Professor en Topdokter Elske Vrieze zag hoe haar dienst tijdens de pandemie overspoeld werd door meisjes en vrouwen met eetstoornissen. 'Iedereen had een gevoel van controleverlies', verklaart ze. Maar wanneer gaat het om tienerkuren en wanneer moet je alarm slaan? Hoe voorkom je dat voeding de vijand wordt? En vooral: hoe word je weer beter?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Professor Elske Vrieze (45), nu te zien in Topdokters op de Belgische zender Play4, staat aan het hoofd van de afdeling Eetstoornissen in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Ze behandelt er al tien jaar - vooral - meisjes en jonge vrouwen, maar de afgelopen twee jaar waren voor haar ongezien. "Vanaf het begin van de coronaperiode zagen we een plotse stijging van het aantal eetstoornissen. Intussen zijn er studies verschenen waaruit blijkt dat dat wereldwijd het geval was. In België zijn er maandenlange wachtlijsten: de zorg was niet voorzien op zo'n sterke stijging in zo'n korte tijd. We moeten nog enkele jaren afwachten om te zien of het om mensen gaat die sowieso een eetstoornis hadden ontwikkeld of om gevallen die er anders niet waren geweest."

Waar kwamen die eetstoornissen vandaan?

"Iedereen had een gevoel van controleverlies omdat ons leven er plots heel anders uitzag. Dat gaf vooral kwetsbare jongeren het gevoel dat ze geen houvast meer hadden. Je eten controleren kan een manier zijn om minder chaos te ervaren in je leven. Maar ook de weinige sociale contacten waren moeilijk. Vrienden helpen je bij de zoektocht naar je identiteit: van welke muziek hou je, tot welke groep behoor je? Zonder hen ontstaat er een leegte."

"Herinner je je hoe we in die eerste lockdown niets meer mochten, behalve wandelen? Zelfs op een bankje zitten was verboden. We werden alleen aangemoedigd om gezond te blijven, op ons eten te letten en te bewegen. Ik hoor nu soms nog van patiënten: 'Het is allemaal begonnen met corona toen ik me eenzaam voelde. Ik had niets omhanden en dacht: ik ga diëten en aan mijn gezondheid werken.'"

Terwijl anderen net gingen bakken. Er ontstond zelfs een tekort aan bakpoeder.

"Bij de hele bevolking was er eerder een gewichtstoename dan een -afname. Mensen aten gemiddeld meer en bewogen minder. We kregen hulpvragen rond alle types eetstoornissen: anorexia, boulimie en eetbuistoornissen. Maar zeker 'de anorexies' hadden nood aan acute hulp. Dat waren veelal jongeren met een nieuwe eetstoornis en volwassenen die hervielen. Zij stopten vrij extreem met eten en verloren veel sneller dan voor corona heel veel gewicht. Hun lichaam kreeg geen tijd om zich aan te passen, waardoor er veel medische problemen opdoken omwille van het lage gewicht. Problemen die er anders niet waren geweest."

Hoe levensbedreigend is dat?

"In mijn ziekenhuis zijn er ongeveer één à twee overlijdens per jaar door anorexia: meestal vrouwen tussen de 20 en 30 jaar die al langer kampen met een eetstoornis. Dat zegt wat over de ernst. Als je naar de sterftecijfers kijkt, is anorexia nervosa het ernstigste psychiatrische ziektebeeld binnen de groep adolescente meisjes. Voor elke jongen met anorexia of boulimia nervosa zijn er dertien meisjes. Hoe dat komt, weten we niet. Het onderzoek naar hormonen en genetica geeft geen sluitend antwoord. Mogelijk komen mannen er minder makkelijk mee naar buiten. Als het gaat om eetbuien of eetbuienstoornis, is er een meer gelijke verdeling tussen man en vrouw."

"Ongeveer 40 procent van wie met een eetstoornis kampt, herstelt volledig. Een groot deel krijgt te maken met restsymptomen en blijft kwetsbaar om er weer een te ontwikkelen: zo'n 30 procent lijdt chronisch aan een eetstoornis en herstelt niet goed."

