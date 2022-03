De ANWB en PostNL starten begin volgend jaar met de allereerste medische drone in Nederland. Het onbemande vliegtuig moet in spoedgevallen bloed of medicijnen bij ziekenhuizen bezorgen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Isala-ziekenhuis in de regio Zwolle krijgt de primeur, maakte de ANWB bekend op een dronebeurs in Amsterdam. In 2018 kocht de ANWB al het toestel waarmee sindsdien tientallen testvluchten zijn uitgevoerd. Die proefvluchten hebben veel nuttige kennis opgeleverd. Met een verbeterde versie wordt nu de allereerste medische 'luchtbrug' opgezet tussen de locaties in Zwolle en Meppel.

De drone zoeft straks met zo'n 90 kilometer per uur op een hoogte van zo'n 100 meter van ziekenhuis naar ziekenhuis. Het traject is in totaal 16 kilometer lang. Het toestel vliegt ongeveer een kwartier volledig autonoom. Ook het opstijgen en landen gebeurt zonder dat iemand de besturing overneemt. Een operator - die waarschijnlijk vanuit Den Haag gaat opereren - houdt de vlucht wel in de gaten, voor het geval er onverhoopt iets misgaat.

In 2019 werd de medische drone voor het eerst aan het grote publiek getoond. Deze versie is inmiddels vervangen door een vernieuwd type. In 2019 werd de medische drone voor het eerst aan het grote publiek getoond. Deze versie is inmiddels vervangen door een vernieuwd type. Foto: ANP

Directeur Petra van Saaze van de ANWB Medical Air Assistance heeft hoge verwachtingen van de nieuwste aanwinst. Ziekenhuizen zitten hier volgens haar al jaren op te wachten. Nu moeten ambulances soms met spoed bloed ophalen bij de bloedbank, bijvoorbeeld als iemand bloed van een bijzondere bloedgroep nodig heeft "En je zal altijd zien, zoiets gebeurt dan in de spits. Met een drone heb je daar geen last van en kan iemand in spoedgevallen veel sneller worden geholpen."

Van Saaze ziet eindeloze mogelijkheden. Want waarom zouden mensen uit Zeeland nog bloed moeten laten afnemen in Rotterdam. Ze zouden dat ook gewoon bij hun huisarts kunnen laten doen, die het bloed dan met de medische drone naar het Rotterdamse ziekenhuis laat brengen. Het Erasmus MC heeft al laten weten dat het het onbemande toestel graag zou gebruiken om daarmee geneesmiddelen van zijn productielocatie in Gorinchem te laten ophalen.

In de afgelopen jaren is er heel veel gepraat over drones en zijn de wildste ideeën bedacht over wat daarmee allemaal te doen kan zijn, maar nu gaat er volgens Van Saaze echt iets gebeuren. De techniek maakt grote sprongen. Zo is het KPN inmiddels gelukt om op vlieghoogte een continu werkende internetverbinding tot stand te brengen. Die hebben de toestellen nodig om te kunnen navigeren.

Het nieuwe type drone waarmee de ANWB straks gaat vliegen, alleen dan wel in de eigen gele kleur. Het nieuwe type drone waarmee de ANWB straks gaat vliegen, alleen dan wel in de eigen gele kleur. Foto: Avy Aera

Ook de Nederlandse bouwer Avy van de drone heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten en heeft het oorspronkelijke ontwerp flink onder handen genomen. De verbeterde versie kan tot windkracht 6 zichzelf veilig in de lucht houden en is waterdicht, waardoor ook regen geen probleem meer vormt.

Mocht er toch een onderdeel haperen, dan is het toestel in staat zelf een veilige noodlanding te maken. Botst het onverhoopt ergens tegenaan, dan kan het met een parachute de grond bereiken, zodat grote ongelukken kunnen worden voorkomen, laat hoofd-ingenieur Erik van den Berg van Avy weten.

Met deze drone maakte de ANWB tientallen testvluchten. Inmiddels is er een vernieuwd exemplaar. Met deze drone maakte de ANWB tientallen testvluchten. Inmiddels is er een vernieuwd exemplaar. Foto: ANP

Obstakels

Strenge regels zijn vooralsnog het grootste obstakel om daadwerkelijk met de dronetransporten te kunnen beginnen. Zo was er tijdens het testen nog een speciale ontheffing nodig om kilometerslang zonder piloot te mogen vliegen. Dat mag nu nog steeds niet in Nederland, maar Van Saaze heeft goede hoop dat daarin heel snel verandering komt. Op Europees niveau wordt er hard gewerkt aan het maken van nieuwe afspraken over wie bijvoorbeeld voorrang heeft en over hoe drones andere vliegtuigen en elkaar kunnen opmerken, zodat ze niet botsen.

De allereerste bezorgdienst met de medische drone gaat daarom ook alleen nog over dunbevolkt gebied. Boven steden is de regelgeving voor vliegen met drones nog strenger, maar toch hoopt de ANWB binnen vijf jaar een landelijk netwerk met tientallen medische drones in de lucht te hebben. Die drones moeten dan in het hele land bloed en medicijnen kunnen afleveren, ook in steden.