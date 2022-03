Gastgezinnen wijzen hun Oekraïense vluchtelingen toch de deur. De opvang valt hen zwaarder dan gedacht.

Bij verschillende gemeenten komen telefoontjes binnen van 'gastouders' die vragen of hun Oekraïense vluchtelingen niet alsnog terecht kunnen in de noodopvang. Ook bij de veiligheidsregio's komen meldingen binnen van gezinnen die zich de tanden stuk hebben gebeten op bijvoorbeeld het gebrek aan privacy, het eetpatroon of de taalbarrière.

"Het is natuurlijk niet goed als vluchtelingen opnieuw in een onzekere situatie worden gebracht", zegt waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel van Dijk en Waard (Heerhugowaard en Langedijk). "Wij juichen de hulp van particulieren toe, maar we raden hen wel aan er van tevoren goed over na te denken. Deze mensen zijn moe en angstig. Je moet je van tevoren afvragen of je met deze problemen kunt omgaan. We horen nu van sommige gastgezinnen: het gaat toch niet. En dat al na betrekkelijk korte tijd."

De verandering kan veel stress veroorzaken, terwijl vluchtelingen nu juist rust nodig hebben, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tegen ANP. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad vindt dat gastgezinnen dit niet kunnen maken, zei hij eerder deze week. Door vluchtelingen bij de noodopvang af te zetten, zadelen ze gemeenten op met meer werk dan als de mensen daar meteen waren aangekomen.

Hulpverlening en informatie waren nog niet op orde

"Veel gezinnen hebben eerste opvang geboden toen er nog geen andere opvang was", zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk. "Toen hadden wij ook nog niet onze hulpverlening klaar die de problemen misschien had kunnen voorkomen. Die is er nu wel. Samen met Takecarebnb, Leger des Heils en het Rode Kruis gaan wij gezinnen van tevoren screenen en informatie bieden over verzekeringen, onderwijs en andere praktische zaken."

Precieze cijfers over het aantal afgebroken verblijven bij Nederlanders thuis zijn er niet. Hoeveel Oekraïners bij particulieren zijn ondergebracht, is ook nog onduidelijk zolang niet iedereen bij de gemeente geregistreerd is. Bij Takecarebnb zijn momenteel 35.000 gezinnen aangemeld, die bereid zijn mensen op te nemen.

De organisatie wijst erop dat wie hier aan wil beginnen, moet beschikken over voldoende tijd, ruimte en geld. Daarna volgt een intakegesprek en een proefslaapperiode met vluchtelingen. Bevalt dat goed, dan wordt er een contract voor huisvesting ondertekend. Op dit moment heeft Takecarebnb nog niemand geplaatst.