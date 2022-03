En weer zit er een rat in de val in de tuin bij Bert en Anja van Santen. Zij laat het graag aan hem over het dode dier er uit te halen. Hop, in een plastic zak, dichtknopen en in de kliko.

Ze wonen al 22 jaar aan de Oranjelaan, een van de invalswegen van Harderwijk, maar ratten hadden ze nog niet eerder gezien om het huis. Maar nu drentelen de beesten brutaal door de tuin, net als bij de buren. Ook overdag.

Bewoners van de Oranjelaan in Harderwijk hebben plotseling ratten in de tuin. Bewoners van de Oranjelaan in Harderwijk hebben plotseling ratten in de tuin. Foto: Bewoners Oranjelaan

Op de groepsapp tonen ze foto's van een rat die rustig op de achterpootjes op een tuinstoel staat om te kijken of er misschien op de tafel nog iets te smikkelen ligt. In een andere tuin wist een rat in het vogelvoerhokje te komen.

Snuffelsnuffel, haphaphap

Hun eigen eerste rat was die waarmee hond Bobby thuis was gekomen. "Bij een rioolbuis hier voor het huis lag een dode rat. Snuffelsnuffel, haphaphap. Hij is er goed ziek van geweest."

Een paar dagen later was het weer raak. "De jongens zaten buiten onder de veranda en die dachten, wat kruipt daar nou. Een rat. En dan denk je toch: dat is vreemd, dat is niet okay."

Een speurtocht op internet bevestigde het nog eens. De keutels in het schuurtje - 'klein en langwerpig, een soort banaantjes, in twee delen' - zijn van rattten.

Dus een val gezet en daar zat al snel eentje in. "Paniek in de tent." Hun dochter durft de konijnen in het hok in de tuin niet meer te voeren.

Ze bellen de gemeente en er komt iemand kijken. Niet heel bevredigend, vindt het echtpaar Van Santen. Waar zij - gezien dezelfde ervaringen in een deel van de straat - denken dat sprake zou kunnen zijn van een rattenplaag beperkt de medewerker van de gemeente zich tot hun ene tuin. "Hij zei dat het ons probleem was. Hoe dan?"

Verder dan maar op internet. De lengte van het exemplaar in de val en de kleur van de ratten wijzen er volgens hen op dat het gaat om rioolratten. Niet onverwacht, denken de bewoners. Vorig jaar immers werd in de Oranjelaan gewerkt aan het riool.

Maar ze schrikken er wel van. "Dit is de ergste soort", meent Van Santen. "Dan denk je, het is maar een beestje. Maar rioolratten verspreiden virussen waar je serieus ziek van kunt worden. Dat is het nare ervan. Buiten dat het vies is natuurlijk." Daarom ook stapt hij zo nu en dan naar een buurvrouw verderop, als daar een rat in de val vastzit. "Ze durft 'm er zelf niet uit te halen."

Ook gelachen

Gelachen hebben ze trouwens ook. Met stiekem gekrabbel aan de wand in het schuurtje en een welgemikte worp met een volgestopte sok liet hij de jongens die een feestje hadden in de tuin behoorlijk schrikken. "Ze sprongen wel een meter de lucht in."

Maar zonder gekheid. De gemeente moet daar toch iets aan doen, vinden ze. "Als ze in meerdere tuinen lopen kun je toch niet zeggen dat het aan ons ligt. In 22 jaar nooit een rat gezien hier. En dan hebben ze het riool open gehad en dan zijn er ineens ratten. Je wilt hier geen rattenplaag toch?"

Stront uit Ermelo

Door een lek tijdens de werkzaamheden vorig jaar aan het transportriool stroomde 'de stront uit Ermelo en Putten' iets verderop een tuin in. "Ja, daar komen natuurlijk ratten op af."

Binnenkort starten de werkzaamheden aan het tweede deel van het riool, tussen de Oranjelaan en de rotonde op het Van Boeijenplein, aan de andere kant van de A28.

Maar aan het transportriool kan het niet liggen, stelt een woordvoerder namens wethouder Jeroen de Jong per mail. "De dagelijkse hoeveelheid rioolwater en de stroomsnelheid is dermate groot dat er praktisch geen dier in kan blijven leven."

En riolering is gas- en waterdicht, staat in de mail. 'Op grond hiervan kan worden uitgesloten dat ratten afkomstig zijn uit het (nu gerenoveerde) transportriool.'

Geen overlast

Verder is volgens de wethouder uit navraag bij de rioolploeg gebleken dat er geen problemen bekend zijn als het gaat om overlast van ongedierte, zowel voor, tijdens als na de renovatie. Ook tijdens de grote regen- en hoosbuien is er geen overlast geweest van ongedierte, staat in de reactie per mail.

De Jong laat weten wel bereid te zijn om in overleg met de bewoners die melding hebben gedaan te kijken wat er aan de hand was en is. "Daarbij moet worden opgemerkt dat de gemeente enkel verantwoordelijk is voor de rioolhuisaansluitingen voor zover deze op gemeentelijke grond liggen en niet op particuliere gronden."

Volgens enkele buurtbewoners heeft de gemeente al wel een paar ratten gevangen, maar de vrees blijft bestaan dat de dieren jongen krijgen en dat ze er nog niet van af zijn. "Die tuindeur blijft dicht", griezelt Anja van Santen. "Ik moet er niet aan denken dat ze naar binnen komen."