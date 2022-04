Personeel moet meer zeggenschap krijgen waar en wanneer ze werken. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het kabinet.

Het thuiswerkadvies mag dan van tafel zijn, dat wil niet zeggen dat nu opeens iedereen weer voltijds op kantoor is. De SER, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden gaat ervan uit dat die tijd ook niet meer zo snel terugkomt.

Hybride werken is een blijvertje, zo stelt de raad in zijn vandaag verschenen advies hierover. "Tijdens de coronacrisis moesten we ineens allemaal thuiswerken. Dat was voor veel mensen best zwaar. Maar we hebben ook ervaren dat hybride werken, oftewel plaats- en tijdsonafhankelijk werken, veel voordelen kan hebben", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in een toelichting op het nieuwste advies.

Arbeidsproductief

Voordelen zijn volgens haar onder andere de hogere werktevredenheid, een betere werk-privé balans en besparing reistijd en reiskosten. Ook hogere arbeidsproductiviteit omdat er bijvoorbeeld thuis beter gewerkt kan worden.

Maar er zitten ook risico's aan, weet Hamer. Zoals vervagende grenzen tussen werk en privé kunnen leiden tot stress, gebrek aan rust en overwerk. Mensen hebben bovendien lang niet altijd thuis een geschikte of gezonde werkplek en dat thuiswerken kan volgens Hamer leiden tot minder sociale cohesie tussen collega's.

"Nu de coronamaatregelen enorm versoepeld zijn, hebben we de vrijheid om er zelf aan vorm te geven. Het lijkt mij zaak om de goede lessen vast te houden en vooral de negatieve ervaringen achter ons te laten", vindt ze.

Aanbevelingen

Om dat voor elkaar te boksen, doet de SER in zijn advies over hybride werken allerlei aanbevelingen, op verzoek van het kabinet zelf. Een van de belangrijkste is dat het personeel meer zeggenschap moet krijgen over waar ze werken.

Nu is het nog zo dat een werknemer een verzoek kan indienen om zijn standplaats te wijzigen - bijvoorbeeld thuis of tijdelijk in Europa - maar de werkgever kan dat verzoek eenvoudig naast zich neerleggen.

De SER vindt dat, juist ook omdat de verwachting is dat hybride werken in de toekomst een structureler karakter krijgt, niet meer van deze tijd. Wat de sociale partners betreft moet het kabinet daarom een wijziging doorvoeren in de zogeheten Wet flexibel werken.

Werknemers zouden dan een verzoek kunnen indienen tot wijziging van de arbeidsplaats, de werkgever moet dat vervolgens beoordelen op basis van redelijkheid en billijkheid.

Er ligt op dit moment al een wetsvoorstel om die Wet flexibel werken aan te passen, dus Hamer gaat ervan uit die aanpassing wel moet lukken. Het verschil is overigens wel dat dát voorstel medewerkers het recht geeft om thuis te werken, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dat niet toelaten. In dit geval kan de werkgever niet snel nee verkopen.

Door het criterium redelijkheid en billijkheid gaat de SER meer voor de gulden middenweg. Hamer: "Wij denken dat werkgevers en werknemers zo in overleg gezamenlijk beter tot afspraken kunnen komen over hybride werken. En we denken dat het tot minder wrijving zal leiden. Als men er toch niet uitkomt, dan is er een in ieder geval nog een gebalanceerd juridisch kader."

Fiscale regels

In het nieuwe advies gaat de SER ook in op allerlei verschillende fiscale regels die niet altijd toereikend zijn voor werkgevers en werknemers. Eén is de thuiswerkvergoeding. Het Nibud heeft vastgesteld dat een vergoeding van 2 euro per dag per persoon toereikend kan zijn om de meerkosten van thuiswerken te dekken.

Maar de kosten die mensen thuis maken zijn de afgelopen tijd flink gestegen, onder andere door inflatie en stijgende prijzen van voedsel en energie.

"Onderzoek daarom op korte termijn of de thuiswerkvergoeding van 2 Euro per dag nog strookt met de kosten die werknemers in de praktijk maken om thuis te werken, en maak een tussentijdse aanpassing in 2022 zo nodig mogelijk", aldus Hamer.

Omdat het voor veel bedrijven nog uitvogelen is hoe ze hybride werken succesvol kunnen toepassen, hoopt ze dat bedrijven veel kennis en ervaring met elkaar gaan uitwisselen. Een van de adviezen is om ermee te experimenteren en te kijken welke vorm voor de werknemers en organisatie goed werkt. "Een one size fits all oplossing is er duidelijk niet", voegt Hamer eraan toe.

Tegen bedrijven die eisen dat hun personeel weer voltijds naar kantoor komt, heeft de SER-voorzitter nog wel een belangrijke boodschap: hybride werken kan werknemers en organisaties allerlei kansen bieden. "Denk daarom samen echt goed na hoe de kansen van hybride werken zo goed mogelijk benut kunnen worden."

Hybride werken

Niet alle werkgevers zien hybride werken als de toekomst. Bij de voormalige lichtdivisie van Philips, Signify, worden medewerkers geacht om weer alle dagen naar het werk te komen. Alleen bij hoge uitzondering is het toegestaan om thuis te werken.



Volgens woordvoerder Leanne Carmody kon het bedrijf - zoals zoveel bedrijven - niet anders dan zijn mensen in coronatijd zoveel mogelijk thuis laten werken, maar zij zegt terugblikkend: "We konden blijven functioneren maar we weten dat het in veel opzichten niet optimaal is geweest."



Nu het thuiswerkadvies is geschrapt, heeft het bedrijf daarom besloten om het kantoor weer als standaardwerkplek aan te wijzen. "Het op afstand werken kan isolerend werken. Sociale interacties, denk aan coaching, het geven van advies en feedback aan elkaar of het opbouwen van relaties met collega's, al die dingen worden beter als je elkaar ziet. Samenwerken op kantoor zorgt voor een gevoel van verbondenheid", klinkt het.



Daarbij wijst het verlichtingsbedrijf erop dat het voor een aanzienlijk deel van de medewerkers al niet mogelijk was om op afstand te werken, bijvoorbeeld omdat ze in de fabrieken werken of werken met gespecialiseerd apparatuur.



Veel medewerkers zijn er 'absoluut niet blij mee', zegt CNV-bestuurder Arjan Huizinga. Ook omdat in coronatijd is gebleken dat werknemers goed in staat zijn om hun werk voor een groot deel vanuit huis te verrichten.



Hij beaamt dat vijf dagen in de week thuiswerken niet ideaal is, maar volgens hem kan de hybride vorm - bijvoorbeeld twee dagen op kantoor en drie dagen thuis - prima. Voor overleg en interactie is het goed als mensen naar kantoor komen maar veel werkzaamheden kunnen ook gewoon vanuit thuis, vindt hij.



De vakbond zegt zich te beraden op acties. "We hebben al gezegd: geen cao zonder fatsoenlijke thuiswerkregeling", aldus Huizinga.