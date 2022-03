In Kiev komt het leven langzaam weer op gang. Winkels openen hun deuren, moeders met kinderen wandelen over straat. Er is voorzichtig optimisme over het verloop van de oorlog.

Eigenlijk is het geen dag om buiten te komen. In de verte zijn constant explosies te horen en dan regent het nog ook. Maar dat moet je niet tegen Galina, Anton en Sasja zeggen, de gebruikers van de Atlantic Gym, een in een uithoek van het Nivki-park verscholen sportschool.

Tussen de bomen staan met autobanden en remschijven opgebouwde toestellen die kunnen concurreren met de beste apparaten uit de sector. En daar maken de sporters naar hartenlust gebruik van. De wat oudere Galina op een recreatieve manier, Anton wat fanatieker maar wel zonder echt te zweten, en tenslotte Sasja die voor het zware werk kiest: zes autobanden, zeg zo'n honderd kilo. En waarom niet eigenlijk?

Beschietingen

Jawel, het is oorlog in Oekraïne, maar het leven gaat voort, zeker nu Kyiv zelf buiten schot lijkt te blijven. Het is al meer dan een week geleden dat er nog een flatgebouw door een raket werd getroffen. De Russische beschietingen lijken zich te beperken tot doelen buiten de stad.

Uitzonderingen zijn Galina, Anton en Sasja niet. Een paar 100 meter verderop, bij metrostation Berestejska, is er nog veel meer volk op de been. De tijd dat je er op zoek moest gaan naar een winkel die open was, is al weer even voorbij. Niet alle standjes hebben er hun deuren geopend, dat niet, maar je vindt er alles wat je nodig hebt, tot groot genoegen ook van de aanwezige Oekraïense soldaten, die hier in de buurt massaal aanwezig zijn. Niemand die hen geld durft te vragen voor een koffie. "Het is mijn manier om iets terug te doen", vertelt de uitbater van Café Lavka, een van de vele koffiebars in de buurt.

En de soldaten, die bedanken op hun eigen manier, met een praatje, zelfs met mensen die hun taal niet helemaal machtig zijn, iets wat ze zich een paar weken geleden niet in het hoofd zouden hebben gehaald. Ja, bevestigen twee jonge kerels die net de plaatselijke vapeshop hebben bezocht, alles is normaal hier.

Optimisme

Normaal is het natuurlijk niet, verre van zelfs, anders zou het op de achtergrond niet voortdurend rommelen en donderen. Maar dat er reden is voor optimisme, dat staat vast. Sinds begin deze week is de voorstad Irpin opnieuw volledig in Oekraïense handen, een gebeurtenis waarvan het belang moeilijk te overschatten is. De Russen kunnen hun plannen om Kyiv te omsingelen daarmee definitief opbergen, iets wat ze ondertussen ook min of meer hebben toegegeven. In een boodschap verklaarde het Russische ministerie van Defensie dat de militaire activiteiten rond Kyiv en Chernihiv, een andere belegerde stad, 'zouden worden afgebouwd'.

Niemand die er wat van gelooft in de buurt van het metrostation - de Russen willen natuurlijk gewoon hun gestuite opmars maskeren - maar wie kan het wat schelen, wat Moskou zegt? Het belangrijkste is dat de inwoners opnieuw ongestoord buiten kunnen komen, zelfs wanneer het onrustig is in de verte.

En dat doen ze dan ook, zoals in de sportschool van het Nivki-park, waar Galina, Anton en Sasja ondertussen zijn afgelost door ene Volodja, een gespierde kerel met een sweatshirt waarop staat Expect nothing, appreciate everything. Nee, hij weet niet wat dat betekent, maar wat maakt het eigenlijk uit, de boodschap staat hem als het ware op het lijf geschreven. "We proberen er het beste van te maken", zegt hij, terwijl hij even ophoudt met luchtboksen. "En ik doe dat met sport. Je moet het niet verder zoeken."