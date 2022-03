De heropening van theaters, concertzalen en musea na twee jaar corona stelt vooralsnog teleur. De zalen zijn, in tegenstelling tot terrassen en voetbalstadions, lang niet vol. 'Financieel gaat het niet goed.'

Ze hadden er maanden naar uitgekeken: de heropening van de culturele sector op 26 januari, een maand later gevolgd door het schrappen van het coronatoegangsbewijs. Twee jaar lang gingen theaters, bioscopen en musea gebukt onder de coronamaatregelen en mochten ze nauwelijks bezoekers ontvangen. Het financiële, menselijke en artistieke leed was groot. Maar eindelijk werden de beperkingen opgeheven. De zalen zouden weer volstromen. Toch?

Dat valt tegen. Bij een voorstelling van het Bijlmertheater waren onlangs slechts 30 van de 162 stoelen bezet, al was een andere voorstelling juist vlot uitverkocht. Het beeld is veel wisselender dan vroeger, zegt een woordvoerder. Uit een rondgang blijkt dat musea, theaters en concertzalen zien dat het nog niet zo druk is als voor corona.

Spannend

Voor de tegenvallende bezoekcijfers zijn legio redenen, denken de instellingen zelf, en vele zijn nog te herleiden naar de coronacrisis. De maatregelen zijn weliswaar afgeschaft, maar 'het oude normaal' is nog niet teruggekeerd.

Sommige groepen, vooral ouderen, zijn bijvoorbeeld nog bang om besmet te raken. "Er zal een groep zijn die het nog spannend vindt," zegt Jacob van der Vlugt, woordvoerder van het Concertgebouw. "Het is wennen." Waar in het Concertgebouw normaal 85 procent van de stoelen bezet was, is dat nu 65 procent.

In het Torpedo Theater komt een op de zeven mensen niet opdagen omdat ze corona hebben, in Paradiso is dat zelfs een op de vier. Oudere bezoekers komen hier vaker niet opdagen dan jongere bezoekers.

Oekraïne

Ook speelt mee dat nog niet alle door corona ingestelde reisbeperkingen zijn opgeheven. Zo mogen Chinese reizigers de Europese Unie nog niet in en mogen Amerikanen dat alleen als ze dubbel gevaccineerd zijn of recent corona hebben gehad.

Laat nu net het Stedelijk Museum voor bijna de helft van de bezoekers afhankelijk zijn van toeristen. Al zegt woordvoerder Marie-José Raven dat ook door de oorlog in Oekraïne minder Aziaten en Amerikanen naar Europa komen.

Het Van Gogh Museum mist vooral bezoekers uit China, Japan en Zuidoost-Azië. Het museum werkt nog met beperkte capaciteit en ontvangt de helft minder bezoekers dan in het coronavrije jaar 2019. Het Rijksmuseum zit op zo'n 40 procent. Van het bezoek nu komt ruim meer dan de helft uit eigen land, laat het Rijks weten.

Europese toeristen weten de Amsterdamse musea wel te vinden, merkt ook directeur Gijs Schunselaar. In zijn Museum Van Loon aan de Herengracht hoort hij veel Frans, Spaans en Duits. Hij ontvangt 50 tot 60 procent van het aantal mensen dat in 2019 over de vloer kwam.

Nog een coronadingetje: veel bezoekers hebben kaartjes over voor geannuleerde voorstellingen. Die moeten nog worden ingehaald. Dat verklaart ook de hoge no-showaantallen in Paradiso. "Sommige shows zijn wel zeven keer verzet, en mensen weten dat niet meer of krijgen corona," zegt woordvoerder Jurry Oortwijn. "We zijn er nog lang niet en het gaat financieel niet goed."

Zonnigste maart ooit

Maar het coronavirus en zijn gevolgen zijn lang niet de enige reden dat het rustiger is. "We hadden te maken met een griepgolf, en het was de zonnigste maand maart ooit," zegt Stedelijkwoordvoerder Raven.

Bovendien maken mensen minder uitjes als het leven duurder wordt en de prijzen blijven stijgen. Gaan ze dan naar het museum of het theater? Daarom zijn kaartjes in theater De Meervaart voor circa een tientje te koop als de zaalbezetting nog onder de 80 procent ligt, vertelt directeur Yassine Boussaid. Dat gaat om zeker drie voorstellingen per week.

De meeste culturele instellingen slaan echter nog niet direct alarm. Veel Amsterdammers willen nu de samenleving open is toch eerst uit eten, of een weekendje weg. Een avondje naar het theater komt dan mogelijk op een lagere plek, denkt Meervaartdirecteur Boussaid. Ofwel: wat niet is, kan nog komen.

Aan de motivatie van het personeel bij de meeste instellingen zal het niet liggen. De deuren staan wagenwijd open. "De energie is in het team in elk geval weer aanwezig," zegt Boussaid. Bij de bezoekers die wel aanwezig zijn, ziet hij dankbaarheid, zegt hij.

Ook Museum Van Loondirecteur Schunselaar is helemaal klaar voor grote groepen toeristen: "We zijn back on track."