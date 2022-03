Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif (63) groeide afgelopen weken uit tot dé militair die de oorlog in Oekraïne duidt op radio, tv en in kranten. Hij zegt nooit nee. 'Dat is een familiedingetje, denk ik. Ik ben omringd met onderwijzers.'

Even een inkijkje in hoe het leven van Mart de Kruif er vorig weekend uitzag. Begin van de avond reist hij vanuit de Achterhoek waar hij woont naar Hilversum om bij Nieuwsuur aan te schuiven. Aansluitend praat hij tot diep in de nacht op de radio vanuit de woning van columnist Özcan Akyol in Deventer over de oorlog in Oekraïne. Na amper vijf uur slaap gaat de wekker: De Kruif is gevraagd om politici uit veertig landen in een digitale bijeenkomst bij te praten over de militaire situatie. Om half twaalf is het tijd het team van zijn kleinzoon op het voetbalveld te coachen bij voetbalclub HC'03 in Drempt, waar hij ook voorzitter is. Pas 's middags heeft hij tijd voor zichzelf en ploft hij op de bank om op tv zijn zo geliefde Feyenoord te zien spelen tegen Ajax.

In de keuken van zijn huis moet Mart de Kruif zelf kostelijk lachen als hij zijn overvolle agenda droogjes opsomt. Ja, het is weleens gekkenwerk. En dat voor iemand die zes jaar geleden bij zijn afscheid als baas van de landmacht nog zei dat ze in Nederland niets meer van hem zouden horen. Hij ging het rustig aan doen. Toen was de oorlog nog ver weg. Nu is er geen talkshow waar hij niet heeft gezeten. Van de serieuze praatprogramma's laat op de avond tot het luchtige VI Vandaag of in alle vroegte bij Goedemorgen Nederland. En dan hebben we het nog niet over de talloze telefonische interviews voor radiozenders, kranten en nieuwssites.

Mart de Kruif zegt nooit nee. Hij ziet het als zijn plicht de oorlog te duiden als hem daarnaar wordt gevraagd. "Dat vinden sommigen misschien raar, maar ik heb namens defensie mogen studeren in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Ik ben lang in Afghanistan geweest, heb veel operationele achtergrond en ervaring. Ik weet hoe het is om in een oorlog te vechten. En ik ben veertig jaar groot geworden met de Russische doctrine, dus ik kan ook wel herkennen wat daar nu in Oekraïne gebeurt. Ik vind dat dit er dan bij hoort als mensen mij vragen om de ontwikkelingen te duiden."

Wanneer komt die gevechtservaring goed van pas?

"Een voorbeeld. Onlangs bleek dat er meerdere generaals waren gesneuveld. Er werd gesuggereerd dat het chaos was in het Russische leger. Dat de generaals naar voren waren gestuurd om de boel op te schudden. Nee dus, de Russen leiden juist altijd van voren. Dat zegt iets over de manier waarop ze opereren, over hoe kort hun communicatielijnen zijn. Ze lopen hetzelfde risico als hun mannen om te sneuvelen."

Waar komt die drijfveer vandaan om steeds weer het verhaal over de oorlog te willen vertellen?

"Dat is een familiedingetje, denk ik. Mijn zoon is geschiedenisleraar, mijn oudste dochter heeft in het onderwijs gezeten. Mijn vader. Mijn broer. Een oom. Toch heb ik mezelf nooit als onderwijzer gezien. Al kom ik net wel van een vmbo-school waar ik een gastles heb gegeven over wat er nu gaande is. Dat vind ik dan weer leuk. Kijken of ik mijn boodschap krijg overgebracht bij leerlingen die doorgaans een spanningsboog hebben van een kwartier. Volgens mij is dat gelukt. Na afloop kwamen er twee jongens naar mij toe die vroegen of ze dank je wel mochten zeggen. Mooi toch?"

Mart de Kruif. Mart de Kruif. Foto: Koen Verheijden

Hoe moeilijk is het om objectief te blijven?

"We hebben hebben de neiging om alles door een geel-blauwe bril te zien. Dat heb ik zelf ook. Oekraïners zijn de goedzakken, de Russen de slechteriken. Maar ik moet mij daar niet door laten leiden. Ik probeer niets anders dan professioneel te duiden wat ik zie en soms schuurt dat met de publieke opinie. Dan ben ik maar de brenger van minder goed nieuws. Dat hoort erbij."

In een paar weken bent u uitgegroeid tot bekende Nederlander. Valt dat zwaar?

"Het is raar. Mensen staan je ineens aan te kijken omdat ze je ergens van kennen. Laatst een vrouw in Den Haag die langsfietste en zei: 'Hé, jij bent toch van de tv? Dat doe je goed, man!' Dat is heel leuk. Maar er zijn ook mensen die ik hoor suggereren dat ik hier slapend rijk van word. Nee, dus. Ik krijg er niets voor en wil er ook niets voor hebben."

Is het moeilijk om op de rem te trappen?

