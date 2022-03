Meteen na de Russische invasie hebben Nederlanders hun huis opengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne. En dan? Een persoonlijk verslag.

Vanaf het donker van de parkeerplaats ziet de bar van Hotel van der Valk Princeville er benijdenswaardig warm uit. Het is zaterdagavond half elf, de coronabeperkingen zijn voorbij en binnen in Brabant is het weer ouderwets gezellig. Maar daarvoor is het nu niet het moment. Het is nu wachten op een huurbusje dat elk moment kan arriveren, na een rit van vijftien uur vanaf de Oekraïens-Poolse grens. Met daarin, als het goed is, Masja, 27, uit Kyiv. Dat is alles wat over haar bekend is. Masja, 27, Kyiv. En dat ze op de vlucht is voor Poetins artillerie natuurlijk.



Een paar dagen eerder plaatste de zoon van goede vrienden dit bericht op Instagram: 'Vrienden, we proberen voor Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak te vinden in Nederland. We hebben contact met verschillende families in Oekraïne. Als jij of je ouders een kamer vrij hebben, of een vakantiehuis, of wat dan ook, stuur me alsjeblieft een berichtje."



Dochter Nadia (23) tikte in de gezinsapp: "Nou we hebben twee kamers boven... De beslissing is aan jullie natuurlijk, want ik ben er zelf niet. Maar van mij mag het. Natuurlijk wel eerst dan even goed mijn persoonlijke spullen weghalen, is ook voor hen fijner."

Nadia studeert en is tot de zomer op uitwisseling in Noorwegen. Dochter Hanna (25) is al langer uit huis. Dus de ruimte is er. Natuurlijk kun je lang en diep nadenken over zo'n beslissing. Maar eerst doen en daarna omgaan met de gevolgen kan ook. Anders komen er altijd wel bezwaren op. Dus hup, berichtje verstuurd.



"Super dat jullie bereid zijn te helpen. Kunnen jullie ook eten en basisgoederen kopen?" Op vrijdag vertrekken er twee busjes naar de grens met Oekraïne. Daar staan twee gezinnen klaar voor wie al onderdak is geregeld. Misschien komt er nog iemand bij. "Kan die dan bij jullie?"



Door het donker over de stille weg komt een busje aanrijden. Het draait het parkeerterrein op, de zijramen zijn beslagen. De deur gaat open: "Ssst, de baby slaapt!" En vervolgens is daar dan Masja: twee dunne benen, een dikke jas, een grote muts en een verrassend klein rugzakje.



"Welcome to Holland. You are safe here."

Zwijgen

Wat zeg je dan verder? Hoe moe is ze? Hoelang heeft ze gereisd? Wat heeft ze gezien? Wat kan ze aan? Ze neemt plaats in de auto, kijkt zwijgend voor zich uit en is daarmee de eerste passagier die níet meteen iets uitroept over het iPad-achtige dashboard of het glazen dak.



"Wil je iets eten? Water? Op de achterbank staat een tas met fruit en van alles erin."



"No, it's okay."



Dat zinnetje zal ze nog veel zeggen. Deze jonge Oekraïense spreekt minder vloeiend Engels dan verwacht. Of misschien spreekt ze gewoon minder dan verwacht. En wat mag je eigenlijk verwachten? Ze maakt iets door wat voor ons onvoorstelbaar is. Een gedwongen vlucht naar een vreemd land, en nu dan in een auto naar een onbekend adres. Met - laten we eerlijk zijn - een onbekende 59-jarige man. Hoe stel je haar op haar gemak? Om te beginnen maar door niet te veel te vragen. Een Spotify afspeellijst opzetten die Hanna heeft gemaakt: muziek van haar generatie.



In het uur van Breda naar huis wordt het volgende duidelijk. Masja heeft er veertig uur over gedaan om met de trein van Kyiv naar de grens te komen. Haar broer en vader zijn achtergebleven: mannen mogen het land niet uit. Moeder zorgt voor oma. En ze had een goede baan, net promotie gemaakt. Nu is ineens alles anders.

"This space is all yours." De bovenste verdieping, de deur kan op slot. "Ik beloof je dat ik hier niet zal komen, niet als je er bent en ook niet als je er niet bent. Slaap zo lang als je wilt, ik zie je wel weer verschijnen." Wat kan haar nog meer een gevoel van veiligheid geven?



