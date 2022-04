Haar broer Louis leeft al op straat, haar zoon Jordy moest zijn huis uit en trok bij haar in. Maar dat mag niet en dus dreigt voor Jordy én voor Jessica van Seijen (38) nu ook de straat. 'Ik ga hem niet wegsturen. Dat doe je niet als moeder.'

Twee ruiten liggen er gedeeltelijk uit. Het ene raam ging aan scherven toen er een scooter doorheen werd gegooid. "Door een neef van mijn ex", zegt bewoonster Jessica van Seijen. "Hij was kwaad." De andere ruit sneuvelde bij een andere schermutseling.

Provisorisch gedicht

De gaten in het glas van de woning aan de Pluimstraat in Enschede zijn met stukken board provisorisch gedicht. Doeken en een dekbedovertrek fungeren als gordijnen in de kleine woning met plat dak. Het is er verre van chique voor een huursom van 851 euro per maand.

Jessica van Seijen (38) zit op de bank en haar negentienjarige zoon Jordy ligt in zijn Barcelona-trainingspak onder een dekentje naast haar. Zoon Jordy heeft geen zin in een gesprek. Maar omdat hij de aanleiding is van de ontstane situatie, spoort zijn moeder hem aan.

Er ging een scooter door de ruit bij Jessica. Er ging een scooter door de ruit bij Jessica. Foto: Reinier van Willigen

Want het is omdat ze Jordy in huis heeft dat ze zelf per 6 april moet vertrekken, terwijl haar huurcontract nog tot december doorloopt. "De huurbaas wil Jordy niet, omdat hij eerder voor problemen heeft gezorgd", zegt Jessica. Dat zit zo: tot de dag voor Kerst woonde Jordy met een vriend in het voorste gedeelte van de woning aan de Pluimstraat.

Maar de vriend werd eruit gezet wegens herhaaldelijke geluidsoverlast. En toen de verhuurder zag dat Jordy binnenhuis aan zijn scooter sleutelde, moest ook hij vertrekken. "Ik sleutelde binnen, omdat de buurman ging klagen als ik dat op straat deed", zegt de Jordy, die inmiddels onder de deken vandaan is gekomen.

Sindsdien woont hij bij zijn moeder, maar dat wil de huurbaas van Jessica weer niet. "Ik moet hier alleen wonen, staat er in het huurcontract en mag hier ook geen huisdier houden", zegt ze, wijzend op staffordshireterriër, Kyra, die het bezoek vanuit haar bench gezellig toegromt. "Toen ik hier in trok, wisten ze dat ik een hond had en werd dat door de vingers gezien, nu mag dat plotseling niet meer. Maar ik doe Kyra niet weg en Jordy ook niet."

Jessica wil niet dat Jordy op straat belandt. "Ik ga hem niet wegsturen. Dat doe je niet als moeder." Temeer omdat Jordy geen inkomen heeft. Sterker nog: hij moet nog 2400 euro aan teveel ontvangen bijstandsuitkering terugbetalen aan de gemeente.

Andere gesneuvelde ruit. Andere gesneuvelde ruit. Foto: Reinier van Willigen

Corporatie Domijn heeft Jessica inmiddels een woning aangeboden, maar ook daar was Jordy volgens Jessica het struikelblok. "Ik mocht daar wonen, Jordy niet. Daarom heb ik geweigerd. Niemand laat z'n eigen kind alleen."

Huisje in Pathmos

Ze houdt van haar zoon. Maar die was er ook al medeverantwoordelijk voor dat z'n moeder in oktober 2019 haar huisje in Pathmos kwijtraakte. Daar moest ze vertrekken nadat Jordy tijdens afwezigheid van z'n moeder op het platte dak wietafval had gedroogd. Hij wilde zien of er nog bruikbare toppen tussen zaten. Omwonenden belden de politie, de woningbouwvereniging werd ingelicht en Jessica moest haar huis uit. Want alles wat met hennepteelt van doen heeft, is een rode kaart bij corporaties.

