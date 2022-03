Dementie treft niet alleen ouderen achter een rollator. Ook jongere mensen worden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer. Zoals Antien Kessler uit Zwolle, die 58 was toen ze de diagnose kreeg. 'Ik voel me machteloos. Iedereen gaat door met zijn leven, terwijl ik alleen maar achteruitga.'

Antien Kessler ploft op een zitkussen. Ze vertelt over de impact van alzheimer op haar leven en dat van haar vriend, Judy Coppens. Dan staat ze op en niet veel later gaat ze weer zitten. Even later gebeurt dat opnieuw. En opnieuw. Na tien minuten dirigeert Judy haar subtiel naar een fauteuil. Daar zit de onrust haar minder in de weg. "Ik merk duidelijk dat ik alleen maar achteruitga", vertelt ze. "Vroeger deed ik alles wat ik wilde, ik kon zes dingen doen op een dag. Na de diagnose dacht ik: daar ga ik gewoon mee door. Maar zo werkt het dus niet. Het wordt steeds moeilijker."



Antien (62) kan niet meer lezen en schrijven. Haar laatste handgeschreven ansichtkaart ging een jaar geleden naar haar jongvolwassen dochter. Ook autorijden is een gepasseerd station, net als alleen reizen met de trein. Koken en koffiezetten krijgt ze niet meer voor elkaar, telefoneren wordt steeds lastiger. Ze doet geen boodschappen meer, mede door het onbegrip bij mensen in de rij als ze haar betaalpasje niet kan vinden.



Tot haar 57ste werkt Antien als thuisbegeleider in de jeugdzorg, een baan die haar op het lijf is geschreven. Ze is sociaal, verbaal sterk en weet van aanpakken. Maar het werk moet sneller, korter en digitaler, lijkt het. Antien heeft er steeds meer moeite mee. Het zal wel een burn-out zijn, concludeert haar werkgever, voordat ze met een vaststellingsovereenkomst op straat komt te staan.

Vlinder

Dan vergeet ze steeds vaker dingen en stelt ze steeds vaker dezelfde vragen. Alsof ze moeite heeft te focussen, zegt Judy, die daar niet vreemd van opkijkt. "Ze had altijd al een fladderige inborst, ging als een vlinder door het leven. Maar het was dus alzheimer."



De ziekte van Alzheimer is de bekendste vorm van dementie waarbij hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. In Nederland lijden zo'n 290.000 65-plussers aan dementie, het aantal mensen jonger dan 65 jaar ligt een stuk lager. Tussen de 17.000 en 19.000, schat Yolande Pijnenburg. Zij is neuroloog en hoogleraar en doet onderzoek naar dementie op jonge leeftijd.



Over het verloop van dementie bij relatief jonge mensen is nog weinig bekend. Volgens Pijnenburg komen de verschijnselen vaak niet overeen met het klassieke beeld. "Bij een derde van de jonge mensen met alzheimer zie je problemen met visuele waarneming of dat mensen niet uit hun woorden komen."



Symptomen lijken vaak op die van een burn-out, zoals Antien Kessler overkwam. "Ze komen bij de huisarts met klachten die door niemand, ook niet door de patiënt, worden herkend als begin van dementie. Het gaat niet lekker op het werk, ze kunnen bepaalde taken niet meer uitvoeren, zijn soms prikkelbaar. Dat kan een burn-out zijn, maar ook dementie."



Antien Kessler hoort de diagnose als haar kinderen net op kamers wonen. De boodschap komt als een doodsbericht voor de kinderen, die maandenlang zo veel mogelijk bij hun moeder willen zijn.



De rollen van moeder en kind zijn helemaal omgedraaid. "Ik ben niet de moeder die ik had willen zijn." Zelfs een studentenwasje zit er niet meer in. "Ik voel me machteloos. Iedereen gaat door met zijn leven, terwijl ik alleen maar achteruitga. Overal zie ik verdriet. Ik kan niks doen voor de mensen om mij heen en ze kunnen ook niks doen voor mij. Het is zo'n eenzame weg, ik raak steeds meer de grip op mijn leven kwijt."

Verbaal sterk

Verbaal was ze altijd sterk. Ze kan haar verhaal ook grotendeels zelf doen, maar ze merkt wel dat ze in gesprekken steeds vaker wordt overgeslagen. Gepasseerd, noemt ze het. Het voelt ongemakkelijk, alsof iedereen samenspant. Judy: "Je bent een ontzettend sociaal mens, heel empathisch. Iedereen ging bij jou te rade. Langzaam maar zeker zie je dat verschuiven. De aandacht richt zich niet meer op jou, maar op mij en de kinderen. Het loopt zoals het gaat. Als iemand acht keer een vraag stelt en geen antwoord krijgt, dan stelt hij zijn vraag de volgende keer aan iemand anders." Antien: "Ik word daar zo verdrietig van. Mensen zoals ik zijn steeds vaker toehoorder. Ik zou zo blij zijn als mensen mij blijven vragen hoe het gaat."



Aan de muur hangt een planbord met afspraken voor de hele week. Dat geeft haar overzicht en houvast. Structuur wordt steeds belangrijker, merkt Judy, die alzheimer steevast betitelt als 'een haperend brein'. "Daarin klinkt geen oordeel door, het verklaart waarom dingen misgaan."



