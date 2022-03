Anders en vooral spaarzamer leven: voor de helft van de mensen in België is dat door de torenhoge energieprijzen tegenwoordig dagelijkse kost, zo leerde onze Grote Peiling. Maar hoe probeert de gemiddelde Belg nu precies wat geld opzij te leggen? Wij trokken in Antwerpen en Gent de straat op en vroegen het ze zelf.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Susanna Broothaerts (50) uit Londerzeel, juwelierster: 'Overal meteen licht uit én koud douchen'

"Vooral de verlichting hou ik tegenwoordig nauwlettend in het oog. Op het gekke af, zelfs. Zo heb ik in mijn huis één van mijn twee lampen uitgedraaid, en dat was dan al een spaarlamp. Maar die andere blijft sowieso branden. Als ik 's avonds tv kijk, moet ik voor de gezelligheid toch nog altijd wat licht hebben. Helemaal in het donker zitten kan ik niet. Maar tegelijk betrap ik mezelf erop dat ik voor de andere kamers in mijn huis wel heel erg strikt ben geworden. Daar zal nergens nog licht branden als er niemand is. Zelfs in mijn juwelierswinkel op het gelijkvloers doe ik het intussen bewust met minder lichtspots."

"Hoeveel ik daarmee uiteindelijk hoop te besparen? Met 200 à 300 euro op jaarbasis zou ik al tevreden zijn. Al zal dat niet alleen door minder lichtverbruik zijn, maar met al mijn 'spaarmodussen' samen. Zo gebruik ik de droger eigenlijk nooit meer. Bij mooi weer hangt de was buiten, en bij slecht weer in de woonkamer. (lacht) Ook al zit mijn man daar soms wat mee verveeld: 'Wat als we straks onverwacht bezoek krijgen?'"

"Daarnaast volg ik ook al enkele weken een zeer interessante tip van topmodel Hannelore Knuts. Die vertelde dat zij 's ochtends in de douche met warm water start en dan de kraan langzaam kouder en kouder zet. Intussen douche ik ook op die manier en dat lukt prima. Op die manier voelt zelfs de kille badkamer warm aan van zodra je uit de douche stapt én mooi meegenomen is dat je door het steeds kouder wordende douchewater meteen ook klaarwakker bent."

"Al hou ik de mogelijk grootste besparing nog achter de hand: tijdens de paasvakantie met het gezin thuisblijven en de al een beetje geplande vliegvakantie naar Gran Canaria overslaan. Dat zou meteen 3.000 euro uitsparen. Al is de knoop nog niet helemaal doorgehakt. Veel zal afhangen van de energierekening, die wellicht eerstdaags in de bus valt. Als die bovenmaats groot uitvalt, wil ik daar direct een even grote besparing tegenover zetten. Want op mijn eten besparen zie ik niet zitten."

Guus Roegies (66) uit Ruiselede, gepensioneerde: 'Niet meer met de auto naar het bos voor een wandeling'

Guus Roegies (66) uit Ruiselede was manager bij een telecombedrijf en krijgt 'bijna 3.000 euro' pensioen. Samen met zijn vrouw huurt hij een ruim rijtjeshuis. Huurprijs: 1.070 euro. "Gezien mijn inkomen met ongeveer 1.000 euro is gezakt, en alles duurder wordt, gaan we op zoek naar een goedkopere huurwoning. We hebben een vast energiecontract bij Eneco en kregen onlangs een afrekening voor gas en elektriciteit van zowat 500 euro. Meer dan ik had verwacht." De woning van Roegies is goed geïsoleerd, de verwarming staat er op 21,5 graden. "Ons energieverbruik is afgenomen sinds onze dochter - die tijdens de coronacrisis tijdelijk weer bij ons was ingetrokken - opnieuw in Brussel woont. Zij nam nogal vaak een bad", glimlacht Roegies.

Hij kwam met de wagen naar Gent om te winkelen, maar voor boodschappen in het dorp neemt hij sinds kort wat vaker de fiets. "Ik ben wielertoerist bij WTC Ruiselede, en op die hobby wil ik niet besparen. Mijn vrouw en ik wandelen ook graag en waar we vroeger de wagen namen naar het bos, gaan we sinds de energiecrisis vaker in het dorp wandelen." Roegies bespaart ook op voeding. "Vroeger dronken we Nespresso, nu Nescafé. In de supermarkt kiezen we vaker voor de huismerken. Ik heb niet het gevoel dat we ons tekortdoen."

