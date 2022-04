Deepak Thakoerdien is de luis in de pels van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Met zijn bedrijf Dynamiet Nederland staat hij jaarlijks zo'n 2000 mensen bij om hun negatieve vinkje ongedaan te maken. Dat wordt hem door het BKR niet in dank afgenomen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

en man wilde met zijn gezin verhuizen naar een nieuwe woning in Leidschendam. Zijn oude woning had hij al verkocht voor 416.000 euro. Maar voor zijn nieuwe huis (430.000 euro) kon hij met geen mogelijkheid een hypotheek krijgen.

De reden? Een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hij had namelijk in 2014 voor 400 euro aan kinderkleding gekocht bij H&M. In de periode daarna verloor hij zijn baan, waren er zorgen en zag hij de rekening over het hoofd. Na een brief van het door H&M ingeschakelde incassobureau betaalde hij alsnog.

De man had verder nooit betaalachterstanden. En bovendien al snel weer nieuw werk. Hij stapte ermee naar Dynamiet Nederland, het bedrijf van Deepak Thakoerdien uit Zoetermeer. Hij heeft twintig medewerkers in dienst die dagelijks bezig zijn met het aanvechten van BKR-registraties.

Meestal met succes: ook de man die geen hypotheek kon krijgen, kreeg van de rechter gelijk. Zijn persoonlijk belang woog in dit geval zwaarder dan het belang van het systeem, dat er standaard van uitgaat dat een registratie tot vijf jaar na afbetaling in het systeem blijft staan.

Wat voor mensen helpen jullie vooral?

"Dat zijn nadrukkelijk niet de notoire wanbetalers. Het is namelijk goed dat er een systeem is om te toetsen of mensen kredietwaardig zijn. Maar het probleem is dat het BKR iedereen over één kam scheert. En dan kan het zijn dat iemand die één keer een fout maakt daar jarenlang last van houdt."

"Dat zijn meestal de mensen die wij helpen. Wij móéten al streng zijn bij de intake: meer dan 2000 zaken per jaar kunnen we niet aan. Als iemand zelf geen goed verhaal heeft, kunnen we niets voor hem betekenen. Van de vijf aanvragen wijzen we er vier af. Het gros van onze klanten zit bijvoorbeeld vast in een dure huurwoning, betaalt altijd netjes op tijd. Maar door één foutje - of zelfs een situatie waar ze niets aan konden doen - kunnen ze jarenlang geen hypotheek krijgen."

Hoe gaan jullie daarbij te werk?

"We nemen alleen zaken aan waarbij er een behoorlijke kans op succes is. Mensen die een negatieve registratie hebben, maar die wél financieel gezond zijn en geen schulden (meer) hebben. Vervolgens nemen wij contact op met een kredietverlener. Dat kan een bedrijf als H&M zijn, maar vaak ook een bank."

"Daarbij merken we inmiddels dat het contact met ABN AMRO en Rabobank goed is. Ook die weten dat wij niet zomaar alle zaken aannemen, dat we een serieuze partij zijn. Dan nog zijn er natuurlijk soms zaken die zij anders beoordelen, maar meestal komen we er wel uit."

"Bij ING is dat anders: daar is onze ervaring dat er binnen twee minuten een standaardafwijzing komt. Uiteindelijk laten ze het daar vaak voor de rechter komen, die de consument dan meestal gelijk geeft. Maar veel mensen haken daar af, ook omdat een rechtszaak duur is. Zelf lossen we zaken ook bij voorkeur zonder rechter op: we hebben inmiddels ruim 18.000 coderingen verwijderd. Daarbij hebben we zo'n 200 rechtszaken gevoerd, waarvan we het overgrote deel winnen."

Hoe is jullie relatie met het BKR?

