Zou Bashar Fathallah (66) nu nog hebben geleefd? Wie zal het zeggen? In elk geval hadden op woensdag 23 februari, toen er aangifte werd gedaan van een steekpartij in een junkpand in Enschede, alle seinen op rood moeten gaan. Dat vindt Robert Demirel, begeleider van Thomas G. G. is de man van de aangifte, maar nu ook verdachte in het onderzoek naar de dood van de Irakees. 'Thomas heeft zichzelf gered.'

Geleidelijk aan wordt duidelijk wat zich in de laatste week van februari heeft afgespeeld in de vooroorlogse rijtjeswoning aan de Kastanjestraat 43 in Enschede. In het 'overlastpand' werd Bashar Fathallah zo zwaar mishandeld, dat hij het met de dood moest bekopen. Hoewel het onderzoek naar de mishandeling nog loopt, legt het strafdossier al veel schokkende ellende bloot.



Een van de meest opmerkelijk feiten: twee dagen voordat de politie Fathallah in een kamer vol bloedsporen bewusteloos maar nog in leven naast zijn bed aantrof, wist ze al dat het goed mis was. Immers, toen al werd aangifte gedaan van een steekpartij. Die aangifte kwam van Thomas G. (31), nota bene de man die nu vastzit voor zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Misère

Eerst een schets van de misère op dit adres met zes kamers voor steeds maar wisselende huurders met hun problemen. Ze delen het huis, maar daarmee houdt het meestal op, soms omdat ze elkaar niet verstaan, dan weer omdat ze erg op zichzelf zijn.



Het meest typerende is de beschrijving van een van de huurders. "Ik woonde in Amsterdam. Ik heb mentale klachten en heb me geïsoleerd. Mijn ouders wonen in Enschede. Ze wilden dat ik dichterbij kwam. Ik kon niets vinden en kwam via Deniz Living aan de Kastanjestraat. Ik woon volgens mij in kamer 3. Ik ben er al weken niet geweest."



"Het is er vies en het ruikt er naar wiet. Het zijn duidelijk mensen met problemen. De enige die ik er sprak was Bashar. Als ik eten had klaargemaakt, gaf ik hem wat. Dan is er een donkere man die ik niet ken, nog een andere persoon die ik niet ken. Naast Bashar woont een andere donkere man. Naast mij René, maar nu niet meer. En helemaal bovenin een Syrische man. Ik heb hem één keer gezien. Hij sprak Arabisch."

Broodmager

Van Bashar Fathallah die al jaren aan de Kastanjestraat woonde, is weinig bekend. Hij kwam van oorsprong uit Mosul in Irak en heeft er in het leger gediend. Hij bewoog zich moeizaam voort met een rollator. Maar meestal zat hij op zijn bed, met zijn deur open. Hij kon nukkig zijn over de gemeente en de huisbaas.



Eens misdroeg hij zich bij de huisarts, want als hij zijn zin niet kreeg was hij opvliegerig. Maar toen de huisarts in het Engels z'n grenzen duidelijk maakte, werd hij gedwee. Bashar had slechte bloedvaten, etalagebenen en een beroerde conditie. Hij was 1,74 meter lang en woog 50 kilo. De huisarts beschrijft hem als 'vel over been', gaf hem ooit een kalmeringstablet en wat geld voor een simkaart en boodschappen. Bashar stond onder bewind. Afgelopen winter was hij depressief, mogelijk als gevolg van een eerdere mishandeling in hetzelfde huis.

Grote mond

Het leven van huisgenoot Thomas G. is evenmin rooskleurig, maar hij heeft wel mensen om zich die om hem geven, zoals zijn moeder en zijn begeleider Robert Demirel in wiens Demi's Café hij dagbesteding vindt: hij maakt er schoon, helpt klanten en schenkt in. G. heeft een schuld van 42.000 euro vanwege opgestreken pgb-geld dat hij niet kon verantwoorden. Hij staat onder bewind en komt rond van 40 tot 50 euro in de week.



Thomas G. heeft astma, adhd en scoliose. Zijn moeder en begeleider typeren hem als een man met een grote mond en een klein hart. Die grote mond is er vooral als hij zijn adhd-pillen vergeet. Hij gebruikt regelmatig wiet en snuift af en toe coke. Zijn vader is vier jaar geleden overleden. Hij heeft diens naam met sterfdatum en kruis op zijn borst laten tatoeëren.

Water en vuur

Bijna vanaf het begin dat Bashar Fathallah en Thomas G. onder één dak wonen, zijn er spanningen. Er is een steeds weerkerend patroon: Fathallah denkt dat G. steelt en G. zegt dat Fathallah dreigt met een mes en bovendien zijn familie, met name zijn vader, door het slijk haalt. In september vorig jaar loopt het helemaal uit de hand.



Maandag de 13de september takelt G. de oude man toe met vuist en voeten zodat die er blauwe plekken en wonden aan overhoudt op armen, borst en hoofd. Een week eerder heeft de politie er de boel nog kunnen sussen. Nu niet.



Het zou die dag een vergeldingsactie voor een gebroken hand zijn geweest. Fatallah zou G. eerder hebben bedreigd met een mes, G. heeft hem toen een dreun verkocht waarbij hij een botje in zijn hand brak. G. wilde dat Fathallah het eigen risico van de zorgverzekering zou betalen. "Door hem is mijn hand gebroken", vertelt G. de politie.



