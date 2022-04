De ramadan is vrijdag begonnen, terwijl de inflatie schrikbarende vormen heeft aangenomen. Na zonsondergang, als er weer gegeten mag worden, zal het er in vele moslimhuizen minder uitbundig aan toe gaan. 'Mensen moeten het toch doen met wat ze in hun portemonnee hebben. En dat houdt een keer op.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De oudere man liep een paar passen de winkel in, pakte precies wat hij nodig had en liep doodkalm dezelfde weg terug naar buiten. Dankzij een oplettende klant konden agenten hem vlotjes aanhouden. De buit: vier vijfliterflessen olijfolie extra vierge. Winkelwaarde 120 euro.

Deze man moet wanhopig zijn geweest, denkt Zahira Erradi, eigenaar van supermarkt EFE Food in de Amsterdamse Javastraat. Op haar telefoon laat ze de camerabeelden zien van de diefstal, onlangs in haar winkel. Ze twijfelt er niet aan dat de olijfolie voor eigen gebruik was bedoeld. "Alles wordt duurder, mensen weten niet meer hoe ze hun boodschappen moeten betalen. Mensen pakken steeds vaker fruit buiten en lopen ermee weg."

Dat de gemiddelde prijzen in maart 12 procent hoger lagen dan een jaar geleden, verbaast niemand in deze supermarkt in Amsterdam-Oost. "12 procent valt me nog mee", zegt Sadia el Aziz, de bedrijfsleider van EFE Food. Sommige producten in de schappen om haar heen zijn de laatste weken 30 tot 40 procent duurder geworden. De zonnebloemolie, schat El Aziz, is sinds de oorlog in Oekraïne in prijs verdubbeld.

Kinderen gewaarschuwd

De inflatie treft de ramadan rechtstreeks, vertellen klanten en winkeliers vrijdag in deze straat van duizend-en-een winkels. De dag voor de vastenmaand is doorgaans het moment om groots in te slaan voor als er na zonsondergang weer mag worden gegeten. Maar Fatima Harousi heeft haar kinderen al gewaarschuwd dat het menu minder uitbundig zal zijn dan andere jaren.

"Nu kip zo duur is geworden, eten we dat denk ik maar één keer in de week. In plaats daarvan maak ik harirasoep", vertelt ze. Al is ook die Marokkaanse specialiteit er niet goedkoper op geworden: de selderij die vorige week nog 1,25 euro kostte bij EFE, is inmiddels 25 cent duurder.

Verderop in de Javastraat denkt Abdel Ben Salah van supermarkt Het Lange Mes bijna weemoedig terug aan de tijd dat het voor ramadan rijen dik stond voor de koelvitrines en klanten met kilo's kip op huis aan gingen. "Kip is belangrijk, kinderen zijn er gek op", weet hij.

Alleen is de kip zo hard in prijs gestegen dat klanten hem met de ramadan toch wat minder snel in hun mandje leggen. "Met de ramadan verkoop je normaal gesproken zo driehonderd kippen. Nu denk ik maar vijftig." Mensen zullen door de prijsstijgingen minder gasten thuis uitnodigen tijdens de ramadan, verwacht Ben Salah. "Ik hoor iedereen zeggen: de ramadan is duur dit jaar."

Dure pistache

De koers van de Turkse lira is gelukkig redelijk stabiel, constateert Üzeyir Karakis van achter een vitrine vol baklava. Al is het ook voor hem elke keer een verrassing hoe duur de pistache nu weer is die hij vanuit Turkije via Duitsland importeert. Ook meel, suiker, zonnebloemolie en roomboter - al even onmisbare ingrediënten in zijn patisserie Divan - worden almaar duurder. Karakis weet niet precies waardoor dat komt, al spelen de gestegen brandstof- en energieprijzen volgens hem zeker een rol.

Met pijn in zijn hart zegt hij niet anders te kunnen dan de prijsstijging aan zijn klanten door te berekenen. "Soms schaam ik me als ik dat moet uitleggen aan armere mensen. Maar wij zijn wel een patisserie, ik gebruik 100 procent pistache en echte roomboter. Als ik pistache ga mengen met kleurstoffen en pinda's, of margarine bij de baklava doe, merken de klanten dat meteen. Dan kost me dat ook omzet."

Daarbij slinken de voorraden van alledaagse producten vanwege de oorlog. Meel is volgens winkeliers nauwelijks nog te krijgen, de brancheorganisatie heeft al gewaarschuwd dat de voorraad zonnebloemolie in Nederland binnen een maand op kan zijn. Oekraïne is een voorname producent van plantaardige olie.

Discussies met klanten

De inflatie leidt steeds vaker tot discussies met klanten, vertelt El Aziz. Sommigen geloven volgens haar niet dat de boodschappen duurder zijn geworden door de ontwikkelingen in Oekraïne. "Ze denken dat wij als winkeliers van de oorlog profiteren en expres alles duurder maken." Die twijfel heeft klant Harousi inderdaad, bekent ze. "Als het door de oorlog komt, waarom zijn er dan zulke prijsverschillen in deze straat?"

Als de groothandels de prijzen verhogen, kun je als een winkelier niet achterblijven, zegt El Aziz. "Je moet met de inflatie meegaan om overeind te blijven. Maar ik durf niet te zeggen of alle winkeliers deze prijsstijgingen overleven. Mensen moeten het toch doen met wat ze in hun portemonnee hebben. En dat houdt een keer op."

Het recente voorbeeld van de oude olijfoliedief staat zeker niet op zichzelf, zegt Erradi. "Mensen zijn in de coronatijd hun baan kwijtgeraakt of krijgen niet op tijd hulp van de overheid." Steeds meer mensen laten hun boodschappen staan als ze op de kassa het totaalbedrag aflezen. "Sorry, maar ik heb niet genoeg geld, zeggen ze dan."