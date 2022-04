In Hoek wordt zaterdag uitgemaakt wie de één-na-beste gehaktballen maakt, want de beste worden nog altijd gemaakt door de eigen (schoon)moeder.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik heb ooit een gehaktbal gegeten van Jonnie Boer, je weet wel die topkok van de Librije in Zwolle..." Fotograaf, hobbykok en gehaktbalconnaisseur Marc Neelemans laat een dramatische pauze vallen. Dan trekt hij een verwrongen grimas. "Echt niet lekker. De lekkerste gehaktballen zijn die van mijn schoonmoeder. Ik probeer ze na te maken maar het is nog niet gelukt."

Niet zo gemakkelijk als je denkt

Neelemans weet waarover hij spreekt. In 2019 schreef en fotografeerde hij het boek Pottenkijken in Zeeuws-Vlaanderen. Een boek vol keukengeheimen van Zeeuws-Vlaamse chefs. "Ik heb iets met eten", zegt Neelemans. "Behalve dat ik natuurlijk ook vaak eten en voeding fotografeer, ik kook ook vaak. Het heeft me altijd geïnteresseerd. Koken op familiedagen, vier, vijf gangen voor dertig mensen, ik draai mijn hand er niet voor om."

Alleen die ogenschijnlijk simpele gehaktbal, het lukt hem maar niet die net zo goed te maken als zijn schoonmoeder. "Dat is ook lang niet zo makkelijk als mensen denken. Zelf heb ik een redelijk klassiek recept. Half-om-half gehakt, een ei, een fijn gesnipperde ui, in melk geweekt wit brood, peper, zout, piment en een lepel mosterd. Het geheel goed kneden en er met natte handen ballen van draaien."

Alle deelnemers werken met hetzelfde gehakt. Gekruid half-om-half van Limousinhoeve. Alle deelnemers werken met hetzelfde gehakt. Gekruid half-om-half van Limousinhoeve. Foto: Anne Hana

Samen met Peter Mol van de Hoekse ambachtelijke slagerij Limousinhoeve staat Neelemans aan de wieg van De Lekkerste Gehaktbal competitie van Zeeuws-Vlaanderen. Na twee jaar uitstel vanwege corona, wordt zaterdag dan toch uitgemaakt wie de beste gehaktballen van Zeeuws-Vlaanderen bakt. Neelemans is één van vier juryleden. Samen met PZC-culinair recensent Bob Maes, Tom Vinke van restaurant De Kromme Watergang en de Vlaamse acteur en culinair presentator Gene Bervoets bepaalt hij wie de hoofdprijs verdient, een jaar lang gratis gehakt van Limousinhoeve.

Gehaktbal op de barbecue

Deelnemers werken allemaal met hetzelfde wedstrijdgehakt. Een pond gekruid half-om-half van Limousinhoeve. Verder staat het ze vrij hoe ze de gehaktbal interpreteren. Wel moeten ze het recept delen, als ze zaterdag de twee deelnemende ballen presenteren voor de jury. "Wat ze er verder aan toevoegen, hoe ze ze bakken, dat is de eigen keus", zegt Peter Mol van Limousinhoeve. "Ik weet van eentje die van plan is de gehaktbal op een barbecue te bakken. Tja, dat kan natuurlijk. We noemen het wel de Gehaktbalcompetitie van Zeeuws-Vlaanderen, maar mensen uit de rest van Zeeland mogen natuurlijk ook meedoen."