"Ik ben hier de boosdoener", beseft de negentienjarige zoon. Jordy 'loopt bij de deur', zoals hij zelf zegt. Hij werkt niet en gaat niet naar school. Het waarom daarvan is onduidelijk. Jordy voerde een intakegesprek bij het Leger des Heils voor kortdurend verblijf, vertelt hij. "Maar daar kan ik niet terecht."

Voor Jessica en Jordy tikt de klok. Voor Jessica en Jordy tikt de klok. Foto: Reinier van Willigen

Ondertussen tikt de klok door: 6 april moeten ze er uit aan de Pluimstraat. Actifade Ambulante Zorg hielp Jessica bij het zoeken naar haar huidige woning, maar doet nu volgens haar helemaal niets. Haar broer, Louis, leeft al op straat. Wacht haar hetzelfde lot? "Ik hoop dat er een oplossing komt voor Jordy. We zijn nu bezig met Jarabee Onderdak in Hengelo. Misschien dat die hem helpen kan, anders kunnen we Louis gezelschap gaan houden."

Directielid Mark Nijboer van Actifade Ambulante Zorg legt de kritiek naast zich neer: "Wij begeleiden Jessica, maar zijn geen woningmakelaars. Ik kan er niet teveel over zeggen, maar je wordt niet zomaar op straat gezet. Er is rond die woning heel veel overlast geweest, de politie is er vaak bijgehaald. Als je je structureel niet aan de voorwaarden van het huurcontract houdt, moet je vertrekken. Zo simpel is dat. Het loopt nu inderdaad vast op de zoon; er moet een stabiele woonsituatie voor hem komen. Ook daarin denken we mee. Maar zolang Jessica die jongen bij zich wil houden, houdt ze de hele situatie zelf in stand."

Louis van Seijen op een bankje in het Volspark. Louis van Seijen op een bankje in het Volspark. Foto: Annina Romita

"Misschien slaap ik straks wel op een bankje in het park", zei Louis van Seijnen (35), de jongere broer van Jessica, in november in De Twentsche Courant Tubantia. Louis slaapt er niet, maar hij komt wel af en toe in het Volkspark als hij aan het wandelen is met zijn staffordshireterriërs, Chelsea en Bandit.

Dat wandelen doet hij meestal 's nachts, want Louis van Seijen heeft een slaapstoornis. Hij werd 24 januari door Domijn uit zijn woning aan de Ieperstraat in Stadsveld gezet. Een half jaar eerder had hij spontaan de brandweer gebeld toen het schuurtje van de buren in brand stond.

De politieman die controleerde of in zijn eigen schuur wel alles in orde was, zag de 25 wietstekjes en rapporteerde dat aan Domijn. Einde huurcontract voor Louis. Over twee jaar mag hij weer meedingen naar een sociale huurwoning. Van Seijen slaakte eind november een noodkreet in de krant voor woonruimte. Want hij is nu aangewezen op de particuliere (kamer)verhuurmarkt, maar is vanwege zijn twee honden nergens welkom. Omdat hij zijn staffordshireterriërs niet mee kan nemen naar het werk, zit een betaalde baan ook niet in. "En mijn hondjes doe ik nooit weg", zegt Louis. Zijn huisraad heeft hij voor 215 euro per maand gestald in de opslag bij Allsave.

Dus leeft Louis op straat. Hij heeft vier adresje waar hij overdag, als de bewoners weg zijn, 'een paar uurtjes op de bank kan tukken.' "Ik ben verder niemand tot last. Als ik 's nachts door de stad zwerf met mijn honden, word ik soms aangehouden door een politiepatrouille. Dat snap ik wel." De situatie van zijn zus Jessica en neef Jordy noemt hij 'heel erg'. "Jessica doet haar hond en haar zoon ook niet de deur uit. Ze moet geholpen worden. Anders zitten we hier straks met z'n drieën in het park."