Bello Biodun (57) uit Gent, arbeider: 'Na twee jaar ga ik toch mijn ouders bezoeken in Nigeria'

Bello Biodun (57) verliet in 2006 zijn geboorteland Nigeria om in te Gent wonen, zijn vrouw en vier kinderen volgden. Biodun is arbeider bij Volvo, huurt een woning van 748 euro en heeft een inkomen van ongeveer 2.000 euro. "Mijn twee zonen en twee dochters studeren nog. Ik heb geen auto en fiets naar het werk, waarvoor ik 20 cent per kilometer krijg. De hogere energierekening compenseren we door minder kleding te kopen. Schoenen moeten maar wat langer meegaan."

Sinds twee maanden is Biodun met ziekteverlof, omdat hij een operatie moet ondergaan. "Daardoor is mijn inkomen gedaald, maar zelfs samen met de gestegen levensduurte zal dat me niet weerhouden om dit jaar mijn ouders te bezoeken in Nigeria. Voor de coronacrisis deed ik dat zelfs tweemaal per jaar. Nu is het twee jaar geleden dat ik mijn vader en moeder heb gezien."

Marie-Pauline Moonen (50) uit Antwerpen, zelfstandige: 'Twee fietstassen lossen al heel wat op'

"Mijn grootste vorm van besparen is er voornamelijk toevallig gekomen: door een tijdje geleden van het platteland naar Antwerpen-stad te verhuizen. Sindsdien stap ik nog amper in de auto en doe ik zowat alle verplaatsingen te voet, per fiets of - als het hard regent - met het openbaar vervoer. Ook de meeste van mijn grote boodschappen doe ik met de fiets: je zou er echt van versteld zijn hoeveel er eigenlijk wel in twee fietstassen past. Eigenlijk haal ik mijn auto alleen nog uit de garage als ik mijn voetballende zoon naar een uitwedstrijd moet rijden, maar mijn autogebruik is meer dan gehalveerd. Reken zelf maar uit hoeveel brandstof ik daar de afgelopen tijd al mee uitgespaard heb, bovenop het geld dat ik sowieso al kwijt zou zijn aan parkeertickets en de tijd bij het zoeken naar een parkeerplaats."

"Of ik het hierdoor uitgespaarde geld ook nog eens opzij zet, is dan weer een andere zaak. Ik doe al eens graag een terrasje met vriendinnen en dat bewust minder gaan doen om besparingsredenen, ben ik ook nu echt niet van plan. Als mens moet je ook nog wat plezier kunnen beleven aan het leven, hè."

Thalia (29) en Ian (27) Cauwels uit Evergem, kinderopvangster en operator: 'Vaker douchen op het werk en in de fitness'

Thalia (29) en haar broer Ian (27) Cauwels uit Evergem hebben allebei een eigen woning. Ian woont alleen, Thalia met haar man. Thalia werkt in de kinderopvang en verdient 1.700 euro per maand, Ian is operator bij Shell en krijgt elke maand 2.500 euro op zijn rekening. "Hoewel mijn voorschotfactuur voor energie met 200 euro was opgetrokken, heb ik nog 1.500 euro moeten bijleggen. Mettertijd wil ik een warmtepomp installeren, maar dat is een zware investering", zegt Ian. Hij heeft de thermostaat van 21 naar 20 graden gedraaid. "En ik neem vaker een douche op het werk of in de fitnessclub." Thalia heeft zonnepanelen en wacht nog op de energierekening. "Ik heb de verwarming van 21 naar 19 graden gezet. Gelukkig viel het weer de afgelopen weken mee."

Zowel Ian als Thalia heeft een auto. Ian rijdt sinds kort wat langzamer en neemt voor korte verplaatsingen vaker de fiets. Thalia loopt graag en terwijl ze vroeger de auto nam om rond de Watersportbaan, op 15 km van haar woning, te lopen, werkt ze zich nu rond haar huis in het zweet. "En ik laat de wasmachine pas draaien wanneer ze écht vol zit", zegt Ian.

