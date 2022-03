Jutta Leerdam staat op een kruispunt in haar carrière: blijft ze bij haar eigen ploeg of gaat ze naar Jumbo-Visma? Voor de schaatsploeg, ooit zo dominant, is er heel veel aan gelegen een nieuw boegbeeld aan te trekken. 'De opvolging stond niet direct klaar, maar Jutta komt het meest in de buurt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In het weekeinde dat Sven Kramer en Ireen Wüst, de twee gezichten van het schaatsen, groots afscheid namen in Thialf was Jutta Leerdam, qua prestaties, bereik en potentie voor de toekomst misschien wel de meest natuurlijke opvolger, afwezig. Ze zat thuis met corona en had zich afgemeld voor de wereldbekerfinale. Inmiddels is ze hersteld en zat ze zaterdag op de tribune van de Johan Cruijff ArenA bij Nederland - Denemarken.

De camera's wisten haar te vinden, zoals ook in de schaatswereld alle ogen momenteel op haar gericht zijn. De keuze die zij maakt, zal ook gevolgen hebben voor andere rijders die nog in de wachtkamer zitten en een plekje hopen te bemachtigen bij een van de teams. Die mogen nog uit maximaal veertien rijders bestaan. Zo hebben Joy Beune en Carlijn Achtereekte (de olympisch kampioene 3.000 meter van 2018) te horen gekregen dat hun aflopende contract bij Jumbo niet zal worden verlengd.

Jutta Leerdam met coach Kosta Poltavets. Jutta Leerdam met coach Kosta Poltavets. Foto: Pim Ras Fotografie

Leerdam en Jumbo hebben in de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd. Jac Orie heeft met haar over het sportieve plaatje gesproken. De vraag op dit moment is vooral of de partijen er financieel uitkomen. Leerdam vertegenwoordigt een grote commerciële waarde als 23-jarige wereldkampioene sprint, winnares van olympisch zilver op de 1.000 meter, in combinatie met haar gigantische volgersschare. Op Instagram zit ze inmiddels al op meer dan 3 miljoen.

Een overgang lijkt het einde van de rondom haar gebouwde Worldstream-ploeg te betekenen, maar volgens haar vriend Koen Verweij en aanjager van het project is een doorgang bij de eigen ploeg ook nog steeds een reële optie voor Leerdam. Al gaf zijzelf na de Winterspelen aan dat ze het moeilijk had gevonden veelal alleen te trainen tijdens de toernooien, bij gebrek aan aanwezige ploeggenoten.

Koen Verweij en Jutta Leerdam bij de presentatie van Team Worldstream in oktober 2021. Koen Verweij en Jutta Leerdam bij de presentatie van Team Worldstream in oktober 2021. Foto: ANP

Hoe dan ook is het een interessante tijd in het schaatsen. Het afscheid van Kramer en Wüst was aangekondigd, maar zorgt onherroepelijk voor een aardverschuiving. Er is ruimte voor nieuwe helden, maar de twee iconen laten zich niet zomaar vervangen. En dan zijn er nog de opvallende transfers. Patrick Roest vertrok na zeven trouwe jaren bij Jumbo-Visma, met Marcel Bosker in zijn kielzog, naar rivaal Reggeborgh. De sprintersploeg richt zich vanaf nu ook op het allrounden. Jumbo had Roest graag willen behouden, maar hij koos voor een vertrek bij de ploeg die het afgelopen seizoen beduidend minder dominant was.

De afgelopen Winterspelen waren daarvoor het beste voorbeeld: de Nederlandse schaatstitels werden verdeeld over Irene Schouten (driemaal goud, Zaanlander), Kjeld Nuis en Ireen Wüst (beiden eenmaal, Reggeborgh) en Thomas Krol (eenmaal, Jumbo). Orie is en blijft een bewezen succescoach, maar iedereen heeft kunnen zien dat ook de andere ploegen het goed op orde hebben. Schouten prees Anema en Arjan Samplonius, Nuis en Wüst waren vol lof over Gerard van Velde en Michel Mulder, terwijl bij IKO feest werd gevierd na de massastartwinst van de Belg Bart Swings.

Met Nuis, Femke Kok en nu ook Roest is Reggeborgh steeds meer een sterrenteam geworden. Jumbo moest na het vertrek van Roest reageren en deed dat met de komst van Jorrit Bergsma, die na liefst dertien jaar Jillert Anema verliet. 36 jaar, op de lange afstanden al alles bewezen, maar geen publicitair boegbeeld. Ook van succesvolle sprinters als Thomas Krol, Kai Verbij en Dai Dai N'tab kan worden gezegd dat ze die rol (nog) niet optimaal vervullen. Mede daarom wordt zo vurig gehoopt op de handtekening van Leerdam.

Jutta Leerdam (NED) met de gouden medaille bij het WK sprint in Hamer, Noorwegen. Jutta Leerdam (NED) met de gouden medaille bij het WK sprint in Hamer, Noorwegen. Foto: ANP

Sportmarketeer Bob van Oosterhout zegt goed te begrijpen dat Jumbo 'een serieuze krachtinspanning' wil leveren. "Natuurlijk blijft het een ploeg vol talent, maar Jumbo kan absoluut een nieuw boegbeeld gebruiken. Hoe je het ook wendt of keert verliest het schaatsen met Ireen en Sven de twee allergrootste boegbeelden. En Sven was in alles het gezicht van Jumbo. De opvolging stond nog niet direct op dat niveau klaar, maar Jutta komt het meest in de buurt. Zij is de schaatser waar op dit moment alle schijnwerpers op gericht zijn."

Van Oosterhout onderzocht waar de volgers van Leerdam op Instagram vandaan kwamen en kwam erachter dat een aanzienlijk gedeelte uit Amerika afkomstig is. "Zij beheerst met haar sexappeal en charisma het spel ontzettend goed om fans wereldwijd te binden en dat wordt alleen maar meer. Die enorme aantrekkingskracht als jonge knappe vrouw, ook in landen als de Verenigde Staten, is goud waard, ook voor een ploeg richting de sponsoren toe. En wat Leerdam uniek maakt: het zijn geen Anna Kournikova-achtige taferelen. Leerdam is een filmster onder de schaatsers, maar is primair met haar sport en winnen bezig. Daar draait het om, maar dat ze daar een schil omheen gooit van glamour maakt het mooier en versterkt publicitair gezien haar effect."

Voor Jumbo hangt dus veel af van de transfer. Leerdam zelf staat voor een belangrijke beslissing in haar carrière. Blijft ze kiezen voor een eigen ploeg, waar veel zelf kan worden vormgegeven, of geeft ze zich over aan de programma's en de methoden van Orie? Genoeg stof tot nadenken voor de vrouw die sinds dinsdag geniet van een vakantie op de Caraïbische eilanden.