Een enorme kas, bestemd voor de teelt van legale wiet, midden in een tuinbouwgebied: het komt er waarschijnlijk nog dit jaar van in de Betuwe. Cannamax wil op een perceel van 2 hectare in de gemeente Lingewaard hennep en hasj gaan verbouwen. Daarmee is de veelbesproken wietproef weer een stapje dichterbij.

Cannamax hoopt dat jaarlijks z'n 10.000 kilo legale wiet de kas tussen Bemmel en Huissen verlaat. Die is bestemd voor coffeeshops in de tien steden die meedoen aan het wietexperiment. Daartoe behoren ook Arnhem en Nijmegen.

Zoals het er nu uitziet, wordt volgend jaar daadwerkelijk een start gemaakt met de omstreden wietproef. De elf coffeeshops in Arnhem en de dertien coffeeshops in Nijmegen mogen voor een periode van tenminste vier jaar alleen nog maar wiet afnemen van een legale teler. Zo wil de overheid de criminele drugsproducenten buiten de deur houden. Op dit moment zijn er in Nederland zeven telers aangewezen die wiet mogen kweken.

Alle lichten op groen

Cannamax is dus één van hen. Derk Wisman, directeur van het bedrijf, vertelde eerder al blij te zijn met de stek in de Betuwe. Het aangekochte perceel ligt aan een doodlopende weg, ver weg van de bewoonde wereld. "Omwonenden zullen geen last van ons ondervinden, de route voert niet langs hun huizen."

Toch klinkt het best spannend: zo'n megakas vol wiet, tussen de appel- en perenbomen. Trekt dat geen verkeerd volk aan? Volgens een woordvoerder van de gemeente Lingewaard is er een uitvoerige veiligheidscheck geweest en 'staan alle lichten op groen': "Om een goed advies te kunnen geven, heeft de burgemeester ook advies opgevraagd bij de politie en het Openbaar Ministerie. Op basis van deze toetsing waren er geen redenen om een negatief advies te geven."

Wildwestverhalen

Ook Wismans wil niets weten 'over wildwestverhalen over drugs': "Wij hebben het hier over legale wietteelt. Ons bedrijf is afdoende beveiligd tegenover eventuele onverlaten. En we staan via het alarm in direct contact met de politie. Die is binnen vijf minuten ter plaatse."

Het gaat daarbij om zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen, zo is te lezen op de website van Cannamax: 'En indien geen gelegenheid geboden wordt - 'de gelegenheid maakt de dief' - tot het begaan van een misdrijf is de kans op de uitvoering van zo'n misdrijf minimaal.'

Om verdere koudwatervrees weg te nemen, wil het bedrijf op termijn excursies organiseren voor omwonenden en andere belanghebbenden. Ook komt er een klein expocentrum waar buurtbewoners op de hoogte worden gehouden over het experiment en informatie kunnen krijgen over cannabis en het gebruik daarvan.

Als het laatste papierwerk in orde is gemaakt en benodigde vergunningen binnen zijn, kan Cannamax aan de slag. En daarmee komt er eindelijk weer schot in de zaak: de wietproef zou eigenlijk vorig jaar al van start moeten gaan, maar liep meerdere malen vertraging op.

Straatdealers

Coffeeshops in Arnhem en Nijmegen staan niet bepaald te springen om verplicht staatswiet af te nemen. Harry, eigenaar van coffeeshop Speak Easy in Arnhem, zegt dat hij 'vol vragen zit'. Ambtenaren gaven onlangs tijdens een onlinesessie tekst en uitleg. Voor Harry werd het er niet duidelijker op.

"Ik heb sterk de indruk dat zij nog nooit een jointje hebben gerookt. Ze hadden er geen idee van wat ze met onze vragen aan moesten. Het lijkt mij verstandig dat het ministerie een echte deskundige, bijvoorbeeld een oud-coffeeshophouder, aantrekt die onze wereld kent."

