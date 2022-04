Het grillige winterse voorjaarsweer is slecht nieuws voor de fruitboeren. Met beregening en verwarming proberen ze hun bloeiende bomen te beschermen. Maar of het genoeg is?

Sinds de nachtvorst zich heeft aangediend, bellen de fruittelers van de Betuwe elkaar veel in de kleine uurtjes. "Heb je de sproeiers al aangezet?", is dan de vraag, zegt fruitteler Arco van de Water (54) in Erichem. Door de bloesem van hun bomen te beregenen proberen ze de knoppen te beschermen tegen de kou. "We zijn daarin kuddedieren, hoor. Als je 's nachts ineens de pomp van een ander hoort aangaan, zet de rest 'm ook gelijk aan."

De Betuwe heet de fruittuin van Nederland, vanwege zijn vele boomgaarden. Appels, peren, pruimen, kersen worden er geteeld, en ook bramen en frambozen. Alleen de oogst van de appels en peren is al goed voor 175- tot 200 miljoen kilo. Van de hele Nederlandse fruitproductie komt 30 procent uit deze streek.

Volledig in het groen gekleed staat Ron Klein (35) in Kerk-Avezaath naast een perenboom. Toen hij 17 was, begon hij op zaterdagen en in de vakanties te werken in boomgaarden in het dorp. Hij wijst naar een tiental kleine, witte bloemetjes: perenbloesem. Door het warme, zonnige weer van de afgelopen weken zijn de knoppen van de bomen al 'uitgeschoven'. Dat maakt ze erg kwetsbaar voor de vorst.

Als de temperatuur een paar graden onder nul komt, bevriezen de knoppen. Dan kan de hele oogst, of een groot deel ervan, mislukken. Om het bevriezen tegen te gaan, beregenen de meeste telers hun appel- en perenbomen. Dat houdt in dat de fruitbomen continu worden besproeid. "Bij het bevriezen van het water komt stollingswarmte vrij. Het smelt en bevriest weer bij de volgende besproeiing, waardoor die reactie steeds gebeurt. Zo zakt de temperatuur rondom de knoppen niet onder de nul graden. Dan kunnen ze niet kapot vriezen", legt Klein uit.

Nachtvorstmelder

Hij werkt op de 40 hectare grond van fruitteler Bert den Haan (50). Den Haan nam de percelen dertig jaar geleden over van zijn opa, die veehouder was. In 1991 maakten de koeien plaats voor de appel- en perenbomen. Nachtvorst is geen onbekend verschijnsel voor de fruitteler, maar zo grillig als het weer de afgelopen dagen was, heeft hij nog nooit meegemaakt.

Normaal ontstaat nachtvorst in de lente bij een heldere lucht. Nu gaat het gepaard met sneeuw en wind. En dat is een probleem, zegt Den Haan. "De wind blaast het water uit de sproeiers één kant op. Daardoor worden bepaalde stukken op het perceel niet nat en andere weer zo nat dat het ijs dat op de takken vormt, te zwaar wordt. Dan breken ze af." Met de wind is beregenen dus geen optie.

Den Haan wordt bij -0,5 graad gewekt door zijn nachtvorstmelder. Dan wordt het aftasten, zegt medewerker Klein. "Ga je de sproeiers aanzetten of niet?" Eenmaal aangezet moeten de sproeiers namelijk de hele nacht aanblijven. Een kostbare en vermoeiende operatie. Het water wordt uit sloten gepompt, waar veel diesel voor nodig is. "Dan rijd ik de hele nacht door de velden om te controleren of alle pompen genoeg brandstof hebben en de sproeiers niet verstopt zijn."

Schurft

Beregenen stellen de telers dus het liefst zo lang mogelijk uit. Ook omdat het fruit niet goed tegen veel water kan. "Daar krijgen de appels en peren schurft van", zegt Klein. "Dan krijg je zwarte stippen op je fruit. Kan je gewoon eten hoor, maar de consument vindt het niet mooi." Ook is de maatregel tegen de kou niet voor iedere fruitsoort geschikt.

De kersenboomgaard van Van de Water staat na de zonnige maartdagen al een week in volle bloei: de lange takken zijn behangen met witte bloesem. Als die te nat wordt, gaat het schimmelen - bij de peren en appels blijft dat uit. De kersenbomen staan daarom in een kas, waar het een paar graden warmer is. Met de voorspelde temperaturen van minstens 3 graden onder nul, staan de kersen daar beschermd.

Vroeger hielden telers hun steenfruit - vruchten met harde pit, zoals pruimen, nectarines en kersen - warm met vuurpotten. Daar zien velen nu van af door de hoge kosten: voor één hectare heb je al snel per nacht driehonderd potten nodig van rond de 10 euro. De modernste manier om de knoppen te beschermen tegen bevriezing is een windturbine: een grote ventilator op een paal van acht tot 10 meter hoog. Op die hoogte is de lucht vaak warmer dan bij de grond. Die lucht wordt naar beneden geblazen. Ook dat is een dure methode: een turbine kost al snel 30 duizend euro. Daarmee blaas je één hectare warm.

Appel- en perenteler Den Haan moet het deze nachten doen met het sproeien. Als alles goed gaat, valt over een paar weken de bloesem van de knoppen af. De knopjes groeien dan uit tot peren. Eind augustus of begin september kan dan worden geoogst. "Het mooiste van mijn werk is net voor het plukken", zegt fruitteler Klein. "Als er dan een mooi, vol gewas hangt. Dan voel ik me trots dat we dat samen hebben gedaan."