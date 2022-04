Een rijdende redder in nood. Nu veel treinreizigers niet verder kwamen dan het station waar ze hun reis begonnen zijn, komt de hulp van de 41-jarige Maarten Hachmang uit Apeldoorn als geroepen. Gewapend met een kartonnen bord reed hij zondagmiddag samen met zijn dochter naar station Apeldoorn om gestrande reizigers verder te helpen.

Dit artikel is afkomstig uit De Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"We hebben al een mevrouw naar Zwolle gebracht, van Zwolle een student naar Utrecht en we gaan nu met twee mensen van Utrecht weer naar Zwolle'', vertelt Maarten aan het eind van de middag. "Ik heb een bordje meegenomen met 'gratis taxi', er zijn altijd wel mensen die omhoog zitten.''

Massale treinuitval zorgt er zondag voor dat passagiers niet veel verder komen dan het station waar hun reis begon. NS gaf in eerste instantie aan dat de technische storing die de treinenchaos veroorzaakte aan het eind van de middag zou zijn opgelost, maar niets bleek minder waar. Ook de nieuwe inschatting dat het treinverkeer rond acht uur weer op gang zou komen kwam niet uit. In de loop van de avond liet de vervoersmaatschappij weten dat het treinverkeer vandaag niet meer wordt opgestart.

Het is niet de eerste keer dat Maarten op die manier een helpende hand biedt aan gestrande reizigers. Tijdens een grote storm een paar jaar terug reed hij tot diep in de nacht ritjes door de hele regio. "Toen ben ik ook naar station Apeldoorn gegaan en trof ik ook allemaal mensen die naar onder andere Enschede en Deventer moesten.''

Gewapend met een kartonnen bord gingen Maarten en zijn dochter zondagmiddag met de auto op pad. Foto: Privéfoto

Stormritjes

De stormritjes bevielen Maarten toentertijd zo goed dat hij vandaag niet lang twijfelde en besloot weer te hulp te schieten. "Ik heb zulke leuke ervaringen opgedaan dat ik dacht: 'Dat kan nog wel een keer'. Als de NS het eenmaal laat afweten zijn er altijd wel mensen die omhoog zitten. Ik zou het zelf ook fijn vinden als ik ergens gestrand ben dat iemand mij weg kan brengen.''

Dat in de tussentijd brandstofprijzen door het dak zijn gegaan, maakt voor Maarten niet zoveel uit. Hij is groot voorstander van elektrisch rijden en wordt minder geraakt door de grote prijsstijgingen. Ook is hij niet van plan om net als bij de vorige reddende ritjes tot half twee 's nachts door te rijden. "Ik ben met mijn dochter, dus op een gegeven moment is het gewoon bedtijd.''