Hij ziet dat ze 's ochtends steeds moeilijker op gang komt. Hij werkt zelf vier dagen per week. De dag dat ze niet meer alleen thuis kan zijn, komt rap dichterbij. Daar ligt hij wakker van, geeft hij toe. "Ik regel steeds meer twee levens. Afspraken maken lukt haar bijna niet meer, het wordt steeds ingewikkelder. Alleen-zijn, op stap met vrienden, onbedaarlijk plezier hebben; het wordt schaarser."



Antien weet, ziet en voelt wat het met hem doet. Maar wat ze hiermee moet, weet ze niet. "Het is niet anders, zeg ik tegen mezelf. Maar het is zo pittig, ik kan hier niks aan doen. Ik heb niet om alzheimer gevraagd. Ik had het graag anders gezien, maar ik heb nul keuze."

Kostwinner

Het is ook pittig, zegt hoogleraar Pijnenburg, die bij het Alzheimercentrum van het UMC wekelijks tientallen relatief jonge mensen met dementie ziet voorbijkomen. De jongste patiënt is begin dertig. "Het gaat om mensen met een duidelijke rol in het gezin. Een vader, een kostwinner die gisteren nog voor de klas stond en vandaag niet meer kan werken."



Het is ook pittig voor de rest van het gezin. "De partner is de partner niet meer. Een vrouw wiens man dementie heeft, moet voor hem zorgen, haar kinderen laten opgroeien en meer werken om geld te verdienen omdat hij dat zelf niet meer kan. Soms speelt ook dubbele mantelzorgproblematiek: de zorg voor hun eigen man en voor ouders met dementie. "Wat partners doen, wordt volgens Pijnenberg 'ontzettend onderschat'. "Het zijn kanjers. Ze gaan door, pakken door. En voelen zich schuldig als de patiënt naar het verpleeghuis gaat. Dan hebben ze het gevoel dat ze de strijd hebben verloren, dat ze hun partner wegdoen en dat het aan hen ligt. Maar ze houden het hele gezin draaiende, verzetten bergen en moeten zelf op de been zien te blijven."



Ze zouden baat hebben bij een mantelzorguitkering, zegt ze. "Dat zo'n uitkeringssysteem er niet is, illustreert misschien wel dat we weinig weten van jonge mensen met dementie. Ze moeten het doen met casemanagers, psychologen en hun eigen vriendenkring. "Er wordt altijd gedacht dat het samenhangt met veroudering en levensstijl, zegt Pijnenbuirg. "Maar jonge mensen met dementie zijn echt niet de mensen die stevig hebben gedronken, gerookt of vet hebben gegeten. Daar zitten ook marathonlopers bij. Blijkbaar begint het met die andere symptomen ook in een andere plaats in de hersenen. We weten het gewoon niet, maar we willen snappen waarom mensen dit op jonge leeftijd krijgen."

Signalen

Het kan nog wel tien jaar duren voordat 'iets meer duidelijk' is over jonge mensen met dementie. Intussen moet er op alle fronten het nodige gebeuren. Artsen en psychologen moeten beter beseffen dat dementie ook bij 65-minners kan voorkomen, het is cruciaal om signalen te herkennen die daarop wijzen, aldus Pijnenburg. Meer begrip is ook op zijn plaats. "Bij ongepast gedrag worden jonge mensen met dementie daarop afgerekend. Ga daar milder mee om, zou ik willen zeggen. Dan krijgen ze de zorg en het respect dat ze verdienen."



Ook helpt het niet om ze over één kam te scheren met demente ouderen, zegt Pijnenburg. "Met z'n allen bingoën aan de keukentafel of stukjes voorlezen uit een krant past niet bij ze. Het zijn vitale mensen. Samen sporten, wandelen of iets cultureels doen kan ook en past beter bij hen."



Antien en Judy voelen zich niet thuis bij groepen voor ouderen met dementie. Ze hopen op een Zwols inloophuis voor mensen die relatief jong met de ziekte te maken te maken krijgen. Dit jaar doen ze mee met de eerste reeks lotgenotencontact in Zwolle, speciaal voor 65-minners, opgezet door het Steunpunt Informele Zorg en Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen. Herkenning, aan een half woord genoeg hebben en op een plezierige manier bij elkaar zijn, daar doen Antien en Judy het voor. "We zijn altijd blij als we daar zijn en elkaar zien."



Door hun verhaal te vertellen hopen ze op meer begrip voor hun situatie en waar ze tegenaan lopen. Misschien helpt het ook andere jonge mensen met dementie uit hun schulp te kruipen. "Zo'n warm bad zoals wij het lotgenotencontact ervaren, gun je ook anderen die in hetzelfde schuitje zitten."

Ommetje

Ze proberen er intussen het beste van de maken. Antien gaat naar dagbesteding, roeit en wandelt met vriendinnen, buren en lotgenoten. Met lopen gaat praten makkelijker, merkt ze, dan verdwijnt de onrust. Met een oudere man die lijdt aan parkinson maakt ze regelmatig een ommetje. "Zo kan ik voor hem van waarde zijn."



Thuis ligt het testament waarin is vastgelegd wanneer het leven voor Antien 'mooi is geweest'. Als gevoelsmatig geen contact meer mogelijk is, zegt Judy. Antien drukt het anders uit. "Als ik ga dolen, stop me dan maar onder de grond."