Fathallah doet aangifte, G. wordt opgesloten en de politie bouwt een dossier op voor een strafzaak die mei 2022 zou moeten dienen. Dat gaat er niet meer van komen.

Niet terug

Als G. in afwachting van de strafzaak op vrije voeten komt, wil hij niet meer terug naar de Kastanjestraat omdat hij bang zegt te zijn voor Fathallah, maar ook vreest dat het opnieuw misgaat. Het liefst zou hij bij zijn moeder blijven, maar die vindt dat hij zo langzamerhand zijn eigen boontjes moet zien te doppen. Bovendien, een jaar eerder, op 8 januari 2021, moest de politie al ingrijpen toen hij bij haar door het lint was gegaan.



De politie is op woensdag 23 februari, na de aangifte van Thomas G., niet meteen tot actie overgegaan. De vraag waarom niet en hoe ze wél op de aangifte van die dag heeft gereageerd, wil noch de politie Twente noch het Openbaar Ministerie Oost Nederland zeggen.

Twee vragen

Twee vragen staan mede daardoor nog open: 1. Was Fathallah woensdag al zwaar mishandeld? 2. Als dat toen nog niet zo was, wanneer is dat dan wel gebeurd?



Een van de huurders is een belangrijke getuige. Hij zegt er zeker van te zijn dat Thomas G. er op donderdag 24 februari heeft huisgehouden en met stoelen, waaronder de rollator, heeft geslagen. Hij stond op een meter afstand. De getuige weet zeker dat Thomas G. het slachtoffer drie keer met een mes in het been heeft gestoken en dat hij daar ook bloed heeft gezien. Maar bij lijkschouwing zijn geen steekwonden gevonden.



De getuige zag ervan af de politie in te schakelen omdat hij slecht Nederlands spreekt en bang was zelf ervan verdacht te worden. Hij keek wel even bij Fathallah om de hoek maar deed niets. Pas toen hij vrijdag 25 februari het slachtoffer naast het bed zag liggen, liep hij naar een overbuurman die de politie belde. Thomas G. ontkent die donderdag of vrijdag terug te zijn geweest aan de Kastanjestraat. Hij durfde na het steekincident niet meer. Zijn begeleider bevestigt dat.

Als familie

Het was ook begeleider Robert Demirel die Thomas G. op woensdag 23 februari adviseerde meteen naar de politie te gaan om aangifte te doen. Hij zegt niet te begrijpen dat de politie niet meteen aan de Kastanjestraat is gaan kijken. Hoe zouden ze Fathallah dan hebben aangetroffen? Was hij dan nog te redden geweest?



Hij herinnert zich dat Thomas G. met zijn kapotte jas bij hem aankwam. Volgens G. had Fathallah hem met het mes bedreigd en geroepen dat hij zijn buik zou opensnijden. G. zou zich verdedigd hebben met een stoel. "Hij heeft zichzelf gered", concludeert Demirel. "Hij moest terugslaan, anders ging hij dood. Hij heeft het mes afgepakt en in het gevecht met de achterkant ervan tegen de enkels van Fathallah geslagen. Ik vind het knap dat hij het mes niet heeft omgedraaid."



Demirel vertelt dat Thomas' vader bij hen in het café heeft gewerkt. "Wij zullen Thomas altijd helpen. Hij is als familie. Aanvankelijk dacht ik net als zijn moeder dat Thomas daar moest kunnen blijven wonen. Maar op een gegeven moment wilde die man ook mij aanvallen, terwijl ik hem ooit wat geld heb gegeven. Ik heb de huurbaas meerdere malen gewaarschuwd dat het mis zou gaan."

"Steeds weer beweerde die man dat een huurder zijn pinpas had afgepakt. Dat kan toch niet." Beheerder en huisbaas Uzeyir Deniz zegt dat hij een van de mannen uit huis zou hebben gezet als hij dit maar enigszins had zien aankomen. Vorig jaar heeft hij Fathallah wel een andere kamer aangeboden, maar van een verhuizing kwam het niet. Daarna leek het hem ter plekke rustig geworden. De sleutels van beide kamers gaf hij aan de recherche. Er mag nog steeds niemand in.

Vele breuken

Het voorlopige rapport naar de doodsoorzaak concludeert dat Bashar Fathallah is overleden aan een longontsteking. Het ontstaan daarvan kan worden verklaard uit de ziekenhuisopname die noodzakelijk was omdat hij buiten bewustzijn was. "Een longontsteking is een bekende complicatie van bedlegerigheid tijdens een ziekenhuisopname", meldt de patholoog.



De comateuze toestand van Fathallah is veroorzaakt door onder meer meerdere gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een breuk in de schedelbasis. Een knie op de borstkas van de zwakke man om hem te bedwingen en een klap met de rollator: dat zou goed kunnen zijn gebeurd. Verder speelt de zeer zwakke gezondheid van Fathallah een rol alsook in zijn bloed aangetroffen amfetamine, benzodiazepine en cannabis.



De eerste proforma strafzitting tegen Thomas G. is gepland voor 9 juni. In ieder geval tot die tijd blijft hij vastzitten.