginnen." De pandemie hield zakelijk en privé huis. In Italië overleed zijn vader aan corona en zijn moeder bijna. "We mochten niet eens bij de crematie zijn. Dat raakte ons emotioneel enorm. Dat je geen afscheid kon nemen."

Zakelijk hielpen de steunmaatregelen van het kabinet. "Dat maakte echt het verschil. Maar het was natuurlijk nooit genoeg."

Twee jaar later maakt hij de balans op. Ja, Jipp overleefde. De schuur bij de boerderij verbouwde Obkircher eigenhandig - op al die dagen dat hij in de zaak toch niets kon doen - tot bed & breakfast. Dat leverde tenminste meteen al wat op. Hij teerde 100.000 euro in op zijn spaargeld ('Een stuk pensioenvoorziening') en verkocht de pub.

De grootste nieuwe zorg: de stijgende gasprijs. Hij gaat van 2.000 naar 6.000 euro per maand. "Alles wordt duurder. Daar is niet tegenop te werken. Je kunt alleen maar hopen dat dat niet te lang gaat duren."