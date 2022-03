FIRE is misschien wel het populairste letterwoord van het moment. Wie naar 'Financial Independence, Retire Early' streeft, wil door slim met geld om te gaan zijn eigen financiële boontjes kunnen doppen en sneller met pensioen kunnen gaan. En dat is lang niet zo beperkend als het klinkt, want er zijn talloze manieren om aan FIRE te doen.

We verwachten een man in kostuum en kraaknet kantoor te zien wanneer onze videocall met Sebastien opstart. In plaats daarvan belanden we in een bescheiden woonkamer in Eigenbrakel, met het geluid van kinderen op de achtergrond. "Ik ben nu vrij om mijn tijd te spenderen aan dingen die ik echt belangrijk vind", zegt de breedlachende man op ons scherm. "Al drie jaar focus ik mijn aandacht op mijn vrouw en twee kinderen."

Sebastien Aguilar (36) volgt de FIRE-lifestyle en gaat zo verstandig om met zijn geld dat hij nu al drie jaar niet meer hoeft te werken. Voordien was hij een ingenieur en consultant met een expertise in duurzaamheid en energie. Toen hij na zijn studies in de Emiraten werkte, bouwde hij geen pensioen op. "Ik wist toen niks over geld. Maar om een pensioen op te bouwen, moest ik dat veranderen."

In zijn research komt Sebastien het letterwoord 'FIRE' tegen. Financial Independence, Retire Early, een wereldwijde beweging van mensen die door slim te sparen en te beleggen proberen om financieel onafhankelijk te zijn en vroeger te stoppen met werken. "Dat inspireerde me. Ik besloot zelf meer geld te sparen én te beleggen. Opeens drong ik mijn pensioenleeftijd terug naar zestig. Ik ging verder en drong hem terug naar vijftig. Na een tijd dacht ik: FIRE, daar zit toch wat in."

Byebye, BMW

Sebastien doet de 'FIRE-lifestyle' verrassend simpel klinken. "Je moet in essentie je geld voor jou doen werken, bijvoorbeeld door het te beleggen, zodat je op termijn een passief inkomen hebt dat je loon kan vervangen. En je moet minder uitgeven, want hoe zuiniger je leeft, hoe minder inkomen je nodig hebt."

Met de inkomsten uit zijn beleggingen dekte Sebastien gaandeweg meer en meer uitgaven. Al moest hij die streng onder de loep nemen. "Ik deed aan cohousing en mijn BMW wisselde ik in voor het openbaar vervoer. Budgetteren hoort erbij. Zeker als je minder verdient of sneller met pensioen wil kunnen. Maar als je van fietsen houdt, kan je nog altijd de beste fiets kopen. Je laat alleen de dingen die níét noodzakelijk zijn."

Een loon heeft Sebastien sinds 2018 niet meer nodig. Het heeft hem zeven jaar gekost om tot dat punt te komen. "Let op, ik zeg niet dat het makkelijk was. Ik heb als een gek gewerkt. Anderen binnen FIRE nemen er nog een tweede job of bijverdiensten bij. Maar al begin je met maar 100 euro te beleggen per maand: dat groeit ook, hoor."

"Nu voel ik me veilig. En in controle", zegt Sebastien. Hij kan nadenken over wat hij echt wil in het leven. Is dat werken? Even goed. Veel ­'FIRE-mensen' werken nog. "Zelf heb ik de eerste twee maanden níks gedaan. (lacht) Nu wil ik weer 'impact' hebben. Ik leid de 'FIRE Belgium'-community en geef opleidingen om te leren investeren." Financiële onafhankelijkheid nastreven draaide voor hem nooit om het einddoel. "Je hoeft niet vroeger met pensioen te gaan of absolute financiële onafhankelijkheid na te streven. Zodra je 1.000 of 5.000 euro voor jou aan het werk kan zetten, creëer je al vrijheid voor jezelf."

