De Nederlandse jacht op Russische bezittingen loopt achter op die van veel omringende landen. De 'juridische belemmeringen' die minister Hoekstra daarvoor als reden aanvoerde, zouden weleens flinke obstakels kunnen zijn, zegt advocaat Heleen over de Linden.

'Symboolpolitiek' noemt advocaat Heleen over de Linden de manier waarop de Europese Unie met sancties de kringen rondom president Poetin probeert te raken. Op papier bewijzen politici maar wat graag hun steun aan Oekraïne, maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Zo bleek gisteren dat Nederland tot nu toe pas voor 516 miljoen euro aan Russisch bezit heeft bevroren - veel minder dan omringende landen.

Over de Linden legt momenteel de laatste hand aan een proefschrift over de sancties die het Westen de laatste jaren aan Russische en Russisch-gezinde Oekraïense prominenten oplegde. "De uitvoering en handhaving hapert aan alle kanten."

Verbaast het u dat Nederland zo veel moeite heeft om de sancties tegen Rusland in de praktijk te brengen?

Over de Linden: "Ja en nee. Ik heb eerder al gemerkt dat Nederland niet bovenop de sancties zat. Nederland handelt eerder reactief dan proactief. De oorlog in Oost-Oekraïne is al sinds 2014 gaande, maar dat werd hier lange tijd weggemoffeld. Dat vind ik een typisch Nederlandse houding. Frankrijk was al vooruit aan het denken over het uitvoeren van de sancties, maar de Nederlandse regering zoekt pas naar een oplossing nu de situatie in Oekraïne is geëscaleerd."

In 2014 legde de EU Rusland ook al sancties op. Verliep de uitvoering daarvan soepeler?

"Nee, toen bleek al dat de handhaving totaal niet op orde is. Vanuit Brussel kwam er een sanctieverordening, die de douane en banken moesten gaan uitvoeren. De douane moest bijvoorbeeld controleren of exportproducten op de sanctielijst voorkwamen. Het lijkt erop dat dat niet goed is gebeurd: die hele Krimbrug is gebouwd terwijl alle leveranties die te maken hadden met infrastructuur waren gesanctioneerd."

"Juridisch gezien hebben we nu te maken met dezelfde sanctieverordeningen. Ze zijn alleen gigantisch uitgebreid: alles wat de politiek nu afkondigt, wordt aan die bestaande regelingen gehangen. Maar wat nu gebeurt, kan juridisch eigenlijk niet."

Waarom niet?

"Normaliter hebben we allemaal een ongestoord genot van eigendom. Als je een eigen woning hebt, staat die bij het Kadaster ingeschreven op jouw naam. Daar kan niet zomaar beslag op worden gelegd. Ook als een ander zegt dat jij een auto onrechtmatig verkregen hebt, raak je die niet ineens kwijt."

"Je zou eerst de rechter ervan moeten overtuigen dat een Russische oligarch zijn eigendom onrechtmatig heeft verkregen. Nu hebben politici in Brussel gewoon afgekondigd dat tegoeden en woningen van de Russische oligarchen bevroren worden. Dat zij 'de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen' vind ik geen juridisch criterium om iemands bezit te bevriezen. Het is onbepaald, subjectief en gaat uit van veronderstellingen, in plaats van feiten."

Is dat wat minister Wopke Hoekstra donderdag in de Tweede Kamer 'juridische belemmeringen' noemde?

"Dat denk ik, ja. Ik denk dat minister Hoekstra is vastgelopen. Zonder nadere wet- en regelgeving kan het Kadaster niet zomaar informatie vrijgeven, en huizen en superjachten bevriezen. Het kadaster bibbert al bij het idee, denk ik. Bovendien staat het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het Kadaster onder valt, niet genoemd als uitvoerder van de Brusselse regeling. Het ministerie van Financiën en de douane wel. Banktegoeden kunnen daarom wel bevroren worden."

"De Europese Unie heeft wel een confiscatierichtlijn en een bevriezingsrichtlijn, maar die zijn niet gebruikt. Die richtlijnen geven exact aan wat er moet gebeuren: er moet binnen afzienbare tijd een rechter naar kijken. Pas daarna heb je duidelijkheid."

"Voor Hoekstra is het pijnlijk om toe te geven dat dit juridisch niet klopt. Wij zijn een land met een opgeheven vingertje naar anderen. Hoekstra kan eigenlijk geen openheid geven, want dan gaat hij nog meer af. Hij zal daarom zwijgen tot hij een eurekamoment heeft, verwacht ik."

Kan het kabinet de sancties eigenlijk wel op een goede manier juridisch onderbouwen?

"Zeker. De Nederlandse regering kan zelf besluiten om de regels uit de sanctieverorderingen tot wetgeving te maken. We kunnen altijd zelf zeggen: er is een nieuwe situatie en daar hebben we een wet voor nodig. Met corona is dat ook gebeurd."

"In Frankrijk is dat al beter geregeld. Daar speelt nu een ander probleem. Het land heeft veel onroerend goed bevroren, maar zoekt nu naar mogelijkheden om bevriezingen om te zetten in confiscaties. Daar zijn ze nog niet helemaal uit."

Kunnen Russische oligarchen het bevriezen van hun bezit juridisch aanvechten?

"Ja, dat kan altijd bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Bij de sancties uit 2014 ken ik wel vergelijkbare gevallen. De Oekraïense politici waarvan toen de tegoeden zijn bevroren, gingen massaal naar het Hof. Dat beoordeelt echter alleen of hun grondrechten geschonden waren. Het Hof heeft daarom gezegd dat die politici eerst hun strafzaken in Oekraïne moesten uitvechten. Die uitspraak kunnen ze daarna aan het Hof voorleggen."

"Bij de Russische oligarchen zit het anders. In hun eigen land lopen er geen strafzaken tegen hen. Bij de zaak van Arkadi Rotenberg (een vertrouweling van Poetin, red.) zei het Hof dat hij, als deel van de entourage van Poetin, Oekraïne destabiliseert. Het Hof vond dat hij gezien de context zelf maar moest begrijpen waarom het Hof dit oordeel velt. Daar moest Rotenberg het mee doen."

"Rusland benadrukt ondertussen dat de mensen die door de EU gesanctioneerd zijn in eigen land de sanctieregeling mogen omzeilen zoveel als zij willen. Sterker nog, een Rus die weigert om zaken te doen met een oligarch op de sanctielijst pleegt zelf mogelijk een strafbaar feit. Ze hebben echt geen plannen om vanwege deze sancties de oorlog te stoppen. Ze zijn juist voortvarend aan de slag gegaan om ermee te leren leven: hun wetsvoorstellen zijn goed uitgewerkt. Vanuit hun kant is er heel goed over nagedacht."