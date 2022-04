Het aantal hennepkwekerijen dat in Oost-Brabant werd opgerold door de politie kelderde afgelopen jaar met liefst 37 procent. Agenten hebben het te druk, inwoners melden minder en criminelen verplaatsen hun wiethokken.

In vijf jaar tijd halveerde het aantal ontmantelde hennepkwekerijen in Oost-Brabant. Vooral afgelopen jaar daalde het aantal hard. Waar de politie in 2020 nog 233 wietplantages ontdekte, bleef de teller in 2021 steken op 'slechts' 146. Volgens Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie, heeft dat te maken met een tekort aan handjes bij de lokale politieteams.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de coronarellen, demonstraties, een achterstand in het aantal zedenzaken en veel aandacht voor digitale criminaliteit. Stuk voor stuk zaken die een grote hap haalden uit de capaciteit bij de politie. En er is al een stevig tekort aan agenten. Dat betekent automatisch dat er minder tijd is om wietplantages op te sporen.

Zwaardere criminaliteit

Emile Kolthoff, lector Ondermijning bij Avans Hogeschool, denkt bovendien dat de bestrijding van de hennephandel minder prioriteit heeft: "De politie lijkt zich meer te richten op de zwaardere criminaliteit. En daarbij gaat het vaak om synthetische drugs of de handel in cocaïne."

Districtschef Dianne van Gammeren, portefeuillehouder Ondermijning bij de politie Oost-Brabant, vindt dat te gemakkelijk. Volgens haar is er in deze regio, ook bij de basisteams, nog altijd veel aandacht voor de handel in wiet: "We zijn nog steeds serieus met preventie bezig en pakken elk signaal op. Maar we krijgen steeds minder meldingen binnen."

Dat blijkt te kloppen. Nou ja, deels. Bij Meld Misdaad Anoniem kwamen afgelopen jaar bijvoorbeeld 233 telefoontjes binnen over mogelijke hennepkwekerijen, in 2020 waren dat er nog 245. Oftewel, een daling van 8 procent. Het aantal opgerolde wietplantages daalde echter veel harder: met 37 procent.

Toevalstreffers

Toch sluit Van Gammeren niet uit dat er minder hennepkwekerijen worden opgerold, omdat die er simpelweg minder zijn. "Dat zie je onder andere aan het aantal, wat ik noem, toevalstreffers. Dan breekt er ergens brand uit of doe je een reguliere controle en ontdek je bij toeval een wietplantage. Dat maken we nu minder vaak mee. Tegelijkertijd neemt het aantal kwekerijen in België en Duitsland toe."

Verhuizen criminelen hun wiethokken naar de andere kant van de grens? "In Brabant is er verhoogde aandacht voor de georganiseerde criminaliteit en dan zie je zaken verplaatsen", reageert Kolthoff. "Dat zag je ook bij de motorbendes. Dus waarom niet bij hennepkwekerijen? Waarschijnlijk zorgen al die factoren er samen voor dat er minder hennepkwekerijen worden ontdekt."