Jouw FIRE-berekening

Wie FIRE nastreeft, wil dus meer financiële vrijheid voor zichzelf creëren en minder werken of vroeger met pensioen kunnen. Aan de basis daarvan ligt je FIRE­-berekening: die vertelt je hoeveel geld je nodig hebt om te kunnen stoppen met werken. Eerst bereken je daarvoor je jaarlijkse kosten (huur of lening, elektriciteit, boodschappen ...) en die doe je maal 25. Daardoor ken je het bedrag dat je nodig hebt aan beleggingen om 25 jaar vroeger met pensioen te kunnen. Stel dat je jaarlijks 36.000 euro kosten hebt, dan zal je, zodra je 900.000 euro belegd hebt, kunnen leven van die beleggingen. Die beleggingen gaan oneindig mee, zolang je er elk jaar maar 4 procent rendement aan onttrekt. Dat rendement dekt je jaarlijkse kosten. Wil je niet vroeger met pensioen, maar halftijds gaan werken? Dan heb je bijvoorbeeld maar de helft van je FIRE-bedrag nodig: 450.000 euro.

FIRE op jouw manier

Voor je je verliest in alle cijfers: FIRE is meer dan financiën. Dat zegt ook financiële coach Charlotte Van Brabander. Ze brengt deze maand haar boek FIRE uit en volgt de trend op de voet. "Hier in Vlaanderen blijft FIRE nog een nicheconcept. Vlamingen vinden het idee van streng te moeten sparen nogal afschrikwekkend. Maar ik merk wél dat veel mensen bewuster met hun geld willen omgaan. Ze zien de inflatie, energieprijzen en pensioenleeftijd stijgen, en willen minder financiële stress. Maar we staan nog maar aan het startpunt van die beweging."

Je hoeft ook niet hardcore voor FIRE te gaan, vindt ­Charlotte. De trend is volgens haar net zo waardevol als een bron van inspiratie. "Als het je aanzet tot beleggen, ga je vanzelf op langere termijn naar je geld kijken. Vaak zijn mensen verbaasd van wat de samengestelde interest bij beleggingen met hun geld doet. En dan durven ze weleens te denken: misschien is vroeger stoppen met werken niet zo gek. Maar dat hoeft de insteek niet te zijn om van FIRE een waardevol concept te maken."

Comfortabel leven

Charlotte wil zelf bijvoorbeeld níét vroeger met pensioen. "En ik ga niet ultrazuinig leven. Mijn FIRE-doel is: ­mezelf meer financiële vrijheid kunnen geven. Mijn huis afbetalen, mijn kinderen al het nodige kunnen geven, budget hebben om te reizen en misschien voor een huishoudhulp. Ik spaar daarvoor elke maand 60 procent van mijn nettoloon en beleg het, en ik ben gestopt met geld uitgeven aan onnodige dingen. Vierhonderd euro voor een paar schoenen: als ik dat beleg, brengt me dat de komende decennia dubbel of driedubbel zoveel geld op."

Op die manier voelt FIRE al een pak flexibeler. Je hoeft niet vanaf je allereerste loon te streven naar een vroeger pensioen. "Je kan evengoed op een latere leeftijd streven naar een ander doel", zegt Charlotte. "Het gaat erom wat voor jou je 'genoeg-punt' is. Wanneer heb je 'genoeg' geld om comfortabel te kunnen leven zoals jij dat wil? Starten met FIRE op je veertigste om je pensioen comfortabeler te kunnen beleven, is bijvoorbeeld ook al heel mooi. Steek je op die leeftijd 10.000 euro in beleggingen en voeg je daar elke maand nog 300 euro aan toe, dan heb je na twintig jaar een mooie 226.000 euro. Op een oudere leeftijd kunnen je beleggingen misschien minder lang groeien. Maar je hebt vaak wel iets meer spaargeld dat je voor je aan het werk kan zetten."