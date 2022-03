Roosendaler Pepijn Nagtzaam (29) reist normaal voor RTL Nieuws door het Midden-Oosten. Tot de oorlog in Oekraïne begon. Toen sprong hij met zijn collega Olaf Koens bij in Oost-Europa. De beelden van het menselijke drama spelen zich nog dagelijks af in zijn hoofd. 'Ik hoop dat we teruggaan.'

Een vader zwaait zijn vrouw en kind uit op het treinstation. Hij moet ze laten gaan. Kan niet mee. Moet zijn land verdedigen tegen de Russen. Of ze elkaar ooit nog terugzien, weten ze niet.



Nagtzaam ziet kinderen met kanker die door de tomeloze inzet van artsen opgevangen worden in andere landen. Zo kunnen hun behandelingen door blijven gaan. De treincoupés met vluchtelingen zijn overvol. Mensen slapen onder banken, baby's liggen in de armen van wildvreemden. Het zijn schrijnende beelden, zowel in Oekraïne als in Polen. Met tragische verhalen.



Hij hoorde ze samen met Koens aan en maakte er items van voor RTL Nieuws. Dát ze dat kunnen doen. Iets kunnen betekenen in zo'n situatie, ja, dat voelt voor hem als een voorrecht. "Ik vind het goed dat we het doen, maar het is niet altijd makkelijk", zegt de cameraman. "Dingen komen binnen, maar dat vind ik niet erg, want dat draagt bij aan de manier waarop we het verhaal vertellen aan de kijker. Als het me niks zou doen, zou ik me juist zorgen moeten maken." Hij praat er veel over met vrienden, familie en collega's. Dat helpt.



Zijn eerste journalistiek avontuur in het buitenland beleefde Nagtzaam in New York. Daar ondersteunde hij tijdens zijn stage van vijf maanden RTL-correspondent Erik Mouthaan. Daarvoor was hij naast zijn studie aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg actief bij media als BredaVandaag en Omroep Brabant. Na het behalen van zijn diploma in 2015 richtte hij een bedrijfje op in journalistieke innovatie en werkte hij bij EenVandaag, RTL Z en Nieuwsuur. Totdat de functie van producer en cameraman in het Midden-Oosten vrijkwam bij RTL Nieuws. "Ik keek al jaren stiekem uit naar zo'n baan. Toen de Arabische Lente in 2011 uitbrak, zag ik journalisten in onder andere Tunesië, Egypte en Libië. Ik dacht: dat is interessant. Dat gevoel is nooit meer weggegaan."

Pepijn Nagtzaam (links) en RTL-correspondent Olaf Koens trekken samen op om items te maken. Pepijn Nagtzaam (links) en RTL-correspondent Olaf Koens trekken samen op om items te maken. Foto: Pepijn Nagtzaam

Istanboel

Nagtzaam kwam in contact met Olaf Koens, RTL-correspondent in het Midden-Oosten. Die zocht een collega. Het klikte en voor ie het wist zat de Roosendaler in Istanboel, de thuisbasis van het medium in deze regio. "Ik kwam hier terecht tijdens de pandemie, februari vorig jaar. Het was een vreemde gewaarwording om Istanboel compleet leeg te zien", vertelt hij vanuit de wereldstad aan de Bosporus.



Als Nagtzaam en Koens niet op reis zijn, werken ze vanuit het kantoor in de stad. Ze researchen, brainstormen en bereiden trips voor. "Het Midden-Oosten is een vat vol verhalen. Telkens als je denkt ook maar iets van een regio, cultuur of een van de vele volken te begrijpen, kom je erachter dat je nog lang niet alles weet. Het blijft boeiend en veelzijdig. Het aantal verhalen dat je hier kunt maken, is eindeloos."



Een standaardweek kent de journalist niet. Als hij denkt een aantal dagen op kantoor te hebben, kan het zomaar zijn dat hij en Koens worden opgepiept en een paar uur later in het vliegtuig zitten. "Soms heb je een plan en kun je dat overboord gooien. Van de zomer kwam ik thuis van een reis en had net mijn was in de wasmachine gestopt. Toen belde RTL over de bosbranden in Turkije. Ik kon mijn was er weer uithalen en naar het vliegveld vertrekken. Na een paar dagen daar, vlogen we door naar Libanon voor een item. Vervolgens gingen we drie weken lang vliegtuig in en uit."

Russische invasie

Zijn vriendin heeft begrip voor zijn werksituatie, weet dat het erbij hoort. En nee, het gebeurt niet iedere week dat hij halsoverkop een vliegtuig in moet rennen. Dit jaar begon juist zelfs heel rustig. Hij bracht veel tijd door in Istanboel. "Olaf en ik vroegen ons al af waarom het zo rustig was."



Het tweetal besloot een item te maken over een toeristische trein die door Turkije trekt. Vervolgens vertrokken ze naar Israël waar ze enkele reportages zouden maken, maar waar ze op donderdag 24 februari wakker werden met het nieuws over de Russische invasie van Oekraïne. De reis werd afgebroken en een paar uur later zaten ze in het vliegtuig richting Oost-Europa.



