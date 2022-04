De gemeente Zundert, de provincie en het Waterschap Brabantse Delta blijven de 90-jarige Toon Francken uit Rijsbergen verantwoordelijk houden voor een grote verontreiniging met drugsafval op zijn perceel.

Dat meldt de gemeente Zundert na een publicatie vorige week in dagblad Trouw. In 2020 bleek, na meldingen van stankoverlast, dat bodem en grondwater op het perceel van Francken tussen de Pater Taksweg en de Hellegatweg flink waren vervuild met aan drugs gerelateerde afvalstoffen.

Zorgplicht

Als eigenaar van het perceel houden de gemeente, provincie en het waterschap de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de verontreiniging. Op basis van de Woningwet en de Wet Bodembescherming heeft hij 'zorgplicht'. Dat houdt in dat hij zelf de bodem moet laten saneren en voor de kosten opdraait. Die lopen al snel in de tonnen.

Dat een negentigjarige wordt opgezadeld met zo'n grote kostenpost, schetste Trouw als ethisch dilemma, zegt burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert. Op basis daarvan startte de stichting InStrepitus een crowdfundingactie en stelde de SP Kamervragen.

Georganiseerde misdaad

Vermue: "Wij staan er anders in. Het gaat hier om een grote drugslozing waarvan wij vermoeden dat de georganiseerde misdaad erachter zit. In onze ogen is het niet terecht om de maatschappij te laten opdraaien voor de kosten die daarmee zijn gemoeid."

Dat vermoeden komt niet uit de lucht vallen. In januari meldden de overheden in deze krant dat in 2016 ook al xtc-afval op hetzelfde perceel werd aangetroffen. Dat de zoon van Francken, Patrick, meerdere malen is veroordeeld voor aan xtc gerelateerde delicten helpt ook niet in de beeldvorming.

'Kwalijk verband'

Het zijn zaken waarvan de advocaat van Toon Francken, Faton Bajrami, het uiterst kwalijk vindt dat er aan wordt gerefereerd. Vader noch zoon werden in 2016 en ook niet in 2020 verdacht van de vondst van drugsafval.

De overheden betrekken die kwesties er formeel ook niet bij, maar wijzen op onderzoeken uit 2020. Daarin werd het perceel van Francken aangewezen als bron van de vervuiling. "Omdat het terrein hermetisch is afgesloten met hekken en camera's, vinden wij dat de eigenaar in staat was om in de gaten te houden wat er op zijn perceel gebeurde", aldus Vermue. "Vandaar dat wij hem verantwoordelijk houden."

Ook de familie liet onderzoek doen. Daaruit blijkt de bron niet duidelijk is en het zelfs aannemelijk dat de drugs in een sloot buiten het perceel is gedropt. De kwestie ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeentelijke bezwarencommissie.