It's okay.



Nadia appt vanuit Oslo. "Pap, als je morgenochtend gaat hardlopen, laat dan vooral een briefje achter op de trap of in de woonkamer. Zij gaat wakker worden in een vreemd huis met een vreemde man. Loopt waarschijnlijk zenuwachtig naar beneden om je te ontmoeten en dan is het raar als je niet te vinden bent."



Als Masja de volgende dag iets na twaalven beneden komt, neemt ze wel thee aan, maar niets te eten. Ze laat zich aansluiten op de wifi, wisselt telefoonnummers uit, neemt de huissleutel in ontvangst, laat zich uitleggen waar ze überhaupt is, hoe een ov-kaart werkt, beantwoordt de vraag of ze nog van haar ouders heeft gehoord. Maar om nou te zeggen dat het contact makkelijk is....



Het verandert iets als mijn vrouw die avond thuiskomt. Dan wordt Masja spraakzamer. "Dat is altijd bij vluchtelingen", zegt een vriend die het kan weten. "Zeker bij vrouwen, die willen liever met vrouwen." Daar kun je je wel iets bij voorstellen.

Masja in de tuin van haar opvangadres. Langzaam ontstaat er routine in haar dagindeling.

Er ontstaat routine. Masja komt 's morgens naar beneden voor thee - nog steeds geen ontbijt - verdwijnt dan weer naar boven, soms gaat ze wandelen, 's avonds eet ze mee. De gesprekjes die daarbij horen worden steeds langer, steeds levendiger. Het voelt fijn als ze steeds meer lacht. Ze informeert naar de mogelijkheden van werk (moet lukken) en naar de huren in Nederland (wordt moeilijk). Er verdwijnt ook routine: 's avonds een keer met bord op schoot het Journaal kijken kan niet meer.



Natuurlijk proberen we te helpen. Samen naar de belwinkel voor een Nederlandse simkaart bijvoorbeeld. Dat was een goed idee. Om dat op de fiets te doen, minder. Masja zei wel dat ze kon fietsen, maar dat is niet hetzelfde als het normaal vinden dat je de fiets pakt. In Kyiv, zo vertelt Masja, neem je een taxi. Zoals een taxi nemen ook in Londen en Parijs normaal is. En in Nederland niet.

Eigen laptop

Het is aftasten wat je voor haar doet, wat je samen met haar doet en wat je maar beter laat. Betalen bijvoorbeeld, geen sprake van. Masja betaalt zelf, contactloos, met haar telefoon. Uitleg over de computer boven? Ze heeft haar eigen laptop. Als je bij een vluchteling denkt aan donkere vermoeide mannen in gammele rubberboten die zo heerlijk dankbaar jouw bescherming aanvaarden, dan is dit wel een reality check.



Natuurlijk, oorlog heeft haar gedwongen huis en haard te verlaten, en zo iemand noemen wij een vluchteling. Maar zij ziet zichzelf als Masja Buchkaryk, senior specialist programmatic advertising, een hotshot in haar vak. Vier weken geleden droeg ze nog mantelpakjes, lachte het leven haar toe. Kijk hier op Instagram: met een glas witte wijn in een hip ogend restaurant, dansend in een club, bij de bruiloft van haar broer.



Haar broer. Daar is ze veel mee bezig. Wat weet hij nou van wapens? Van vechten? Haar vader, haar moeder, haar omaatje. Daar is ze de meeste tijd, in gedachten en via haar telefoon. Ze vertelt er steeds meer over aan tafel. Ze kunnen niet slapen van de explosies, maar ze hebben water ingeslagen, 'voor zeker twee weken'. Moet je dan zeggen dat Russische troepen de stad aan het omsingelen zijn en een beleg ook maanden kan duren?



Masja appt veel met haar moeder. Die coacht, zoals elke Nederlandse moeder dat zou doen als háár kind ineens in het buitenland was. Masja is soms in de war, weet ze even niet meer welke dag het is. Maar dat staat haar moeder niet toe. Masja moet aan haar Engels werken! Haar moeder kan trots zijn: Masja is een dag na aankomst al begonnen met online Engelse les. Op dag twee maakt ze een profiel aan op LinkedIn. Er is in Nederland immers behoefte aan arbeidskrachten. Al voordat de eerste vluchtelingen arriveerden, staken uitzendbureaus hun vinger op.