Ik las dat 25 procent niet geneest of zelfs doodgaat, al dan niet door zelfdoding?

"Bij ongeveer de helft van wie sterft, is er sprake van zelfdoding. De andere helft overlijdt door medische problemen die te wijten zijn aan de eetstoornis. Maar zelfdoding kan op verschillende manieren - ook door te stoppen met eten, en dan valt het onder de medische problemen. Soms is er ook een suïcidepóging."

Schokkende cijfers zijn dat.

"Ja, al komt een eetstoornis relatief weinig voor, zeker in vergelijking met depressie of psychose. Het gaat om zo'n 1 procent van de bevolking. Hoewel anorexiapatiënten het zichtbaarst zijn, is het de kleinste groep binnen de eetstoornissen."

Hoe ontstaat een eetstoornis eigenlijk?

"Er is vaak een soort kwetsbaarheid vanuit de genen en de helft heeft iets traumatisch meegemaakt. Dat kan gaan van misbruik tot pesten. Ook een bepaald type persoonlijkheid kan je gevoelig maken. Dikwijls zijn het perfectionistische mensen. Een eetstoornis ontwikkelt zich niet van de ene dag op de andere."

"De kern van elke eetstoornis is dat er héél sterke emoties en gedachten aan voeding gekoppeld worden. Die bepalen wat je eet, hoeveel en wanneer. Je eet heel weinig, vermijdt bepaalde producten angstvallig om de chaos in je leven te controleren of je kan net enorm verlangen naar eten of zoetigheid."

Gaan eetbuien niet net over een verlies aan controle?

"Eetbuien kan je in twee ziektebeelden opsplitsen. Bij boulimia nervosa gaat het heel erg over willen controleren wat je eet, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer omdat je zoveel honger hebt of zo naar eten verlangt. Dan is een eetbui het ultieme controleverlies. Vaak zijn dat mensen die overdag heel weinig eten en 's avonds een grote eetbui hebben. Dat ervaren patiënten als een soort falen. Mogelijk gebruiken ze laxeermiddelen of braken ze het eten weer uit, maar omdat ze genoeg eten binnenkrijgen, hebben ze minder of geen ondergewicht. Mensen met anorexia en boulimia nervosa hebben vaak een laag zelfbeeld en tegelijk hoge verwachtingen van zichzelf."

"Anderen hebben eetbuien als een vorm van emotieregulatie. Ervaren ze erg veel negatieve emoties, dan kan voeding troost bieden. Even lijkt dat te lukken, maar uiteindelijk voelen ze zich erg schuldig en slecht. Bij hen gaat het minder over die controle."

Elske Vrieze. Elske Vrieze. Foto: Joris Casaer

Hoe behandel je een eetstoornis?

"Een patiënt moet gemotiveerd zijn. De behandeling gaat vaak met vallen en opstaan en kan vijf of zes jaar duren. Tijdens corona zijn we door de hoge wachtlijsten gestart met een dagprogramma voor jongeren. We wilden dat ze thuis wat konden blijven oefenen met eten, en een dagprogramma is ook gewoon goedkoper, waardoor we meer patiënten kunnen behandelen."

"Op dit moment is de wachtlijst voor een opname nog twee maanden voor jongeren en vier maanden voor volwassenen. We zijn ook gestart met multi-­family-therapie. Daarin kunnen verschillende families en patiënten elkaar steunen en helpen met tips. Het geeft vaak momenten van erkenning en herkenning. Een eetstoornis weegt enorm op het hele gezin, ook op de andere kinderen."

Hoe zorg je ervoor dat je kind gaat eten?

"Ouders hopen soms dat een opname alles oplost, 'want dan moet onze dochter eten'. Maar zo werkt het niet. Een belangrijk deel van herstel gebeurt thuis, aan de eigen eettafel. Opname is nodig wanneer de ambulante hulp niet goed werkt of wanneer de mentale of fysieke toestand zo ernstig is dat het thuis niet meer gaat."

