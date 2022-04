Een broek is nooit zomaar een aan elkaar genaaide lap stof, zeker niet bij beroemdheden. Modejournalist Josine Droogendijk duikt daarom iedere dinsdag in een walk-in closet om een kledingstijl te ontrafelen. Met deze keer: Chantal Janzen.

Er zijn van die sterren die altijd maar op zoek lijken te zijn naar hun eigen kledingstijl. De ene dag lopen ze in dit, de andere dag in dat, en in geen enkel setje ogen ze echt comfortabel. Chantal Janzen behoort gelukkig tot een andere categorie. In haar vrije tijd draagt ze misschien wel van alles en nog wat, maar op de buis krijgen we een heel herkenbaar plaatje te zien. Bij feestelijke spelshows kunnen we haar bijvoorbeeld uittekenen in korte jurken van glimmende stoffen. Qua belijning gebeurt er doorgaans niet al te veel, maar het effect van de stof maakt er toch wat feestelijks van.

Moet er qua sfeer nog een schepje bovenop, dan gaat gewoon de roklengte omlaag. De glimmende stoffen blijven, want je hebt een handelsmerk of je hebt het niet.

Om te kunnen glimmen, moet je natuurlijk wel bij de juiste ontwerpers aankloppen. Bij Mart Visser, om maar even een Nederlandse ontwerper te noemen, zie ik zelden pailletten en metallic stoffen opduiken. Bij Frans Hoogendoorn en Iris van Herpen evenmin. Jan Taminiau is meer van het subtiele glanzen, maar Addy van den Krommenacker past gelukkig wel he-le-maal in Chantals straatje.

Een broekpak kan Chantal zo af en toe ook wel waarderen, maar ook dan volgt ze het advies van juf Ank maar al te graag op: 'Glans maar.'

Qua kapsel is de presentatrice even standvastig als prinses Beatrix. Maar waar laatstgenoemde steevast kiest voor een getoupeerde boblijn met heel veel haarlak, kiest Chantal juist voor een losse coupe met schuine lok. Toen ze op haar trouwdag opeens heel 'mevrouwerig' haar blonde lokken had opgestoken, moest ik gewoon twee keer kijken of zij het wel was. En ja, dan is daar ook nog de zachtroze nachtkleding, want Chantal is dol op pyjamafeesten. Eind oktober staan er weer twee gepland in Ziggo Dome Amsterdam en reken maar dat de presentatrice dan echt niet in een joggingbroek komt opdraven.

Nu vraag je je natuurlijk af: waar laat ze al dat moois? Deels is dat bij Kelly Huisman, haar stylist. De feestelijke jurken van de grote tv-shows zijn als het ware uniformen, net zoals een kok een witte wambuis draagt. Vaak worden ze geleend in ruil voor publiciteit en na afloop ook weer keurig teruggegeven. Maar inderdaad, Chantal heeft door de jaren heen wel een inloopkast vol moois bij elkaar gesprokkeld. Pumps staan keurig bij pumps, enkellaarsjes bij enkellaarsjes en ga zo maar door. Toen de presentatrice tijdens de coronacrisis een grote kastopruiming deed, konden haar volgers een glimp opvangen van haar modewalhalla. De belangrijkste deuren bleven helaas dicht, maar misschien was de cameravrouw haar zonnebril vergeten? Die heb je wel nodig als Chantal haar werkkleding tevoorschijn haalt.