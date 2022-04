Je moet er maar zin in hebben: 23 frikandellen in een uur tijd. Aart van de Streek uit ’t Harde had er geen enkele moeite mee en won het NK frikandellen eten. 'Ik kon nog wel even doorjakkeren.'

Trots is de 55-jarige Van de Streek zeker. "Ik beschouw het als een wereldrecord, dat staat op 23 en heb ik geëvenaard. Het is een behoorlijke prestatie." Of hij spijt heeft dat hij er niet eentje meer at? "Spijt, spijt, nee. Dan moet je dooreten tot je over je nek gaat. Het was verstandig te stoppen."

De 23 frikandellen (4370 calorieën) waren samen bijna 4 meter lang en wogen 2 kilo. De nummer twee bleef steken op 19 stuks.

Het meedoen aan een eetwedstrijd was een langgekoesterde wens. "Ik ben een grote eter. Op feestjes, bedrijfsuitjes en barbecues begin ik als een van de eersten met eten en ik ben als laatste nog bezig."

Doorjakkeren

Hij was wel zenuwachtig. "Je kan ook afgaan als een gieter hè? Dus ik heb de grote jongens daar een beetje gepeild. Sommige hebben een grote mond, daarvoor hoef je niet te vrezen; de mannen die een beetje vaag doen, dát zijn de gevaarlijksten."



Een geheim heeft hij niet. "Verstand op nul en gáán. Gewoon zitten, beginnen met eten en kijken waar het schip strandt." Tijdens de wedstrijd merkte Van de Streek dat zijn concurrenten stuk voor stuk afhaakten. "Maar ik kon nog wel even doorjakkeren."

Frikandel met appelmoes

Rond de zestiende frikandel kreeg hij het lastig. "Het werd droog en smaakte nergens meer naar." Dus greep hij naar de sauzen. "Ik probeerde er een met mayo, maar dat was vet op vet en dat werkt dus niet." Vanuit een ooghoek zag hij de appelmoes staan. "Verrek, dat werkte: er zat weer smaak aan!"

"Je bent constant bezig met tellen en naar de buurman kijken. Op een gegeven moment liepen mijn cijfers op en viel het bij hem stil. Toen wist ik dat ik een kans had."

Patatdag

Met de titel op zak reed Van de Streek terug naar 't Harde. Hij werd overladen met felicitaties. "Maar de volgende dag pak je de draad gewoon weer op." De frituur ging aan: bakken maar.



De frikandel mocht niet ontbreken. "Het is als autorijden: als je een ongeluk hebt gehad, moet je zo snel mogelijk weer achter het stuur kruipen."

Eetethiek

In de Hoorn van Afrika is enorme hongersnood en ook dichterbij huis, in Mariupol, is een ernstig tekort aan voedsel. Is een eetcompetitie dan verantwoord? "Het is verschrikkelijk wat er allemaal in de wereld gebeurt. Het is een en al ellende. Dan lees ik in de krant over Oekraïne en de schietpartij bij de McDonald's in Zwolle en dan denk ik echt: waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig?! Er zijn zoveel ergere dingen in de wereld. Hoeveel kwaad veroorzaakt het eten van frikandellen nu eigenlijk?"

Titel verdedigen

Als er volgend jaar weer een competitie wordt georganiseerd, is Van de Streek zeker van de partij. "Je kan niet achter blijven hè." Maar echt fel zal de strijd voor hem niet worden. "Mijn doel is bereikt, ik heb bewezen wat ik kan. Ik gun een ander de titel, voor mij is het wel klaar zo."