Hij hoopt dat het experiment een succes wordt. "Alles zal afhangen van de prijs en de kwaliteit. Als de kwaliteit tegenvalt, lopen de klanten weg. En die komen nooit meer terug. Als het een mislukking wordt, vrees ik voor het voortbestaan van mijn coffeeshop. Want ik kan mijn personeel niet betalen als de klanten zich wenden tot de straatdealers of de huisverkopers."

Kat uit de boom kijken

Veel keus hebben de coffeeshophouders niet. "Zeg maar gerust geen keus. Elke coffeeshop die is gevestigd in een gemeente die aan het experiment meedoet, is verplicht de legaal gekweekte wiet af te nemen. Weiger je dat, dan raak je je vergunning kwijt. En als de kwaliteit goed is en de prijs is oké, dan is het prima. Maar anders zitten wij met groot probleem."

Daarom had Harry liever gezien dat Arnhem eerst de kat uit de boom had gekeken. "Net als Amsterdam bijvoorbeeld. Laat andere steden het maar uitproberen en als het een succes is, doe je mee."

Ook bij De Kronkel in Nijmegen leven er vragen. "Nu hebben we nog de keuzevrijheid in wat we wel en niet in huis halen en kunnen we hoogwaardige kwaliteit van onze producten waarborgen", zegt bedrijfsleider Stan. "Daarnaast: als telers om wat voor een reden niet kunnen leveren, zullen onze klanten hun waren ook op de illegale markt moeten halen."

Overgangsperiode

Op het moment dat de wietproef van start gaat, geldt er een overgangsperiode van zes weken waarbij coffeeshops zowel legale als zelf ingekochte wiet mogen verkopen. "Daarom pleiten wij voor een langere overgangsperiode: zodat we écht zeker weten dat de legale wiet niet van middelmatige kwaliteit is. Want als dat wél zo is, zal je zien dat mensen de straat op gaan voor wiet en is de proef als mislukt voordat deze goed en wel begonnen is."

Marieke Smit, gemeenteraadslid van GroenLinks in Nijmegen, deelt die zorgen. Smit heeft zich de afgelopen jaren regelmatig hard gemaakt voor de belangen van de coffeeshophouders. "Het idee om met een wietproef de criminele exponent weg te nemen, is natuurlijk een goede. Maar we moeten waken dat het niet een averechts effect heeft en gebruikers naar straatdealers jaagt. Want dan zijn we nog veel verder van huis."

Naschrift: beide coffeeshophouders willen uit veiligheidsoverwegingen alleen met hun voornaam in het artikel worden genoemd. Hun volledige namen zijn bekend bij en geverifieerd door de redactie.

Strenge eisen voor legale wiettelers

Met de legale wietproef hoopt de overheid criminele leveranciers van hennep en hasj buiten de deur te houden. Want hoewel Nederland al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een gedoogbeleid voert - en coffeeshops wiet mogen verkopen - is de (grootschalige) kweek ervan nog altijd illegaal.

Tien steden in Nederland doen mee aan het wietexperiment, waaronder dus Arnhem en Nijmegen. De start van de proef is al enkele keren vertraagd en staat nu op de rol voor medio 2023. Alle coffeeshops in Arnhem en Nijmegen moeten voor de periode van tenminste vier jaar afnemen van legale telers. Als zij dat niet doen, raken ze hun vergunning kwijt.

Tien legale telers mogen de wiet leveren. Op dit moment zijn er zeven telers door een strenge selectie van de overheid gekomen, waaronder Cannamax in de Betuwe. Liefst 147 telers hadden zich aangemeld voor het experiment, maar het merendeel bleek niet aan de vereisten te doen. Zo moet een burgemeester positief oordelen over de teler, mogen telers geen crimineel verleden hebben en moeten ze aantonen dat ze hun kwekerij goed kunnen beveiligen. Ook mogen buurtbewoners geen hinder ondervinden van de legale teelt.

De deelnemende coffeeshops mogen zelf kiezen waar ze hun wiet inkopen. Dat betekent dat coffeeshophouders in Arnhem en Nijmegen niet verplicht zijn om bij Cannamax in te slaan, maar ook elders in het land bij een legale teler mogen shoppen.