Baangarantie

Maar is iemand die uit Oekraïne komt, per se voorbestemd voor de tuinbouw of de horeca? Je kunt ook geluk hebben. Geluk is alles weten van online adverteren en dan stomtoevallig onderdak vinden bij een werknemer van een mediabedrijf. Als een collega van DPG, uitgever van deze krant, belt met een vraag is een wedervraag snel gesteld: Kan hij misschien dit cv eens bekijken? Je weet maar nooit: bij veel technische functies is de voertaal Engels. Iemand kent misschien iemand die iemand nodig heeft. 'Vaardigheden zien er best goed uit!', appt hij een uurtje later. 'Zal ik kijken of ik een gesprek kan organiseren?'



Het is een gebaar dat past in de sfeer die al vanaf het begin heerst rondom de opvang van de Oekraïners. Staatssecretaris Van der Burg zei het mooi: "Wij zijn altijd voor opvang in de regio, nu zijn wij de regio." 35.000 Nederlandse huishoudens hebben zich aangemeld als gastgezin. Oekraïners krijgen een speciale status. Heel anders dan in 2015, toen Syriërs werden opgevangen in grootschalige asielzoekerscentra. Daar mochten ze wachten en verder niets. "Als de overheid vervolgens jarenlang bepaalt hoe laat je 's avonds eet, hoe laat je naar bed gaat, hoe laat je ontbijt, dan raak je volkomen gehospitaliseerd", zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk in de krant. "Zo zonde."



Alleen, een week na Masja's komst, er zijn dan nog geen 3000 Oekraïners in Nederland, lijkt het tóch weer die kant op te gaan. Burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, laat weten 'niets te doen' met al die adressen van particulieren.

Premier Rutte vraagt Oekraïners zich te melden bij de gemeente, maar bij de gemeente Den Haag weten ze van niks. "Nee hoor, ze mogen hier negentig dagen blijven. Als ze bij u onderdak heeft, hoeven wij niets met haar", zegt de man die het speciale telefoonnummer beantwoordt.



"Maar de premier zei op tv..."



"Dat staat hier niet op mijn blaadje."



It's okay.



Op televisie intussen beelden van Oekraïners die aankomen in sporthallen met veldbedjes. Hartverwarmend. Maar hoe kun je nou vanaf zo'n veldbedje Engelse les volgen, een online profiel aanmaken, en iemand leren kennen die misschien iemand kent die iemand kent? Masja krijgt van uitgeverij DPG een uitnodiging voor een kennismaking via Zoom. Ze leest zich in, oefent zinnetjes om haar vaardigheden juist te kunnen omschrijven.

Intakegesprek

Een week na het eerste telefoontje toch de gemeente maar weer proberen. Het antwoord deze keer: "We vinden het toch wel fijn als ze zich registreert. En komt u dan vooral mee, dan zien wij u ook even." Dus op naar de Broodfabriek, een evenementenlocatie in Rijswijk. Bekend terrein: het vaccineren tegen corona gebeurde daar ook. Ter plekke doet het er ook meteen aan denken.

Weer hele aardige mensen met 'Gele Hesjes' - niet het hesje van protest, maar dat van hulpverlener. Masja wordt meegetroond naar een tafeltje, voor een intakegesprek. Haar antwoorden worden genoteerd, met pen en papier. Zou dit de registratie zijn die Rutte bedoelde? Naam en geboortedatum worden vanavond alsnog in de computer gezet, zegt de aardige mevrouw. Beroep niet. BSN-nummer aanvragen moet wel, maar kan niet. Misschien later.



Nieuws van DPG: Masja mag langskomen voor een tweede gesprek. Een paar dagen later krijgt ze een berichtje. "Ik hoop dat je het bezoek aan ons kantoor leuk vond. We hebben goed nieuws: vanaf 1 april hoeven we geen werkvergunning meer aan te vragen en dat maakt het een stuk makkelijker je een contract aan te bieden. Volgende week neemt HR contact met je op voor de details, maar je eerste werkdag zou dan maandag 4 april zijn. Are you okay with that?"



Yes, it's okay. It's very, very okay.