Annette Burgers ging vreemd. Op een zeker moment was de relatietherapeut klaar met haar eigen overspel en besloot ze zichzelf - en héél veel anderen - onder de loep te nemen in een podcast.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ontrouw. Annette Burgers is het 'weleens' geweest. Voor dit verhaal houdt ze het op één keer. Het was met een jeugdvriend - en absoluut niet de bedoeling. "Je verstand zegt: dit is niet oké. Maar je lijf denkt: hoe kan ik hier nee tegen zeggen? Ik ging door mijn hoeven."

Wat begon met bijkletsen eindigde in een zoen, waarna een twee jaar durende affaire volgde. Een die abrupt een andere wending kreeg, omdat hij werd betrapt met haar bericht op zijn mobiel.

Vanuit hun oude relaties stapten ze een nieuwe in, met elkaar. Ook die is uiteindelijk 'niet gelukt', zoals de 57-jarige Haagse dat zegt. "Het was een valse start. Schuld en schaamte wegen zwaar. Al met al was het ongelofelijk gecompliceerd."

Weer kreeg Burgers, die destijds 40 jaar was, nieuwe relaties. Blijvend waren ze niet. Terugblikkend weet Burgers dat dit grotendeels aan zichzelf te wijten was. "Ik deed aan 'zappen'. Diende de relatie me niet meer, dan ging ik verder. Als je dat constant doet, vergeet je naar jezelf te kijken."

Illustratie over vreemdgaan. Illustratie over vreemdgaan. Foto: Shutterstock

Met zichzelf binnenstebuiten keren begon Burgers pas echt toen zij in 2013 een relatietherapie-opleiding volgde. "Als kind van gescheiden ouders heb ik niet het goede voorbeeld gehad - dat wist ik. Maar wat zei dit alles over mezelf?"

In haar podcast 'Op zoek naar de liefde' komt Burgers met antwoorden. Een van de series, overigens de best beluisterde, gaat over ontrouw en vreemdgaan. "Ik heb het gemaakt om het taboe dat hier op rust te doorbreken. Ook was ik klaar met mijn eigen overspel. Een dubbele agenda is vreselijk. Je bent constant op je hoede. Om nog niet eens te spreken over alle schuldgevoelens. Dat wil ik nooit meer meemaken."

Opeens onwijs sexy

In veertien afleveringen onderzoekt Burgers waarom mensen in een splitsecond de keuze maken om toch de grens over te gaan. "Je hebt natuurlijk notoire vreemdgangers - daar versta ik mezelf overigens niet onder. Maar je hebt ook mensen die onbewust een relatie met een ander aangaan. Sommigen willen een punt naar de eigen partner maken, zo van 'hoor en zie mij'. Anderen durven geen punt achter hun relatie te zetten en hebben een nieuwe relatie nodig als een soort stepping stone.

Weer anderen houden nog veel van hun partner, maar durven niet te praten over de dingen waar ze ontevreden over zijn. En weer anderen geven veel binnen hun relatie, maar ontvangen eigenlijk te weinig terug. Als er dan opeens een heel attente mister good looking voor je staat, die alleen maar berichtjes stuurt waarin staat hoe leuk je wel niet bent, komt er van alles in je naar boven. Niet voor niets voelen veel vreemdgangers zich opeens onwijs sexy."

Zelf had Burgers het laatste. "In feite was ik gewoon een plantje dat water kon gebruiken. Opeens was er die tuinman die alles wist over de verzorging, waardoor het plantje weer ging bloeien. Althans, voor even. Ook bij die tuinman is het gras minder groen dan het lijkt."

Een door midden gescheurde kindertekening van een familie. Een door midden gescheurde kindertekening van een familie. Foto: ANP XTRA

Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Nederlanders wel eens vreemdgaat. Burgers kijkt er niet van op. "Het huwelijk is ingesteld in een tijd dat mensen zelden ouder dan veertig werden. Tegenwoordig worden mensen veelal tachtig of ouder. Ergens hebben wij nog een ideaalbeeld zoals we die kennen uit sprookjes. 'En ze leefden nog lang en gelukkig'. Nou, de realiteit van nu ziet er veel weerbarstiger uit."

Daar komt bij dat veel mensen niet goed weten waar ze eigenlijk voor tekenen, meent Burgers. "Als je bij een nieuwe werkgever een contract tekent, weet je precies wat er van je verwacht wordt. Maar waar zeg je eigenlijk 'ja' tegen binnen de liefde? Wat betekent exclusiviteit? Partners praten daar vaak niet over. De angst om afgewezen te worden of de ander te kwetsen weerhoudt hen ervan om hun behoeftes, grenzen en fantasieën kenbaar te maken."

Zonde, vindt de coach. Door het gebrek aan communicatie gaat het te vaak mis. Eén op de zes huwelijken eindigt zelfs in een echtscheiding, weet ze te vertellen.

Dader en slachtoffer

De Haagse weigert om te praten in termen als 'dader' en 'slachtoffer'. "Heel vaak gaat er al iets mis in de relatie, maar barst opeens de bom omdat een van de twee vreemdgaat."

Burgers ziet veel bedrogenen meegesleurd worden in een vloedgolf van gevoelens, waarin razernij de boventoon voert. "Het wordt aan jan en alleman vertelt en iedereen is het met je eens: vreemdgaan is écht een don't. Overigens waanzinnig hypocriet, gezien de cijfers. Maar goed, dat terzijde. Die constante bevestiging sterkt je in je woede, waardoor je nog harder wordt en elkaar kwijt kan raken."

In plaats daarvan is het voor allebei beter om rust te bewaren. Dit betekent even geen grote beslissingen nemen en maar één iemand als uitlaatklep gebruiken. "Een persoon die niet alleen maar meepraat, maar je ook een spiegel voorhoudt."

Overspel hoeft overigens niet het einde te betekenen. "Als je samen durft te kijken naar hoe de relatie er eigenlijk uit zag, kan het ook het begin zijn van groei, een relatie 2.0. Een cliënt van mij noemde het zelfs een cadeautje in een onwijs lelijke verpakking. Dankzij het vreemdgaan van zijn partner, kregen de twee de kans om hun relatie te verdiepen."

Inmiddels heeft Burgers twee jaar een nieuwe partner. Vorig jaar is ze zelfs voor de tweede keer getrouwd. Door schade en schande word je wijs. "Ik ken mezelf nu veel beter en durf het aan. Wij gaan het doen - samen."

Gedecideerd vertelt Burgers dat ontrouw haar nooit meer gaat gebeuren. "Ik heb met mezelf een afspraak gemaakt. Die wil ik nakomen." Of ze daar nou echt de podcast voor nodig had? Ze lacht, waarna ze vertelt te twijfelen. "Dat weet ik niet. Die veertien afleveringen hebben me in ieder geval heel veel stof tot nadenken gegeven. Ik ben super blij dat ik dit gedaan heb. Voor mezelf, maar ook voor ieder ander die hier baat bij heeft."