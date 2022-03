Als buurtbewoners in de nacht van 11 op 12 december 2021 niet hadden ingegrepen, had Mahmoud M. (27) in blinde razernij zijn toen 16-jarige zusje vermoord op straat in Weerselo. Een al enkele maanden broeiend cultureel en religieus conflict kwam op die avond tot een huiveringwekkende uitbarsting.

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag na een zitting vol emoties een gevangenisstraf van vijf jaar voor de tweevoudige poging tot doodslag. Mahmoud heeft eerst geprobeerd haar met een mes te steken. Dat het mes afbrak toen zij zich met haar arm verweerde, is achteraf haar grote geluk geweest. De woede kwam er in alle hevigheid uit bij de man, die zich door zijn zusje in de familie-eer aangetast voelde.

Foto in een kort rokje

Nadat ze de straat op was gevlucht, werd ze door haar eigen broer aan de haren rondgesleept, terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden. Hij probeerde haar te wurgen en alleen door ingrijpen van toegesnelde buren, overleefde ze het geweld. De aanleiding voor het excessieve geweld was een aantal foto's van het jonge meisje die de broer op haar telefoon vond. Op die foto's droeg ze een kort rokje en een topje. Die foto's zou ze naar een jongen hebben gestuurd.

Voor tweede keer gevlucht

Dat het inmiddels zeventienjarige meisje deze vrijdagmiddag in de rechtbank het woord tot haar bloedeigen broer durfde te richten, is al een wonder op zich. Voor de tweede keer in haar nog korte leven heeft ze namelijk alles wat veilig voor haar zou moeten zijn, achter zich gelaten. Sinds 12 december is het meisje weg. Weg uit Weerselo, weg van haar ouders en weg van haar broers en zus. Ze is uit huis geplaatst. Toen ze als negenjarige haar vaderland Syrië ontvluchtte, liet ze ook heel veel achter.

Maar eenmaal in Nederland ontwikkelde ze zich tot een jonge vrouw met dromen en idealen. Ze kreeg Nederlandse vrienden en vriendinnen en het leven in Nederland zoog haar op. Volgens haar familie was dat allemaal te westers en niet passend bij hun religie en cultuur. Het leidde tot spanningen in het gezin. Maar ze was vastberaden haar eigen plan te trekken. Twee maanden voor de bijna fatale avond besloot ze geen hoofddoek meer te dragen.

Bedreigd door vader, geslagen door moeder

Het bleek de opmaat naar een donkere periode in haar leven, waarbij ze thuis door haar eigen vader werd bedreigd, door haar moeder werd geslagen en ze zich van haar broer niet mocht ontwikkelen. In haar slachtofferverklaring zette ze uiteen hoe ze zich voelde.

"Hoe moeilijk kan het zijn dat ik word geaccepteerd? Ik ben in de steek gelaten door mijn ouders en broer. Het litteken op mijn arm zal me altijd herinneren aan de dag dat ik verraden werd door mijn eigen gezin. Die pijn is erger dan de wond. Ik wil niet dat je gestraft wordt, want ik kan de gedachte niet verdragen dat je eigen kind zonder jou moet opgroeien." Toen haar broer met die woorden werd geconfronteerd, barstte hij in tranen uit.

Voor de officier van justitie staat vast dat het hier om eergerelateed geweld gaat en dat het een wonder is dat ze de aanval heeft overleefd. "Het slachtoffer is jarenlang afgeremd thuis, mocht niet meedoen aan de schoolmusical en niet naar feestjes. Ze is bedreigd door vader, moeder en broers en kreeg keer op keer te horen dat ze een hoer was. Grenzen bestaan niet bij de familie en je mag geen eigen behoefte hebben, zo lijkt het."

In doodsangst

Ze liet de zwaarste verdenking, poging tot moord varen, maar hield het op een tweevoudige poging tot doodslag. "De beelden en het geluid van een cameradeurbel laten zien en horen hoe hij tekeer ging. Ze was in doodsangst, zoveel is duidelijk. Nadat hij haar had neergestoken, is hij niet gestopt, pas nadat buurtbewoners ingrepen. Anders hadden we hier een complete eerwraakzaak gehad."

Cultureel gerelateerd geweld

Advocaat Desirée Greven zette in haar pleidooi de complexheid van de culturele verschillen en de worsteling van een Syrisch gezin om in de Nederlandse maatschappij te aarden, uiteen. "Ik hou hier geen pleidooi om cultureel gerelateerd geweld door de vingers te zien, maar hoop wel dat uw rechtbank rekening houdt met de achtergronden van dit gezinsdoding. Want daar hebben we het hier over."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.