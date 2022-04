Als een kat negen levens heeft, dan heeft Manon Lammertink uit Goor er minstens tien. Ze krijgt ziekte op ziekte, maar kruipt altijd weer door het oog van de naald. Over het bijzondere levensverhaal van de voormalig apothekersassistente is nu een boek verschenen, Lefmeid. 'Als er iemand bestaat die mij van deze aarde af wil hebben, dan heeft hij goed z’n best gedaan.'

Het glazen bijgebouw in de achtertuin aan de Schoolstraat staat in een gouden gloed. De eikenhouten tafel is opgewarmd door de zon, in de vensterbank komen de zaadjes van de cherrytomaten al op. Labradoodle Ollie snuffelt aan de tas van de bezoeker.



Het is goed toeven hier, totdat de aanleiding voor het gesprek als een schaduw neervalt. Gastvrouw Manon toont de kille realiteit van haar eigen lichaam. Ze staat op uit haar stoel en buigt voorover.



Ondanks de rechte rug, bolt haar rechterschouderblad scherp omhoog. De linker blijft in een rechte lijn met de rug. Het is een vergroeiing die altijd pijn geeft. Als kind had Manon scoliose, een kromgegroeide ruggenwervel.

Openhartoperatie

De vergroeide rug van de 44-jarige vrouw uit Goor is het meest zichtbare deel van haar gemankeerde gezondheid. Als ze de witte blouse ter hoogte van het decolleté omlaag trekt, wordt een zeker twintig centimeter lang litteken zichtbaar.



"Dit is de erfenis van een openhartoperatie. Ik heb een pacemaker. Op mijn rug zit net zo'n snee. Daar ben ik aan de scoliose geopereerd. Ik ging een keer door de scan en toen zei de zorgverlener: 'Ik kan dwars door je heen kijken'. Die littekens zitten op gelijke hoogte."

Voortdurende stroomstootjes

De pacemaker zit zo vlak onder de huid, dat je 'm kunt zien zitten. Manon voelt het kastje altijd. Stoeien met zoon Max (14) en dochter Vlinder (11) zit er daarom niet in. Eigenlijk doet het lichaam altijd zeer.



De pacemaker doet ook meer dan bij de meeste dragers. Hij komt niet alleen bij hartfalen in actie, maar ondersteunt het hart continu. "De voortdurende stroomstootjes beangstigen me wel eens. Als de pacemaker stopt, dan stop ik ook. Dan is het einde oefening."

Manon Lammertink vertelt het rustig. Zo goed en kwaad als het gaat, heeft ze leren omgaan met levensbedreigende situaties. Behalve een vergroeide ruggengraat en hartschade, kreeg ze een nierziekte, drie keer (!) de ziekte van Hodgkin, ze had te maken met vruchtbaarheids- en immuniteitsproblemen en liep schade op aan de schildklier. Op het eerste gezicht is niets aan haar te zien. Integendeel. Ze is levenslustig en straalt energie uit. Inwendig is het een heel ander verhaal.

'Dood niet langer abstract idee'

Daarover gaat Lefmeid. Het boek dat dankzij hematoloog Peter Huijgens van het VU Medisch Centrum in Amsterdam is verschenen. Hij adviseerde Manon om alles op papier te zetten, getroffen als hij is door de standvastige en onvermoeibare manier waarop ze zich overal doorheen slaat.



Huijgens bracht haar in contact met oud-journalist en schrijver Jeroen Terlingen, die zelf kanker overwon. Terlingen bedacht ook de titel. Bij gebrek aan een vrouwelijk equivalent voor lefgozer werd het Lefmeid.



Manon is pas zeventien jaar als ze de ziekte van Hodgkin krijgt, een vorm van lymfeklierkanker. Op latere leeftijd keert de ziekte twee keer terug. De laatste keer toen ze 27 jaar was. "Peter Huijgens zei toen tegen me: 'Nu zullen we alles uit de kast moeten halen'. Die woorden en de ernst waarmee hij het uitsprak, maakten iets duidelijk. De dood was niet langer een abstract idee. Het was een reëel perspectief", zegt Manon.

