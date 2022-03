De een werd ernstig ziek. De ander kreeg een dochter. Tel daar corona bij op en je begrijpt dat er een streep ging door de motorreis van Martijn Schenning en Ronald ter Huurne naar Afrika. Twee jaar later dan gepland, gaat het nu toch echt gebeuren.

Ik ga naar Afrika en wie wil er met mij mee? Het is alweer bijna drie jaar geleden dat motorfanaat Ronald ter Huurne (31) uit Haaksbergen dit bericht op een onlineplatform plaatste. Een paar kilometer verderop in Enschede kreeg Martijn Schenning (51) die oproep maar niet uit zijn hoofd. "Ik heb er drie weken van wakker gelegen", weet hij nog. Ze ontmoetten elkaar, het klikte en meerdere motortrips volgden. Hun ultieme doel? Samen naar Afrika. Een rit van zo'n 20.000 kilometer met als eindbestemming Kaapstad. Samen nietig zijn in de woestijn, dat was het idee. Maar het liep helaas anders.

Tumor in wang

Twee jaar later dan gepland is het zaterdag 16 april eindelijk zover. Martijn Schenning en Ronald ter Huurne stappen dan toch op hun motor naar Afrika. De voornaamste reden voor de vertraging? Corona natuurlijk. Maar er is meer. Martijn wijst naar de rechterzijde van zijn gezicht. "Er werd een tumor in mijn wang ontdekt en ik heb daarna een gezichtstransplantatie gehad. De helm kan nu weer op." Hij is veranderd. Gemotiveerder ook. "Het gaat goed en ik ben weer gezond. Door mijn ziekte kijk ik nu anders naar het leven. Het klinkt cliché, maar ik wil dromen waarmaken en niets meer uitstellen."

Afschakelen van de wereld

Ook voor Ronald ter Huurne veranderde er de afgelopen jaren veel. Hij werd vader, zegde zijn baan op en begon een eigen onderneming. Het avontuur bleef lonken. "Als je hele dagen met je laptop en telefoon in de weer bent, dan voel je toch vaak een bepaalde druk. Je staat altijd aan. Het lijkt me heerlijk om de komende maanden af te schakelen van de wereld hier. Nieuwe mensen ontmoeten en andere culturen ontdekken. Hoewel mijn vertrek door de komst van mijn dochter nu natuurlijk wel anders voelt."

De afgelopen jaren hebben Ronald en Martijn samen veel gereden. Van Duitsland tot Litouwen. Veel offroadroutes en vaak wildkamperen in het bos. "Je gaat wel met iemand op pad die je helemaal niet kent hè", zegt Martijn. "We hebben ons geld en het gereedschap verdeeld. Als de een stopt, kan de ander niet verder. We hebben elkaar leren vertrouwen."

Uitnodigingen via Instagram

Bijna negenduizend mensen volgen hun avontuur via de Instagram-pagina ktmafricanadventure. Ze delen er informatie over hun motoren, bepakking en route. Er komt ook nogal wat bij kijken, vertellen Martijn en Ronald. Landen die eerder wel op de route lagen, moeten nu worden geskipt. Vanwege corona of oorlogen. Martijn: "Ethiopië en Soedan bijvoorbeeld. We rijden vanuit Twente naar Turkije en gaan via Iran door naar Dubai. Dan pakken we de boot naar Kenia." Via Instagram zijn ze al door verschillende mensen uitgenodigd voor overnachtingen en barbecues.

En dan de voorbereidingen. Ook daar hebben ze nu nog hun handen aan vol. Van importverklaringen voor de motoren en verzekeringen tot vaccinaties en financiën. Martijn: "In Iran kunnen we nergens met onze bankpassen betalen, dus dan zullen we dollars mee moeten nemen. Of bepaalde onderdelen van onze motoren zijn nergens te krijgen. Ook daar moet je nu al rekening mee houden."

En wat neem je wel en niet mee? De bagage is al gehalveerd ten opzichte van twee jaar geleden, zegt Ronald met een grote lach op zijn gezicht. "Ik heb de komende maanden drie onderbroeken. Eentje aan en twee mee. En twee T-shirts. Het is een beetje behelpen, maar dat eenvoudige leven maakt het juist mooi."