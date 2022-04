De strijd tegen covid in het Chinese Shanghai is ingrijpend opgevoerd. De lockdown geldt voor onbepaalde tijd en tweeduizend extra militairen en 38 duizend medici schieten de stad te hulp. Dat is hoognodig nu sommige bewoners overleven op instantnoedels.

De ingreep volgt op de melding dinsdag van 13.354 besmettingen, een record. Het betreft de grootste COVID-19-operatie in China sinds de lockdown van Wuhan, waarvoor vierduizend militairen en 42 duizend medici van buitenaf werden ingeschakeld. De militairen en medici zullen de Shanghaise autoriteiten bijstaan met de bouw van tijdelijke ziekenhuizen en quarantainecentra, het uitvoeren van massatesten en het intomen van de chaos waarmee de lockdown in Shanghai gepaard gaat.

De versterking werd aangekondigd tijdens een inspectiebezoek van vicepremier Sun Chunlan, de 'coronatroubleshooter' van president Xi. Het is een duidelijk signaal dat de Chinese overheid volop blijft inzetten op het zerocovidbeleid.

De tussenkomst van de nationale overheid komt na vele dagen van aanzwellende kritiek op de Shanghaise autoriteiten. De miljoenenstad begon op 25 maart aan een zogenaamde 'gefaseerde lockdown', waarbij de twee stadshelften afwisselend werden afgesloten. Die halve (ondertussen hele) lockdown had geen verlaging van het aantal besmettingen tot gevolg, en verliep tegelijk zo chaotisch dat de onvrede onder de bevolking steeds groter werd.

Veel inwoners van Shanghai klagen dat ze ondanks negatieve testen hun appartement niet uit mogen en dagenlang geen eten krijgen geleverd. Online bezorgdiensten en vrijwilligers zijn overbelast, veel inwoners overleven op instantnoedels. Op sociale media zijn video's te zien van mensen die vanuit hun woning om eten roepen. Andere video's tonen hoe vrachtwagenchauffeurs groenten en vlees weggooien, omdat die door het vele oponthoud vanwege covidrestricties oneetbaar zijn geworden.

Centrale quarantaine

Nog schrijnender is de situatie van inwoners die positief testen: zij moeten in centrale quarantaine, ook al hebben ze geen of milde symptomen. Omdat de bestaande quarantainecentra vol bezet zijn, zijn leegstaande expohallen, gymzalen en scholen in allerijl omgebouwd. In twee expohallen zijn respectievelijk zevenduizend en 15 duizend veldbedden bij elkaar geplaatst, met lage tussenschotten. 'Dit is vragen om kruisinfecties', roept een man op een video uit van die hallen. 'De leiders moeten naar hier komen en uitleg geven.'

Volgens tal van getuigen zijn de omstandigheden in de quarantainecentra rampzalig: toiletten doen het niet, er zijn geen douches en soms geen wastafels, er zijn geen medicijnen, en er is zo veel lawaai dat slapen onmogelijk is. Een vrouw die in een verlaten school in Pudong is opgesloten, toont in een video hoe de patiënten elkaar verdringen voor dekens, eten of water. 'Het is een puinhoop', zegt ze. 'We moeten vechten voor onze voorzieningen. Ik kan wel huilen.' Een man vertelt hoe zijn bejaarde moeder uren in de kou moest wachten, omdat er geen plek was. 'Ze was eerst asymptomatisch, maar nu heeft ze symptomen, mogelijk door de kou.'

Wat veel inwoners grote zorgen baart, is dat kinderen die positief testen, afgescheiden worden van hun ouders (als de ouders ook positief testen, wordt soms een uitzondering gemaakt). Een moeder, wier zesjarige zoon alleen in quarantaine moest, plaatste video's online van zijn omgeving, bemachtigd via personeel. De video toont een ziekenhuislobby vol bedden, waarin soms drie baby's samen liggen, zonder toezicht. Westerse diplomaten schreven een brandbrief om zich tegen de afscheiding van kinderen, wat ook expats kan overkomen, te verzetten.

Precisiemaatregelen

Tussen alle kritiek klinkt ook verbazing dat een moderne en rijke stad als Shanghai de lockdown niet beter weet te organiseren. Maar de stad lijkt zich door de omikronvariant te hebben laten verrassen. Shanghai voerde lang een iets liberaler covidbeleid dan de rest van China, en ging er prat op het virus met precisiemaatregelen te kunnen bedwingen. De snelle toename van het aantal besmettingen, gecombineerd met de plicht om alle gevallen in centrale quarantaine op te nemen, zoog in hoog tempo alle beschikbare middelen op.

Uit een gelekte opname van een telefoongesprek blijkt bovendien dat niet iedereen binnen de lokale autoriteiten nog achter het zerocovidbeleid staat. 'Ik heb hen tig keer verteld dat ze milde en asymptomatische gevallen beter thuis kunnen isoleren, maar niemand luistert', foetert dokter Zhu Weiping, die voor het Centrum voor Ziektebestrijding werkt, in het gesprek. Ze geeft daarin toestemming om de opname online te plaatsen. 'Deze ziekte is een politieke ziekte geworden. Zo veel menselijke, materiële en financiële inspanningen… en dat alles om een soort griep te bestrijden.'

Sommige inwoners van Shanghai trekken de conclusie dat de economische en sociale schade van het zerocovidbeleid zo groot is geworden dat China beter kan leren leven met het virus, zoals de rest van de wereld. Maar de verlengde lockdown en hulptroepen van buitenaf tonen dat de overheid in Beijing een andere les trekt. Door de lage vaccinatiegraad van ouderen vindt de overheid het te vroeg om de covidrestricties los te laten. De les van Shanghai, aldus de nationale overheid: nog sneller en strenger ingrijpen.