"Een eerste stap in het herstel is het onderscheid leren maken. Wat zijn mijn eetgestoorde gedachten en wat zijn mijn eigen gedachten? Dat is belangrijk voor de persoon zelf en voor de familie. Enerzijds weet een patiënt dat ze moet eten om te overleven, anderzijds fluistert die irrationele eetstoornis haar dingen in die niet kloppen. Door de eetstoornis als aparte entiteit te beschouwen, leer je het ziektebeeld te begrijpen en reduceer je het aantal conflicten. Je bent als ouder niet boos op je kind, wel op de eetstoornis. Je kan liefdevol blijven en toch zeggen dat je die eetstoornis niet in huis wil."

Iemand dwingen om te eten heeft geen zin?

"Als je heel erg gaat controleren, dan zegt die eetstoornis: 'Zie je wel, de wereld wil je dik maken!' Je creëert mogelijk veel vijandigheid en geeft de boodschap dat ze het niet zelf kan en dat je het moet overnemen. Je moet blijven overleggen om iemand te helpen de juiste keuzes te maken. De connectie behouden is essentieel."

Moet je op zoek naar de dieperliggende oorzaken? Ben je er dan van verlost?

(beslist) "Nee. Het is belangrijk om erover te praten, omdat mensen ermee inzitten, maar veel lost het meestal niet op. Ook al ken je de oorzaak, je bent bijvoorbeeld gepest, hebt iets dramatisch meegemaakt of hebt je ongelukkig gevoeld, het helpt toch vooral naar het hier en nu te kijken. Wat kan je doen om verder te groeien?"

"We werken vaak met een eetdagboek, waarin patiënten en ouders noteren wat ze wanneer aten en wat er voordien en nadien gebeurde. Lijkt het eerst alsof de eetbuien hen plots overkwamen, dan ontdekken ze gaandeweg patronen. Of welke gedachten en emoties maakten dat het eten wel of niet lukte? De kunst is vooraf in te grijpen. Stel dat je telkens eetbuien hebt op stressvolle momenten, dan kan het helpen om te denken aan iets aangenaams, of jezelf af te leiden door bijvoorbeeld met je huisdier te spelen."

Als ouders troosten we onze kinderen met een snoepje of ijsje om de pijn te verlichten. Hoe verantwoord is het om die link van jongs af aan te leggen?

"Eten is nu eenmaal een beloningsmiddel. Het stelt je in staat om te overleven, maar het is ook lekker en iets wat we graag doen. Daarbovenop heeft het een sterke sociale betekenis. Maar als voeding het enige middel is dat helpt om je beter te voelen, of je bent er constant mee bezig, of je hebt een verstoord lichaamsbeeld, of je wilt afvallen maar zoekt toch de hele tijd die beloning op, dan kan je spreken van een eetstoornis."

Welke signalen kunnen wijzen op een eetstoornis?

"Als iemand plots veel afvalt of bijkomt, extreem veel begint te sporten of heel eenzijdig gaat eten of maaltijden overslaat. Soms valt het op dat ze minder praten, prikkelbaar zijn, zichzelf isoleren en zelfs niet meer afspreken met vrienden."

Kunnen we spreken van problematisch gedrag wanneer tienermeisjes op school hun boterhammen wegmoffelen?

"Voor sommige patiënten is het mogelijk ooit zo begonnen, maar op zich hoeft dat niet direct om pathologisch gedrag te gaan. Tieners kijken naar elkaar en naar wat ze eten als een manier om los te komen van hun ouders. Boterhammen weggooien kan een vorm van zo'n experimenteergedrag zijn, daarom lijd je nog niet aan ano­rexia. Soms zie je dat tieners juist vaak voor fastfood kiezen en naar de snackbar gaan: ook dat betekent op zich niet veel. Maar als je continu lege verpakkingen onder het bed vindt, of als ze gaan overgeven, dan moet je het bespreken. Ook als iemand elke keer na het eten naar de wc gaat en daar langer blijft dan verwacht, kan dat een alarmsignaal zijn."