Stamceltransplantatie met eigen cellen

Ze moet een stamceltransplantatie ondergaan met haar eigen cellen. "Bij die ziekenhuisopname zat Peter iedere morgen, voor het leven in het ziekenhuis op gang komt, met een bekertje koffie in de vensterbank van mijn kamertje.



Even praten. 's Avonds voor hij naar huis ging, kwam hij weer langs. Ik voelde me als een drenkeling, zo slecht. Hij trok me er doorheen. Nog steeds, als ik voor controle naar Amsterdam moet, ga ik lunchen bij hem en zijn vrouw. Peter is al jaren met pensioen. Hij heeft, geloof ik, met nog drie oud-patiënten contact. Ik ben er één van."

"Ik vergeet nooit mijn kennismaking met hem. Samen met mijn ouders meldden we ons bij het secretariaat van van de polikliniek in het ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Een dunne man met lang wit haar in een T-shirt en spijkerbroek kwam aanlopen.



Ik dacht dat het de klusjesman van de afdeling was. Maar met een duidelijk hoorbaar Amsterdams accent stelde hij zich voor als onze behandelend arts. Dat overkomt mij weer, dacht ik. Rijd je 140 kilometer naar een specialist, krijg je de loodgieter."

Oma gaat deurtje verder

Lefmeid begint in de kindertijd. Manon Lammertink is pas elf jaar, als het haar moeder Ine en vader Peter Fleer opvalt dat het hoofd van hun dochter steeds boller wordt. Haar bovenarmen en -benen krijgen de omvang die afwijkt van wat ze gewend zijn van hun spichtige meisje.



In de hoogste klas van basisschool De Albatros valt ze juist op door haar energie en beweeglijkheid. Als huisarts Onno Mulder de urine laat controleren, wordt de diagnose nefrotisch syndroom gesteld. Een zeldzame nierziekte. Jaarlijks wordt bij slechts zestig kinderen in Nederland de diagnose gesteld.



"Door een tekort aan een specifiek eiwit, ontstaan vochtophopingen in het lichaam. Ik was op een bepaald moment zo opgezwollen. Aan de tranen die over mijn wangen liepen, wisten mijn ouders waar mijn ogen moesten zitten. Toen mijn oma op bezoek kwam in het ziekenhuis, liep ze mijn deur voorbij. Ze herkende me niet."

Gevangen in een korset

Als ze op de mavo zit, krijgt Manon de scoliose. Die vergroeiing van de ruggengraat heeft ze vermoedelijk al vanaf haar geboorte, maar dat valt niet op. Door het zware prednisongebruik voor de nierproblemen, verkromt de wervelkolom zich in de puberteit.



Om de kromming terug te drukken, draagt Manon een dik korset. 's Morgens snoert haar vader haar in. Na afloop van de gymles op de basisschool doet een vriendinnetje dat. Drie zware gespen, zo hard mogelijk aantrekken.

"Dat ding drukte permanent op mijn stuitje. Ik moest hoog gesloten shirtjes dragen en had zo de pest aan dat ding dat ik een list bedacht. Orthopedisch chirurg dokter Kooijman wilde me alleen opereren als het korset niet hielp of een ondraaglijke last zou zijn.



Dus klaagde ik net zo lang tot hij zwichtte. Terwijl ik met de klas rustig 90 kilometer naar de Weerribben fietste. Maar ik wilde dat ding niet meer. Ga na, ik was 12 of 13. Een puber! Dan wil je geen hooggesloten shirtjes dragen om je korset te verhullen."

Ze is apothekersassistent

De truc die ze uithaalde en waarmee ze behalve haar dokter zelfs haar eigen moeder om de tuin leidde, laat zien hoe gedreven Manon is. Ze volgt een opleiding tot apothekersassistente. Lange tijd werkt ze in de lokale apotheek van Angela en Jan Trooster in Goor.



Later maakt ze carrière als artsenbezoeker. In haar rode Alfa Romeo rijdt ze langs huisartsen en vooral specialisten in ziekenhuizen om medicatie van de Amerikaanse multinational Schering-Plough onder de aandacht van dokteren te brengen. De kofferbak gevuld met voorlichtings- en promotiemateriaal. Ze maakt mooie reizen met vriendinnen, echtgenoot Romano en later met de kinderen.