Robby Cleiren (50) uit Antwerpen, acteur: 'Wagen mét kilometerverzekering'

"Nog meer dan anders ergeren mijn kinderen, een zestienjarige en een prille twintiger, zich momenteel aan mij. Elke dag opnieuw zeg ik dat ze het licht moeten uitdoen als ze een kamer verlaten. Destijds hebben ze meegelopen in de klimaatbetogingen, dan kunnen ze ook deze moeite doen, vind ik. (lacht) Ook al horen ze dat niet graag. Intussen gebruik ik voor korte afstanden mijn gewone fiets, én voor verre afstanden mijn plooifiets in combinatie met het openbaar vervoer. En daar kom ik vanuit mijn huis in Deurne ook overal mee."

"Vroeger hadden we twee auto's, omdat mijn vrouw in Brussel werkte. Maar sinds ze weer in Antwerpen werkt, hebben we die al van de hand gedaan. En langzaamaan overweeg ik om ook mijn eigen auto voorgoed weg te doen. Ook al let ik bewust op elke kilometer die ik er nog mee afleg. Daarom heb ik ook de allerlaagste kilometerverzekering genomen, dat stimuleert me nóg meer om die wagen niet te gebruiken. Onlangs las ik dat elke wagen minstens 90 procent van de tijd stilstaat. Eigenlijk absurd als je daarover nadenkt en tegelijk zo'n makkelijke manier om - los van de aankoopprijs - vele honderden euro's uit te sparen. En ongemerkt nog meer, want door veel te fietsen blijf ik perfect op gewicht en hoef ik ook niet om de haverklap nieuwe kleren te kopen."

Sam Hanssens uit Gent: 'Ik overweeg minder om naar een café te gaan'

Sam Hanssens is zelfstandige in de machinebouw, heeft een vrouw en twee jonge kinderen en huurt een huis in Gent. Hij ontving nog geen rekening voor gas en elektriciteit, maar laat uit voorzorg alvast de verwarming een uur minder draaien. Vroeger zette hij de verwarming thuis graag op 21 graden, nu neemt hij genoegen met 19 graden. Besparen op verplaatsingen met de auto vindt Hanssens moeilijk. "Ik werk in Antwerpen, met het openbaar vervoer ben ik twee uur onderweg. Eens mijn auto is afgeschreven, koop ik een elektrische. Voor het klimaat. Dagelijkse boodschappen doe ik te voet of met de fiets, wekelijks winkelen we bij Colruyt en daar grijpen we al wat vaker naar de goedkopere merken."

Hanssens heeft jaarabonnementen in de fitness- en golfclub en is niet van plan die op te geven. "Wel overweeg ik minder naar het café te gaan en misschien wat vaker een pint te drinken in plaats van een cocktail of een Duvel. Ik doe dat nog niet, maar ik denk er wel aan (lacht). Wel heb ik thuis de halogeen- door ledlampen vervangen en heb ik de ramen van tochtstrips voorzien om energie te besparen."

Nora Cornelis (23) uit Aalst, studente: 'Besparen doe ik alleen op kleding'

Nora Cornelis (23) uit Aalst studeert corporate finance in Gent en woont samen met drie andere studenten. "De verwarming staat bij ons al wekenlang uit. We hebben veel lichtinval, dat scheelt wel op vlak van temperatuur." De auto die ze thuis heeft, gebruikt ze weinig. "De meeste verplaatsingen doe ik met het openbaar vervoer. Of ik langzamer ga rijden met de auto? Nee. Of ik minder uitga? Nee. Besparen op hobby's? Nee. Op reizen? Nee." Nora gaat er vanuit dat ze goed kan sparen. "Met mijn werk in Bar Lume verdien ik 350 euro per maand, mijn ouders betalen mijn studie en mijn huis. Enkel op kleding bespaar ik, door minder te kopen en vaker hetzelfde te dragen. Hoe ik de levensduurte zie ontwikkelen? Als economist vrees ik dat we aan de vooravond van een zware crisis staan, en dat de kloof tussen rijk en arm de komende jaren veel groter zal worden."