"Soms vinden ouders echt zakjes overgeefsel op de kamer, omdat hun kind 's nachts een eetbui had en niet naar de wc durfde om geluid te maken. Dan wordt het tijd om het gesprek aan te gaan. Zijn ze heel erg bezig met gewicht of uiterlijk, of gaat het om emotie­regulatie? Als je voelt dat het ernstiger is dan gedacht, moet je de stap naar de huisarts durven te zetten en met de school praten."

Als je dochter een eetstoornis krijgt, ligt dat dan ook aan de vader die aan intermittent fasting doet, of aan de moeder die enkel keto kookt?

"Was het maar zo simpel. (lacht) Hoewel een dieet een trigger kan vormen als er zich in je hoofd een eetstoornis aan het ontwikkelen is, is het zeker nooit de oorzaak."

Wat kunnen ouders preventief doen?

"Omdat het zo'n complex probleem is, is het niet makkelijk. Eetstoornissen hebben voor een stukje te maken met identiteit, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Je kan proberen je kinderen zelfvertrouwen mee te geven en ze af en toe complimentjes te geven. Thuis over gevoelens praten kan helpen. Praten lost niet alles op, maar kan opluchten en leert hen emoties te kanaliseren. Perfectionisme is voor een stukje genetisch, maar als ouder kan je hen leren te relativeren. Soms zeggen vaders: 'Mijn dochter is enorm perfectionistisch, maar van mij hoeft dat echt niet!' Intussen werken ze heel hard en leggen ze de lat enorm hoog voor zichzelf. Dan mag je nog zo vaak zeggen dat je dochter niet altijd hoeft te presteren, het voorbeeld dat je geeft, heeft veel meer impact dan de woorden die je uitspreekt."

"Toch helpt het dan niet om je als therapeut beschuldigend op te stellen. Het zijn niet de ouders die het ziektebeeld veroorzaken, al denk ik wel dat bepaald gedrag meer helpt en ander gedrag minder. Daar ga je samen naar op zoek."

Elske Vrieze. Elske Vrieze. Foto: Joris Casaer

In hoeverre is het onbereikbare schoonheidsideaal het probleem?

"Ik denk niet dat de maatschappij eetstoornissen veroorzaakt. Er waren al beschrijvingen van eetstoornissen - mensen met ondergewicht en overgewicht - in de middeleeuwen. Ze werden op kermisattracties tentoongesteld als rariteit. Je had de heel dikke man, de heel magere man en de hongerkunstenaar… In het klooster had je nonnen die bevangen waren door God. Het niet-eten werd een beetje verheerlijkt in die tijd, alsof je een soort heilige was. Mogelijk ging dat om anorexia. Als ziektebeeld werd anorexia nervosa voor het eerst in de 19de eeuw beschreven, zij het enkel als diagnose van weinig eten. Het verstoorde lichaamsbeeld kwam er pas bij rond 1920 en het schoonheidsideaal van mager te moeten zijn dateert zelfs pas van na de Tweede Wereldoorlog."

"Tegelijk waren er periodes - denk aan de Romeinse tijd - waarin eetbuien verheerlijkt werden. Er stonden braakbakken klaar, als teken van rijkdom, om over te geven en nog meer te eten. Afwijkend eetgedrag is er altijd geweest."

3 tips om een eetstoornis te voorkomen

"Geef je kinderen af en toe complimenten en werk aan hun zelfvertrouwen. Toon dat het oké is om over je gevoelens te praten en leer hen relativeren. Kampen ze met perfectionisme? Laat zien dat niet alles altijd perfect hoeft te zijn."

"Voor jonge kinderen is een eetstructuur handig, met een ontbijt, middageten en tussendoortjes. Wat je hen voorschotelt en wanneer, bepaal je als ouder. Hoeveel een kind eet, moet je echt niet sturen."

"Vanaf de adolescentie willen kinderen zelf beslissen wat ze eten. Dat maakt deel uit van het zoeken naar hun identiteit. Mijn dochters zijn vegetariër geworden, maar omdat ik flexibiliteit belangrijk vind, eet ik soms nog vlees, om hen te tonen dat je niet superstrikt met regels hoeft om te gaan."