"Die hebben ons altijd proberen te dwarsbomen. In 2014 wonnen we onze eerste rechtszaak. Een jaar later volgde een eerste golf aan BKR-acties. We kregen een brief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze hadden een anonieme tip binnen gekregen dat we zonder vergunning zouden bemiddelen in hypotheken en leningen. Maar dat is helemaal niet wat we doen en deden: we helpen mensen bij het verwijderen van hun BKR-registratie. Het AFM heeft onze uitleg daarover geaccepteerd."

"Daarnaast stuurde het BKR ons een dagvaarding: ze vonden dat we ten onrechte claimden dat we BKR-registraties konden verwijderen. In die zaak kregen we uiteindelijk gelijk van de rechter: natuurlijk kunnen we niet garanderen dat iemands registratie wordt verwijderd. Maar dat stond ook duidelijk op onze site."

"We zijn toen met het BKR in gesprek gegaan. Ook wij vinden dat registraties er niet voor niets zijn. Maar het is in ieders belang om het systeem op te schonen, zodat er geen onrechtvaardige registraties meer in staan."

En hielp dat?

"Nee. In 2017 kwam er een nieuwe aanval. Waarbij het BKR bij Radar voor ons waarschuwde: wij zouden voor veel geld claimen registraties te kunnen verwijderen. Terwijl dat volgens het BKR helemaal niet mogelijk was. Achteraf had ik toen in de studio moeten gaan zitten om me te verweren. Maar ik koos er toen voor een stuk of elf vonnissen te overleggen van zaken waarbij de registratie wél was verwijderd. Ik schrok ervoor terug om alles in de openbaarheid te gooien. Dat kon ik juist ook naar de betreffende kredietverstrekkers niet maken."

"In de uitzending werd vervolgens het beeld geschetst dat we maar in een paar zaken iets gedaan kregen. Daar hebben we wel flink last van gehad. Daarna kregen we ook nog te maken met een mysterieuze concurrent. Een bedrijf met de naam Dynamiet kwam ineens boven ons uit op Google, en waarschuwde om niet met ons in zee te gaan. Uiteindelijk onthulde NRC Handelsblad dat het bedrijf te linken was aan een groepje BKR-medewerkers."

Maar in feite hebben jullie zelf ook belang bij ruzie met het BKR, toch? Daar verdienen jullie uiteindelijk je geld mee.

"Natuurlijk, we zijn een bedrijf. We vragen een commercieel tarief en onze klanten betalen ons voor wat wij doen. Maar mijn drijfveer daarbij is wél om mensen te helpen die onterecht geregistreerd staan of last hebben van een onredelijke registratie. Als het systeem goed werkt en wij niet meer nodig zijn, ga ik met liefde wat anders doen. De gebouwen hieromheen zijn door mijn broer ontwikkeld, die in het vastgoed zit. Daar help ik hem bij, maar het is niet míjn passie. Die zit in Dynamiet Nederland."

Hoe zou dat systeem anders kunnen?

"De termijn van vijf jaar, die pas ingaat als een schuld is afgelost, is een lange periode. En het is een termijn die ook maar door het BKR bedacht is: het had ook drie jaar kunnen zijn, of acht. De rechter heeft in 2011 al gezegd dat er een belangenafweging moet plaatsvinden. Als iemand een registratie aanvecht, moet het belang van de consument altijd worden afgewogen tegen het belang van de kredietverstrekker en het registratiesysteem."

"Maar het BKR wordt betaald door kredietverstrekkers. Er is wel een klachteninstituut - het Kifid - maar dat werkt in opdracht van de financiële sector. Het ontbreekt in het hele traject aan een toets om de belangen van de consument goed te wegen."

"Niemand schiet er iets mee op dat mensen jarenlang vast blijven zitten in een te dure huurwoning omdat ze door een foutje uit het verleden geen hypotheek kunnen krijgen. Terwijl ze inmiddels wél gewoon kredietwaardig zijn. En die groep is groot: zeker 20 à 25 procent van de 700.000 mensen met een negatieve BKR-registratie, schat ik. Zolang er voor die groep niets structureel geregeld is, blijven wij nodig."