In Lefmeid schrijft Terlingen dat veel relaties op de klippen lopen, gedurende een kankerproces. Maar Manon en Romano groeien juist naar elkaar toe. Terlingen omschrijft Romano als het type ruwe bolster, witte pit die zich ontpopt als grote steun en toeverlaat. Een man die niet klaagt. "Hij raapt mij op als ik over mijn grenzen ga", zegt Manon met tranen in de ogen.

Drama in ziekenhuis

Meerdere keren is ze levensbedreigend ziek. Eén keer als gevolg van een ziekenhuis dat fout op fout stapelt, vertelt ze. "In 2014 liep ik na een vakantie in Marokko een hersenvliesontsteking op door een bacteriële infectie. Het was ontstaan door een pneumokok. Ik ben toen in ziekenhuis ZGT in Hengelo terechtgekomen, waar enorm is geblunderd."



"De neuroloog schakelde geen cardioloog in. Terwijl bekend is dat ik schade aan mijn hart had. Ik mocht naar huis, terwijl uit een bloedkweek bleek dat ik nog steeds ziek was. Maar niemand deed iets met die uitslag. Drie dagen later kwam ik doodziek terug op de spoedeisende hulp. Bij de spoedopname gaat weer van alles fout. Ze vergaten een echografie van het hart te maken.



Ik was op sterven na dood. Met een externe pacemaker ging ik vanaf de intensive care in Hengelo naar ziekenhuis MST. Hartchirurgen in Enschede moesten redden wat er te redden viel. Romano werd gevraagd om de kinderen voorbereiden op het verlies van hun moeder. Het gehannes in ZGT had geen dag langer moeten duren."

Levensbedreigende infecties

Sinds het debacle in ZGT wordt Manon gemiddeld twee keer per jaar met levensbedreigende infecties opgenomen in het ziekenhuis. Nog steeds slikt ze permanent antibiotica. "Als ik een nacht weg ga, heb ik altijd een noodpakket bij me. Een kuurtje Amoxicilline is dat. Stel dat ik 's morgens wakker word met koorts, dan neem ik direct een extra dosis. Om een eventuele infectie de kop in te drukken."

Dat de dokters in ZGT faalden, raakt Manon tot tranen toe. Samen met een advocaat probeert ze letselschade te halen. Ze zucht. "Zo'n ziekenhuis geeft de procedure uit handen aan een bedrijf, dat het in mijn ogen bewust eindeloos vertraagt. Vreselijk."



ZGT wil niet reageren op haar uitlatingen omdat het gaat om een nog lopend letselschadeonderzoek.

'Laat mij het maar dragen'

Waarom heeft ze haar levensverhaal laten optekenen? Manon legt haar hand op het boek en denkt na. "Van artsen en verpleegkundigen verwacht je dat ze oog hebben voor de hele mens. Dat ze patiënten met bezieling tegemoet treden. Dat is bij mij niet altijd gebeurd. Ik wil ze een spiegel voorhouden.



Tegelijkertijd wil ik orde scheppen in de chaos in mijn hoofd. Misschien kan ik anderen tot troost zijn. Al is er maar een persoon die ik ermee kan helpen, dan is het niet voor niets geweest.



Ondanks alles probeer ik altijd het leven de moeite waard te laten zijn. Zei ook altijd: 'Als iemand de ziekte moet krijgen, laat mij het dan maar dragen.' Ik kan het aan."

'Weet je, het is zo bizar'

"Ik wil altijd ertoe doen. Nog steeds. Ik werk nu als vrijwilliger bij Inreda, het bedrijf van uitvinder Robin Koops die zijn eigen kunstmatige alvleesklier op de markt brengt. Verder zorg ik dat thuis alles op rolletjes loopt. Dat mijn kinderen kunnen sporten, naar pianoles gaan.



Terugkijkend verbaas ik me wel eens over alles. Weet je, het is zo bizar. In mijn familie komen chronische aandoeningen of erfelijke afwijkingen niet vaker dan gemiddeld voor. Al die ziekten zijn mij overkomen, zijn zonder aanwijsbare reden. Allemaal domme pech."