In die regio is Jeroen Akkermans de correspondent voor RTL Nieuws. Aangezien Koens jarenlang in Moskou woonde, Russisch spreekt en in 2014 verslag deed van de annexatie van de Krim, was hij samen met Nagtzaam de aangewezen persoon om Akkermans bij te staan. Voor het duo was het daarom geen verrassing dat ze door RTL werden gevraagd voor deze klus.



Ze begonnen hun journalistieke reis bij de grens met Polen waar duizenden mensen in de kou wachtten. Het was er chaotisch. Mensen hadden al dagen niet geslapen, omdat ze anders hun plek in de rij kwijt waren. Nadat ze daar een item over maakten, gingen ze naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in het Oekraïense Lviv dat geëvacueerd werd. "Dat was een zwaar verhaal om te maken."

Veiligheid kan in ziekenhuizen niet gegarandeerd worden, maar ze moeten door. Veiligheid kan in ziekenhuizen niet gegarandeerd worden, maar ze moeten door. Foto: Pepijn Nagtzaam/RTL Nieuws

De kinderen in de leeftijd van baby tot tiener hadden allemaal een zware vorm van kanker. Hun transplantaties, operaties en behandelingen moesten doorgaan, maar hun veiligheid kon niet gegarandeerd worden. Ze moesten wel geëvacueerd worden. Moeders mochten mee, vaders en broers bleven achter om te vechten. "De artsen waren dag en nacht in touw om de kinderen op een veilige plek te krijgen. En het lukte ze. Op een gegeven moment stond ik met een arts te praten die moest lachen. Hij zei: 'Ik lach niet omdat ik het leuk vind, maar omdat het ons lukt om zoveel kinderen veilig de grens over te krijgen'."



De ontmoeting met de arts en het bezoek aan het kinderziekenhuis blijven zich als fragmenten in het hoofd van de Roosendaler afspelen. Net als de treinreis die hij samen met Koens maakte van Lviv naar Polen. Normaliter een trip van anderhalf uur. Nu duurde de reis zestien uur, omdat bij de grens alle paspoorten gecontroleerd moesten worden.



De trein zat tjokvol met vluchtelingen. Kinderen lagen over elkaar heen, op koffers en onder banken. Baby's lagen in de armen van wildvreemden. Buiten was het ijskoud. "We interviewden de machinist. Elke keer als hij het traject aflegde, moest hij huilen. Omdat hij een volle trein met landgenoten de grens over hielp. Hij wilde niemand op het perron laten staan."

Zal deze vader zijn kind ooit nog zien? Zal deze vader zijn kind ooit nog zien? Foto: Pepijn Nagtzaam/RTL Nieuws

Indrukwekkend

Het niveau van hulp dat Nagtzaam zag, omschrijft hij als indrukwekkend. Tegelijkertijd doet hem dat denken aan de items die hij maakte over de schrijnende situaties waarin Afghaanse of Syrische vluchtelingen soms zitten. Omdat ze, vertelt hij, Europa niet binnenkomen en zelfs actief worden tegengewerkt. "Dat vind ik pijnlijk. Het drama is daar niet minder. Sterker nog, Syrië wordt gebombardeerd door de Russen."



Toen de Roosendaler Oost-Europa verliet om naar huis te gaan, voelde dat niet goed. De oorlog is nog in alle hevigheid bezig. Het werk is er nog niet klaar. "Wij zaten in de trein op weg naar huis, terwijl die mensen hun huis achterlieten en niet weten hoe de toekomst eruitziet. Dat is zo'n dubbel gevoel."



Maar aangezien het RTL-duo lange dagen maakte, van ongeveer acht uur 's ochtends tot elf uur 's avonds, was het van belang dat ze werden afgelost door collega's. Vorige week plofte hij na drie intensieve weken in Oost-Europa neer op zijn eigen bank.

Na afscheid van zijn familie moet deze vader meehelpen in de oorlog tegen Rusland. Na afscheid van zijn familie moet deze vader meehelpen in de oorlog tegen Rusland. Foto: Pepijn Nagtzaam/RTL Nieuws

Bijslapen

De dagen na thuiskomst stonden vooral in het teken van bijslapen. Zijn afleidingen na al die onuitwisbare indrukken? Vooral normale dingen doen, zoals koken, sporten, een film kijken of een boek lezen.



Hij hoopt snel weer terug te mogen naar Oekraïne, wil zien hoe het met het land gaat. Om zich daarna weer te storten op het Midden-Oosten, een regio die, merkt hij, veel mensen in Nederland toch een beetje eng vinden. Vaak omdat ze er nog nooit zijn geweest. "Terwijl het mij continu op een positieve manier verrast. Er wonen hele aardige, lieve en bijzondere mensen. Het zijn prachtige landschappen, mooie steden. Het is hier anders, maar de mensen zijn hier niet anders. Kinderen spelen op dezelfde manier, overal ter wereld. En dat vind ik mooi aan dit vak; al die mensen een gezicht geven."