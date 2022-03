Een verdachte van opruiing in de gevangenis zetten terwijl een rechter nog uitspraak moet doen, is ongebruikelijk en niet de gangbare route, stellen strafrechtadvocaten. Vandaag krijgt Willem Engel te horen of hij voor zijn vermeende opruiende berichten langer vast blijft zitten. 'Door Engel langer vast te houden kunnen ze van hem onbedoeld een martelaar maken.'

Voor de dertiende nacht slaapt Willem Engel in de Penitentiaire Inrichting Hoogvliet in Rotterdam. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van het plaatsen van zeker zeven opruiende, corona-gerelateerde berichten op sociale media. Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet, denkt het OM.

Ongeacht of dit waar is of niet, vinden strafrechtspecialisten het een 'heel zwaar middel' om iemand op grond hiervan op te sluiten. "We grijpen in Nederland heel snel naar het middel van voorlopige hechtenis", zegt advocaat Peter Schouten. "Ik ben daar absoluut geen voorstander van. Verdachten mogen wat mij betreft hun berechting in vrijheid afwachten, tenzij er sprake is van poging tot moord of een ernstige stalkingszaak, waarbij mensenlevens op het spel staan."

'Rechtsstaat onwaardig'

Schouten trekt een vergelijking met de Verenigde Staten. "Daar kan iemand die verdacht wordt van moord al na een paar weken buitenkomen, zolang er maar eventjes borg betaald wordt. Dat geeft wel aan hoe streng de situatie in ons land is."

Met uitingsdelicten zoals bij Willem Engel is waakzaamheid geboden, benadrukt Schouten. "Je komt met dit soort zaken al snel op een hellend vlak terecht. Opruiing is doorgaans moeilijk te bewijzen. Van deze zaak krijg ik een beetje de indruk dat, omdat iedereen Engel zo onuitstaanbaar vindt, er een soort verleiding ontstaat om automatisch over te gaan tot een voorlopige hechtenis." Dat is, zo zegt Schouten ook in een reeks berichten op Twitter, een 'democratie en rechtsstaat onwaardig'.

Uiteindelijk komt iemand vrij

Strafrechtadvocaat Chiem Peters onderschrijft dit. "Het uitgangspunt blijft dat iemand zijn proces in vrijheid mag afwachten, dat zou zeker moeten gelden in dit soort zaken." Dat Engel dertien nachten in de PI zit en mogelijk langer moet blijven, is volgens de advocaat uitzonderlijk. "Er wordt door het OM vaker vervolgd voor uitingsdelicten als opruiing, voorlopige hechtenis is daarbij zeker niet de norm." Dat Engel in dit stadium al in de gevangenis zit, laat zien dat het OM de zaak hoog opneemt, aldus Peters.

"Ze zullen er goed over nagedacht hebben, maar ik vraag me af of dit wel de juiste weg is. Je zit natuurlijk met de realiteit dat je voor dit soort zaken ook weer geen jaren gevangenisstraf opgelegd krijgt: uiteindelijk komt iemand vrij. Dan is het maar de vraag of die korte periode van voorlopige hechtenis enig effect heeft. Het OM kan hiermee juist ook een tegenovergesteld effect veroorzaken: dat Engel wordt gezien als een martelaar en hij in zijn gelijk bevestigd wordt. Daarmee zou je het recidivegevaar juist in de hand kunnen werken."

Advocaat Barry van de Luijtgaarden wil inhoudelijk weinig kwijt over de zaak-Engel, maar geeft wel aan 'iedere voorlopige hechtenis er één te veel' te vinden. "Het is altijd maar de vraag of iemand iets wel of niet gedaan heeft. Als iemand ten onrechte wordt opgeknoopt, hoe dan verder? Je hebt te maken met werk, inkomen, sociale connectie, familie, vrienden. Daar moet altijd zorgvuldig naar gekeken worden."

Vrees voor herhaling

Het OM vindt het nodig Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen. "We sluiten niet uit dat verdachte bij vrijlating opnieuw strafbare feiten pleegt als het gaat om het plaatsen van opruiende berichten, waardoor de gezondheid en veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht", aldus een woordvoerder.

Volgens Schouten zijn er andere manieren om het risico op herhaling te beperken. "Waarom ontzeggen ze hem niet tijdelijk de toegang tot Twitter, of stellen ze andere harde voorwaarden op? Dat zie je in zoveel zaken, dat een verdachte van bijvoorbeeld mishandeling een enkelband om krijgt, zodat hij wel gewoon aan het werk kan. Mensen vergeten dat iemand laten opsluiten echt een heel zwaar middel is. Dat kan en moet anders. Een ware beschaving toont zich pas écht als je kunt laten zien dat je beschaafd kunt omgaan met de mensen die je het minst mag."

Zaak tegen Willem Engel

Het OM besloot Willen Engel te laten arresteren op basis van de eerste uitkomsten van een oriënterend onderzoek naar zijn handelen. Dat onderzoek was in januari gestart door de Rotterdamse politie naar aanleiding van een massa-aangifte tegen Engel.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat Engel zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Volgens Engel is de aangifte vals en staan er geen strafbare feiten in.

Los van deze zaak staat Engel morgen voor de politierechter in Den Haag. Dan staat hij terecht voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020. Engel moet zich dan ook verantwoorden voor opruiing via Facebook. Hij riep op agenten te arresteren middels burgerarrest. Dat deed hij tijdens een livestream.