De verlaging van de accijns op benzine en diesel, die vandaag ingaat, mag gerust een unicum worden genoemd. Sinds de introductie van de belasting op brandstof in 1931 ging deze altijd omhoog, met als beruchtste voorbeeld het 'kwartje van Kok'.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op deze vrijdag, is het even alsof we weer in 2004 leven. Toen hief de overheid ongeveer evenveel accijns op benzine als nu: 65 cent per liter Euro 95. Dieselrijders zijn terug op het accijnsniveau van 2009. Daar houdt de vergelijking overigens wel op, want door de oorlog in Oekraïne liggen de pompprijzen natuurlijk veel hoger.

Een substantiële accijnsverlaging - 17,3 cent op benzine en 11,1 cent op diesel - kwam niet eerder voor, bevestigt het ministerie van Financiën. Nooit werden automobilisten gematst, op zijn best werden ze gespaard door niet te indexeren. Het kabinet-Balkenende II hield de accijnzen in 2006 gelijk, nadat de brandstofprijzen fors waren gestegen.

Onderzoeker Maarten Smaalders, die in 2012 een proefschrift schreef over de politieke strijd rond autobelastingen, weet wel waarom accijnzen alleen maar stijgen en tot de hoogste in de wereld behoren. "Dat is mede doordat de kabinetten uit de jaren zestig en 70 vaak een sociaaldemocratische inslag kenden. Om de welvaartsstaat met alle sociale voorzieningen te betalen is véél geld nodig. En als een belasting eenmaal is ingevoerd dan is terugdraaien heel lastig."

Pomphoudersclub Beta voerde ruim tien jaar terug actie om het Kwartje van Kok terug te geven aan automobilisten. Pomphoudersclub Beta voerde ruim tien jaar terug actie om het Kwartje van Kok terug te geven aan automobilisten. Foto: Ed Oudenaarden

Smaalders legt uit hoe de benzineaccijns in 1931 de derde belasting op automobiliteit vormde. Die begon in 1909 met een 'weeldebelasting' op motorvoertuigen, de heffing vond plaats op basis van het aantal paardenkrachten. In 1926 volgde de wegenbelasting en vijf jaar later dus de accijns op brandstof.

Belangrijke aanjager was de Grote Depressie in de jaren dertig; het kabinet-Ruijs-de Beerenbrouck III (1929-1933) kampte met een lege schatkist en had dringend inkomsten nodig. Een echte accijns was het overigens nog niet, de Benzinewet 1931 spreekt van 'een bijzonder invoerrecht op benzine'.

Belasting

Hoewel er begin jaren dertig slechts 80.000 auto's in Nederland rondreden, bleek de belasting meteen onmisbaar. De eerste jaren bracht deze 32 miljoen gulden in het laatje, een bedrag dat gelijk staat aan een kleine 336 miljoen euro nu.

Het was al snel reden om de belasting te verlengen tot 1944. 'Het zal wel geen betoog behoeven dat de schatkist voor zoover thans is te voorzien, in de eerste jaren de opbrengst van meer dan fl 32.000.000 niet kan missen', citeert het Leidsch Dagblad op 6 juli 1938 de Memorie van Toelichting.

De decennia erna blijft de benzineaccijns een centrale pijler van de autobelastingen. Zelfs als de olieprijzen in 1973 door de Oliecrisis verviervoudigen, met hoge pompprijzen als gevolg, verlaagt het kabinet-Den Uyl de brandstofaccijnzen niet. Alleen de komst van ongelode en zwavelarme benzine leidde rond de eeuwwisseling tot een zeer minimale, kortdurende verlaging.

VS

De overheid hengelt inmiddels jaarlijks circa 8,5 miljard euro (2019) aan brandstofaccijnzen binnen. Protesten zijn er zelden geweest, hoogstens gemor. "Nederlanders zijn gewend aan hoge belastingen en betalen trouw", verklaart Smaalders. Hij wijst op de Verenigde Staten, waar belastingen een vloek zijn. "Benzine is er mede om die reden niet duur." We krijgen bovendien wat terug voor die torenhoge accijnzen. "Vergelijk onze wegen eens met die in de VS."

Eén accijnsverhoging is wel berucht: het befaamde kwartje van Kok. De verhoging die op 6 juli 1991 inging, maakte deel uit van de forse bezuinigingen van het derde kabinet Lubbers. "Nederlanders hebben veelvuldig geklaagd over het kwartje", weet Smaalders. "Politici als Wilders gebruiken het al jaren als voorbeeld hoe automobilisten worden uitgeknepen."

Opmerkelijk genoeg is Koks kwartje geen echt kwartje. De verhoging bedroeg 'slechts' 18,3 guldencent, of 8,3 eurocent. De dieselaccijns steeg 7 cent (3,18 eurocent). Minder gaan rijden zijn we er niet door, en ook niet door andere autobelastingen.

De oorlog in Oekraïne zorgt nu wel voor een substantiële accijnsverlaging, de allereerste in het negentigjarige bestaan. De kosten zijn hoog: iedere cent op benzine minder kost de schatkist 42 miljoen euro. Het hele pakket dat het kabinet drie weken terug presenteerde om de energiekosten te dempen vergt een kleine 3 miljard euro.

Premier Ruud Lubbers (midden links) en vicepremier Wim Kok lopen op 11 september 1991 over het Binnenhof op weg naar de Tweede Kamer. Premier Ruud Lubbers (midden links) en vicepremier Wim Kok lopen op 11 september 1991 over het Binnenhof op weg naar de Tweede Kamer. Foto: ANP

Rijgedrag

Smaalders is benieuwd wat deze accijnsverlaging voor het rijgedrag betekent. "Dit is een zeer interessante proeftuin." Hoewel de accijnzen in absolute zin steeds stegen, zijn ze in relatieve zin al lang niet omhoog gegaan. Het aandeel van de benzineprijs dat de overheid opeist, ligt al sinds het Kwartje van Kok rond de 70 procent. Door de gestegen olieprijzen en nu de accijnsverlaging daalt dit naar 60 procent.

Autobelastingenexpert Smaalders is benieuwd of de accijnsverlaging inderdaad tijdelijk blijft en de discussie over de kilometerheffing versnelt. Of beter een tweede kilometerheffing. "In feite is de accijns namelijk een belasting op gebruik. Hoe meer je rijdt, hoe meer je afdraagt. En met een dikke Jaguar betaal je weer meer dan in een zuinige Toyota Yaris."

Sowieso moeten de autobelastingen door de elektrificatie van het wagenpark komende vijf tot tien jaar op de schop. Het zal het einde van de brandstofaccijnzen in hun huidige vorm betekenen.