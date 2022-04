Steeds meer studenten kiezen voor veganistisch eten maar in de praktijk zorgt dat nog wel eens voor weerstand bij familie en vrienden. Frustrerend en een nieuwe veganistische studentenvereniging in Eindhoven moet daarom uitkomst bieden.

Een omgeving creëren waarin je gemakkelijker veganistisch kan leven. Dat wil de Vegan Student Association (VSA) Eindhoven voor veganisten en geïnteresseerden voor elkaar krijgen. "De vereniging wil het veganisme meer stimuleren in Eindhoven, zowel op de campus als daarbuiten", licht voorzitter Hilde van Esch toe.



Dat doet ze door activiteiten als gezamenlijke maaltijden en door te praten over hun levensstijl. Ook anders koken is soms even wennen. Ook komen er gezamenlijke activiteiten zoals debatten, bouldersessies en in de toekomst ook lezingen en workshops. De studenten willen ook meer pleiten voor meer veganistisch aanbod in kantines. Nu is het veganistisch aanbod soms beperkt tot wat fruit. Van Esch: "We willen graag samenwerken met de cateraars om te zien of we hier verbetering in kunnen brengen."

Omgang met omgeving soms frustrerend

Dat steeds meer studenten kiezen voor veganistisch eten heeft volgens Van Esch verschillende redenen. "Het milieu, welzijn van dieren, gezondheid of betere sportieve prestaties. Anderen begrijpen dit niet altijd en dat is ook de belangrijkste frustratie waar veganisten tegenaan lopen. Het anders koken is een veel kleiner probleem. Omdat dit een bewuste keuze is hebben veganisten vaak meer plezier in koken. Je ontdekt nieuwe dingen en probeert wat uit. Dat delen ze dan weer onderling in een WhatsApp-groep."

Hilde van Esch, voorzitter van Vegan Student Association (VSA) Eindhoven.

De inschrijving voor VSA is open sinds 4 maart en er zijn al 25 studenten die zich ingeschreven hebben. Volgens het bestuur is er behoefte aan om samen te zijn met gelijkgestemden en ze verwacht dan ook nog veel meer inschrijvingen. Van Esch: "We merken dat mensen het fijn vinden om om tips te delen, maar ook om frustraties te luchten. Uit hun eigen sociale omgeving bijvoorbeeld. Vrienden en familie vinden het soms moeilijk zich aan te passen of om andere gewoonten te accepteren. Vooral ouders maken zich zorgen als kinderen op zichzelf gaan wonen en dan kiezen voor andere eetgewoonten. Ze vragen zich af of ze wel goed eten."

Veilige bubbel blijven

Leden van VSA Eindhoven komen voornamelijk van de TU/e en Fontys, maar ook van andere scholen. Ook studenten die in Eindhoven wonen, maar ergens anders studeren sluiten aan. En dat mag volgens Van Esch. "Iedereen is welkom, ook niet-veganisten."

VSA is de elfde veganistische studentenvereniging van Nederland. Volgens de penningmeester was de overkoepelende vereniging VSA Netherlands heel behulpzaam tijdens het oprichtingsproces. "Samenwerking is fijn. We kunnen natuurlijk erg veel leren van de andere veganistische studentenverenigingen."