"Ik zit in een soort uitzendmodus nu, maar dat lukt alleen als ik mezelf ook weleens uit kan zetten. Er zijn ook echt avonden dat ik niets doe. Het scheelt dat de kinderen al het huis uit zijn. Mijn vrouw Esther is gewend dat ik vaak van huis ben en zij weet ook: binnenkort gaan we naar onze zoon die in de Verenigde Staten woont en die we drie jaar niet hebben gezien door corona. Dan hebben we weer alle tijd voor elkaar."

Hoe ging dat in huize De Kruif op 24 februari, de dag van de inval?

"Ik werd om half vier 's nachts gebeld door een Amerikaanse collega met wie ik heb gewerkt in Afghanistan. Hij zei: zet je tv maar aan. Toen wist ik genoeg. Maar ik had dit zeker niet verwacht. De prijs leek mij veel te hoog voor Poetin om daadwerkelijk Oekraïne binnen te vallen. En die is na de inval alleen maar hoger geworden als je ziet wat de reactie is bij alle landen in Europa. Bij de Navo. Iedereen is in de hoogste staat van paraatheid."

De eerste beelden schokten de wereld. Schrikt een generaal buiten dienst daar ook nog van?

"Het is de eerste keer sinds mijn verblijf in Afghanistan dat het zo dichtbij komt, en dan ook nog eens in een omvang die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien. Als je al die doden en gewonden ziet, dan arceer je gelijk weer wat je zelf hebt meegemaakt."

Welke beelden raakten u het meest?

"In het begin van de oorlog kwam er een filmpje voorbij waarin je zag dat Russische soldaten gesneuvelde Oekraïense militairen beroofden. Ik weet niet of het waar is, het werd gedeeld op een Amerikaans forum. Mijn zoon stuurde het door. Die beelden van lachende, Russische soldaten die Oekraïense lijken zo respectloos behandelden. Die zelfs werden bestolen van hun geld, horloges en ringen. Dit is oorlog. Dat brengt het meest smerige in mensen boven. Ik ben ervan overtuigd dat het aan beide kanten kan gebeuren. Maar dit is dus wat tweeduizend jaar cultuur en beschaving ons brengt. Dat is schokkend."

Snapt u waarom mensen dat doen?

"Oorlog brengt het laagste in mensen boven. Als je normale mensen in abnormale omstandigheden brengt, krijg je rare dingen."

Mart de Kruif. Mart de Kruif. Foto: Koen Verheijden

De Russen hebben naar schatting zo'n achtduizend militairen verloren. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?

"Dit zijn ongelooflijke aantallen. Ik moet er niet aan denken dat ik al die ouders zou moeten informeren. Deze impact gaat nog komen. Het is moeilijk in te schatten hoe precies. Het hoeft niet te leiden tot minder gevechten. Het kan juist ook de hele andere kant opgaan. Dat het de Russen niets meer uitmaakt of ze een flat kapotschieten omdat hun maatje toch ook al is vermoord. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden dat het zo is gegaan."

Toen u de leiding had over 45.000 manschappen in Zuid-Afghanistan sneuvelden er 282 militairen. Wat doet dat met een commandant?

"Ik had de dood daar dagelijks op mijn schouder. Dat doet best wat met je. Ik zal nooit vergeten, we hadden een raketaanval gehad op Tarin Kowt en we hadden een club Nederlandse journalisten die net waren teruggekomen op het kamp, die waren helemaal ontdaan. Ik vond dat heel raar, want ik had dit elke dag. Ik was zo gewend geraakt met doden om te gaan. Het zet je ook wel anders in het leven. Toen ik te maken kreeg met gigantische bezuinigingen bij defensie, dacht ik wel: als ik niet krijg wat ik wil, ben ik weg. Ik word hier niet beschoten. Ik lig niet onder vuur. Er zijn andere dingen veel belangrijker."

De Koude Oorlog lijkt met deze inval van de Russen weer helemaal terug. U zat er tijdens uw loopbaan middenin. Had u dat ooit gedacht?

"Wij hebben de afschrikking laten versloffen. We wisten dat Poetin militaire middelen ziet als een middel om zijn politieke doelen te halen. Maar wij in het Westen zetten in op economische sancties, op politieke druk, diplomatie en als echt niets meer kan dan pas militair ingrijpen. Dan moet je dus altijd reageren op wat een ander doet. Terwijl wij hadden moeten zeggen: als je Oekraïne binnengaat, breekt de hel los. We hebben Poetin genegeerd. Dat is een strategische fout geweest. De ironie is dat de prijs wordt betaald door de Oekraïners, niet door ons."

Hoe gaat dit conflict aflopen?

"Het gaat geen jaren duren. Dan zijn er geen bommen en granaten meer aan beide zijden. Misschien is dat het enige goede van moderne oorlogsvoering. Als de voorraden op zijn, zijn ze op. Dus zal dit binnen een aantal weken dan wel maanden ophouden. Dat weten ze allebei heel goed. Daarom doet Poetin er alles aan om Mariupol in te nemen. Om Kyiv in te nemen, om de Oekraïense troepen te omsingelen ten oosten van de Dnipro. Dan heeft hij iets om te onderhandelen. Als dit een bokswedstrijd zou zijn, dan zitten we nu in de tiende ronde van de vijftien en hangen twee boksers uitgeput tegen elkaar aan die wachten op de laatste bel."